Kia EV9

Kia EV9 verkeert in laatste testfase

25 augustus 2022 - Kia is gestart met de laatste, intensieve testen van de EV9. De grote en volledig elektrische SUV, die in het eerste kwartaal van 2023 wordt gelanceerd, is het nieuwe vlaggenschip van het merk. De EV9 is in 44 maanden tijd ontwikkeld om de nieuwe Kia-standaard te worden in design, prestaties, actieradius, rijdynamiek, technologie en comfort. Op elk van deze onderdelen wordt hij momenteel tot het uiterste getest in het R&D-centrum van Kia in Namyang (Korea).