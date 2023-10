Kia EV9 ook als Air

De achterwielaangedreven en 150 kW / 204 pk sterke Air Single Motor heeft een 99,8 kWh-batterij en is onder meer standaard voorzien van elektrisch bedienbare voorstoelen, een navigatiesysteem inclusief Kia Connect en Live Services, een 3600-camera en stoelverwarming én -ventilatie voor de voorstoelen en tweede zitrij. Het 29,6-inch 'triple panorama display' behoort ook tot de basis. Het aanbod van actieve veiligheidstechnologieën omvat veertien systemen, waaronder adaptieve cruise control, snelwegassistentie en de autonome rijstrookvolgassistentie met hands-on detectie.

De Kia EV9 Air onderscheidt zich van buiten met zijn 19 inch lichtmetalen velgen, deurgrepen met auto flush functie en privacy glass. Van binnen vallen de met vegan leder afgewerkte stoelen op. Er is keuze uit twee kleurencombinaties: donkergrijs met zwart of lichtgrijs met donkergrijs.

De theoretische actieradius van de Kia EV9 komt uit op een 563 km volgens de WLTP-meetmethode. Dankzij de snelle 800V-oplaadtechnologie kan de EV9 onder ideale omstandigheden in 15 minuten tot 249 km actieradius bijladen. Ook de EV9 Air is voorzien van bidirectionele laadtechnologie, waarmee hij niet alleen elektrische apparaten en andere elektrische voertuigen kan opladen, maar straks ook huizen van stroom kan gaan voorzien. De Kia EV9 Air is per direct te bestellen. De nieuwste uitvoering heeft een vanafprijs van € 67.995,-. De EV9 Launch Edition kost € 71.495,- en de Launch Edition GT-Line is leverbaar vanaf € 78.895,-. Net als elke andere Kia wordt ook de nieuwe EV9 geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. De Kia-dealer kan EV9-rijders ontzorgen met laadservices op maat voor thuis of op de zaak.