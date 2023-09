Kia EV9 is Luxury Car of the Year 2024

De Kia EV9 is het tweede volledig elektrische model van Kia dat is gebaseerd op het revolutionaire E-GMP platform. Hij treedt in de voetsporen van de EV6, de Europese Auto van het Jaar 2022. De 27-koppige vakjury beoordeelde dit jaar in totaal 48 nieuwe modellen. De competitie is onderverdeeld in vijf categorieën: 'Compact', 'Premium', 'Luxury', 'New Energy' en 'Performance'. De jury selecteert begin oktober de overall winnaar uit de vijf modellen die in hun klasse hebben gewonnen.

"De EV9 is het nieuwe topmodel van onze line-up en speelt een cruciale rol bij de transformatie van ons merk tot een toonaangevende aanbieder van elektrische mobiliteit. Met zijn buitengewoon variabele en ruime interieur, het opvallende design en de ultrasnelle laadtechnologie zet hij nieuwe normen in het SUV-segment", zegt Won-Jeong Jeong, president van Kia Europe. "We zijn erg trots dat de EV9 al vóór hij op de markt is gebracht in Duitsland is uitgeroepen tot 'Luxury Car of the Year 2024'. De award is een sterk signaal dat onze elektrificatiestrategie wordt erkend door experts uit de Duitse autowereld."

De eerste exemplaren van de Kia EV9 arriveren naar verwachting vanaf medio oktober in Nederland.