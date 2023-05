Kia EV9 is achteraf te configureren

De toekomstige SDV-roadmap van de groep die afgelopen oktober werd aangekondigd tijdens het evenement Unlock the Software Age, is met name gericht op de veilige en comfortabele bewegingsvrijheid die software biedt. Upgradebare software kan veel features verbeteren of toevoegen op het gebied van veiligheid, gemak, connectiviteit, beveiliging én prestaties.

Het tijdperk van SDV: upgrades en software-updates via OTA

De lancering van de Kia EV9 markeert een grote voorwaarts in het SDV-tijdperk. Een van de meest opvallende kenmerken van de EV9 is dan ook het uitgebreide aantal mogelijkheden op het gebied van software-updates. Aanvullend op de OTA-technologie van de huidige Kia-modellen, maakt die van de EV9 het mogelijk om naast het op afstand updaten van basisfuncties ook additionele comfortfuncties toe te voegen.

Met de OTA-technologie kunnen verschillende upgrades worden toegevoegd of bestaande features op afstand worden bijgewerkt zonder dat er randapparatuur hoeft te worden aangesloten door de Kia-dealer. Dit wordt mogelijk gemaakt door draadloze communicatie tussen de cloudserver en de auto.

Upgrades via de Kia Connect Store

De Kia EV9 is het eerste model uit de groep waarvoor upgrades kunnen worden aangeschaft via de Kia Connect Store. Een mooi voorbeeld is de Remote Smart Parking Assist 2, waarmee bestuurders hun EV9 op afstand kunnen in- en uitparkeren. Het aanbod van upgrades wordt geleidelijk aan uitgebreid. Klanten krijgen hierbij de vrijheid en flexibiliteit om op elk moment en vanaf elke locatie de gewenste upgrades te kiezen en aan te schaffen.

Kia werkt ook op het gebied van entertainment aan gepersonaliseerde voorzieningen die zeer zijn in de context van mobiliteit als leefruimte. Het merk werkt tevens aan nieuwe upgrades waarmee klanten hun individualiteit kunnen uitdrukken door middel van zelf gekozen displays, geluiden en verlichtingsopties.