Kia EV9

5 EuroNCAP sterren voor Kia EV9

6 december 2023 - De Kia EV9 heeft de hoogste veiligheidsbeoordeling gekregen van Euro NCAP. De volledig elektrische SUV met zeven zitplaatsen behaalde in alle vier categorie├źn hoge resultaten, waaronder 84% voor de bescherming van volwassen inzittenden, 88% voor de bescherming van kinderen, 76% voor kwetsbare weggebruikers inclusief voetgangers, en 83% in de categorie 'safety assist'. In deze laatste categorie worden de technologie├źn ter voorkoming van ongevallen uitvoerig getest.