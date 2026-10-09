5 Green NCAP sterren voor Kia EV4

Green NCAP testte de Kia EV4 met 81,4 kWh-batterij en kende hem een score toe van 8,8 uit 10 voor schone lucht (Clean Air), 8,9 voor energie-efficiëntie (Energy Efficiency) en 9,5 voor broeikasgasemissies (Greenhouse Gases).

Bij de beoordeling kijkt Green NCAP verder dan alleen het energieverbruik tijdens het rijden. De organisatie analyseert de volledige levenscyclus van een auto, van de productie en het gebruik tot en met de recycling aan het einde van de levensduur. Op basis hiervan berekende Green NCAP voor de EV4 een totale uitstoot van 118,9 gram COâ''-equivalent per kilometer over de gehele levenscyclus.

Europese productie draagt bij aan duurzaamheidsscore

De EV4 wordt geproduceerd in de Kia-fabriek in Å½ilina, Slowakije. Volgens Green NCAP dragen deze Europese productielocatie en de daarbij gehanteerde elektriciteitsmix bij aan de gunstige levenscyclusanalyse. De Europese elektriciteitsmix gaat per opgewekte kWh namelijk gepaard met minder broeikasgasemissies dan de elektriciteitsmix in bepaalde andere delen van de wereld. Ook de efficiënte elektrische aandrijflijn en het lage energieverbruik tijdens het rijden hebben een gunstig effect op het resultaat over de volledige levenscyclus.

Onafhankelijke tests bevestigen efficiency

De Kia EV4 liet tijdens de praktijktests van Green NCAP uitstekende resultaten zien. Tijdens een zomerse rijtest onder warme en droge omstandigheden registreerde de organisatie een praktijkverbruik van slechts 13,9 kWh per 100 kilometer. Green NCAP prijst dan ook de efficiency van de elektrische aandrijflijn en het verwarmingssysteem. De EV4 hield het energieverbruik laag onder uiteenlopende omstandigheden, waaronder een veeleisende snelwegtest en een wintertest bij een temperatuur van -7 °C.

Ook het regeneratieve remsysteem draagt bij aan de goede resultaten. Doordat de EV4 een groot deel van de vertraging via de elektromotor realiseert, worden de conventionele frictieremmen minder belast. Dit resulteert volgens Green NCAP in een substantieel lagere uitstoot van remslijtagedeeltjes.

Comfort en actieradius, ook bij lage temperaturen

Naast efficiency beoordeelde Green NCAP ook de actieradius en de kachel van de EV4. Het praktijkverbruik scoorde goed in de verschillende testcycli en ook de geschatte actieradius werd, gezien de batterijcapaciteit, positief beoordeeld. Tijdens de wintertest bij -7 °C bleek de EV4 bovendien in staat om de voetenruimte achterin relatief snel op de gewenste temperatuur te brengen, wat het comfort voor de passagiers verder verhoogt. De thermische isolatie van het interieur kreeg eveneens een goede beoordeling, waardoor de eenmaal opgebouwde warmte effectief behouden blijft.

Door de EV4 bij lage temperaturen voor vertrek voor te verwarmen terwijl de auto nog op de laadpaal is aangesloten, kan de actieradius volgens Green NCAP aanzienlijk worden vergroot. De organisatie berekende een potentiële winst van 135 kilometer bij stadsritten en 76 kilometer bij gecombineerd gebruik.