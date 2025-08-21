Kia start productie EV4

De Kia-fabriek in Å½ilina, Slowakije speelt sinds 2004 een sleutelrol in de Europese activiteiten van het merk. Het complex beslaat twee vierkante kilometer en ligt strategisch ten opzichte van de belangrijkste markten in Europa. Dagelijks werken zo'n 3.700 medewerkers en ruim 600 robots aan de gelijktijdige productie van meerdere modellen.

Het productieproces is verdeeld over vijf subprocessen: persen, carrosseriebouw, de lakstraat, motoren en eindassemblage. Kia investeerde onlangs € 108 miljoen om de productielijnen te voorzien van de nieuwste technologieën, waaronder een speciale transportband voor de aandrijflijnen van elektrische modellen.

Naast de nieuwe EV4 worden in Å½ilina ook de Kia XCeed en Kia Sportage gebouwd, inclusief hybrids en plug-in hybrids. In 2024 waren geëlektrificeerde Kia-modellen goed voor een kwart van de totale productie.

De fabriek heeft een productiecapaciteit van 350.000 auto's en 540.000 motoren per jaar. Sinds de opening in 2004 zijn er al meer dan vijf miljoen auto's geproduceerd voor 83 landen. Daarmee neemt Å½ilina ongeveer 11 procent van de wereldwijde productie van Kia voor zijn rekening.

Kia zet ook in Å½ilina in op duurzaamheid. Sinds 2014 verbruikt de fabriek per gebouwde auto 11 procent minder energie, 28 procent minder water en is de COâ''-uitstoot met 13 procent gereduceerd. De fabriek draait volledig op hernieuwbare elektriciteit. Eind dit jaar wordt een nieuwe zonne-installatie in gebruik genomen die 1,5 procent van de totale hoeveelheid benodigde energie gaat leveren.

Eind deze zomer staan de eerste Kia EV4's al bij de Nederlandse Kia-dealers. Voor die tijd is de auto te zien en ervaren tijdens de Kia EV Experience op een aantal centrale locaties in Nederland.