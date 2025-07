Kia maakt prijzen EV4 bekend

De EV4 Plus is er vanaf € 39.495 en heeft additioneel dodehoekassistentie (BCA), kruisende verkeersassistentie achter (RCCA), privacy glass, auto flush portiergrepen, automatisch dimmende binnenspiegel, Digital Key 2.0, draadloos opladen voor smartphones, voorbereiding* voor V2X toepassingen, een extra V2L aansluiting onder de tweede zitrij en uitstapwaarschuwing (SEW). Deze uitvoering is vanaf de tweede helft van 2026 leverbaar.

De EV4 Plus Advanced, vanaf € 41.695, heeft aanvullend op de Plus uitrusting: 19 inch lichtmetalen velgen, een glazen schuif /kanteldak, vegan leren stoelbekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met Aircell lendensteun, verwarmbare achterbank, automatische achterklep, luxe hoofdsteunen (mesh) en een Harman Kardon premium soundsystem.

De Air, Plus en Plus Advanced worden standaard geleverd met het 58,3 kWh batterijpakket met een actieradius tot 435 km (theoretisch). Het optionele 81,4 kWh accupakket heeft theoretische een actieradius tot 625 km en is voor deze uitvoeringen leverbaar tegen een meerprijs van € 3.500.

De EV4 GT-Line heeft snelwegassistentie inclusief rijstrookwisseling (HDA 2.0), autonome noodremassistentie (FCA 2.0), 19 inch GT Line velgen, LED Matrix koplampen met intelligent lichtsysteem (IFLS), exclusieve GT Line interieur en exterieurdetails, elektrisch verstelbare voorstoelen met Aircell lendensteun, dynamische welkomst en begeleidingsverlichting en een Vehicle to Load adapter. De GT-Line is er vanaf € 47.395 en altijd als long-range uitvoering.

De EV4 GT-PlusLine, heeft een startprijs van € 49.595 en heeft extra: slimme parkeerassistentie met afstandsbediening (RSPA), dodehoekcamera (BVM), intelligente parkeerassistentie achter (PCA), voorstoelen met relaxfunctie en Rest Mode, stoelventilatie vóór, geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, head up display en een 360 geaden camera (AVM). De optioneel op de GT-PlusLine verkrijgbare Rest Mode en Theatre Mode optimaliseren, als de auto geparkeerd staat, de klimaatinstelling en sfeerverlichting en zetten het hoofdscherm op full screen. Ook de GT-PlusLine is alleen leverbaar als long-range versie (81,4kWh batterijpakket).

Introductieaanbod voor zakelijke rijders

Speciaal voor de zakelijke rijder is er de GT-Line Business Edition, verkrijgbaar vanaf € 42.695. De fiscale waarde bedraagt € 41.700. Deze uitvoering is uitgerust met een 81,4 kWh batterijpakket en heeft daarmee een theoretisch rijbereik tot 595 km. De GT-Line details geven deze EV4 een sportieve uitstraling. Denk aan 19 inch lichtmetalen GT-Line velgen, privacy glass, elektrisch verstelbare voorstoelen, Digital Key 2.0 Advanced ambient lighting en stoel- en stuurverwarming en een verwarmbare achterbank.

EV4 Fastback

De EV4 Fastback valt op door zijn gestroomlijnde, sportieve silhouet. Dankzij de standaard 81,4 kWh long range batterij en lage luchtweerstand heeft de Fastback een grote actieradius tot 633 km (theoretisch). Het design onderstreept zijn karakter dankzij de opvallende EV Tiger Nose, verticale Star Map koplampen en brede, krachtige uitstraling

De EV4 Fastback heeft een meerprijs van € 1.600 ten opzichte van de Hatchback, in vergelijkbare uitvoeringen. Er zijn op dit moment vier uitvoeringen (Plus Advanced, GT-Line, GT-PlusLine en GT-Line Business Edition) beschikbaar. Vanaf de tweede helft van 2026 wordt het aanbod uitgebreid met de Plus variant.

Kleuren

De EV4 is leverbaar in acht exterieurkleuren, de EV4 Fastback in tien kleuren. Beide modellen zijn ook te bestellen in matte lakkleuren. De EV4 is leverbaar in de kleur Matte Ivory Silver, de EV4 Fastback is daarnaast ook verkrijgbaar in de stijlvolle kleur Matte Yacht Blue. Tijdens de introductieperiode, tot en met 30 september 2025, wordt er geen meerprijs (€ 895) gerekend voor metallic lak.