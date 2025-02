Kia EV4

Kia toont eerste beelden EV4

17 februari 2025 - Kia geeft de eerste beelden vrij van de EV4 Sedan en Hatchback. De Kia EV4 is ontworpen volgens de 'Opposites United' designfilosofie van Kia, en staat symbool voor harmonie die wordt bereikt door het creƫren van contrasten op een manier die nog niet eerder is gezien in het compacte segment. Het design wordt benadrukt in de dynamische profielen van de auto, die scherpe, onderscheidende lijnen combineren met technische details.