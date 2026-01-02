Afgaande op het uiterlijk deelt Autozine de mening met het klantenpanel: de "Fastback" is uit balans. De vorm is kunstmatig gerekt en omdat de overgang voor minimaal is en achter juist lang, lijkt het alsof de auto het koetswerk wil afschudden. Daarbij bestaat het koetswerk uit relatief weinig glas en veel metaal, inclusief een massieve achterpartij. De kleine koplampen zorgen voor een scherpe blik, maar in de enorme kont van de EV4 Fastback zijn de kleine toegeknepen achterlichten als kraaloogjes in een varkenskop. Kortom: dit is niet de harmonieuze stijl die Europeanen graag zien.

Ruimte

Toch zit er een logische gedachte achter het uiterlijk. De opzet zorgt namelijk voor heel veel binnenruimte en een superieure stroomlijn. De Fastback heeft een CW-waarde van 0.25 en dat is beter dan die van de hatchback. Ondanks het feit dat de Fastback veel langer is dan de hatchback, hebben beide modellen dezelfde wielbasis en dus ook dezelfde binnenruimte. En die is uitstekend! De ruimte voorin is riant, die achterin zelfs overweldigend. De EV4 bewijst dat er geen SUV nodig is om een gezelschap van vier personen comfortabel te vervoeren.

Ook de bagageruimte is groot. Echter, de toegang tot de kofferruimte is bij de Fastback gering. De achterruit scharniert niet mee met de achterklep en daarom is de opening klein. Dat maakt het laden en lossen van grote stukken lastig. Bovendien moet men diep bukken om überhaupt bij stukken in de kofferbak te komen.

Uitrusting

Kia volgt hetzelfde concept voor de cabine bij alle huidige elektrische auto's. Ze zijn voorzien van drie beeldschermen die samen in één behuizing zijn gevat en zich uitstrekken van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. De meest gebruikte functies worden bediend met knoppen op het stuurwiel en voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem zijn er fysieke knoppen op het dashboard.

„De EV4 bewijst dat er geen SUV nodig is om een gezelschap van vier personen comfortabel te vervoeren“

In theorie kunnen veel functies ook worden bediend via een spraakgestuurde assistent. Die maakt echter veel fouten. Daarbij een waarschuwing: als de assistent ongewild activeert, is het niet handig om "cancel" te zeggen. Dan wordt namelijk de assistent niet gedeactiveerd, maar wordt de huidige route in het navigatiesysteem gewist!

Omdat dat moet van de Europese Unie, voorziet Kia in een arsenaal aan veiligheidsvoorzieningen. Net als bij andere automerken maken deze veel fouten, waardoor ze als hinderlijk worden ervaren. Gelukkig is het mogelijk om aan diverse knoppen zelf een functie te geven, zodat de ongewenste assistenten vervolgens met één handeling zijn uit te schakelen.

Elektrische auto

De Kia EV4 biedt de keuze uit twee batterijen: één met een capaciteit van 58 kWh en één met een capaciteit van 81 kWh. Met beide is een grotere afstand af te leggen dan de gemiddelde bestuurder zonder eten of sanitaire stop kan volbrengen. In de praktijk is de 81 kWh-versie daarom bedoeld voor hen die niet thuis of op het werk kunnen opladen. Dat maakt het mogelijk om een elektrische auto te behandelen als een auto met verbrandingsmotor: leegrijden, helemaal vullen en weer leegrijden. De batterij met kleinere capaciteit volstaat voor hen die thuis, onderweg of op het werk kunnen bijladen. De praktijk leert dat de accu altijd voldoende lading heeft om de dagelijkse ritten niet te hoeven onderbreken; en zo hoort het met een elektrische auto!

De Fastback heeft een iets betere stroomlijn dan de hatchback. Daarom is het verbruik iets lager en daarmee de actieradius iets groter. In de praktijk blijkt dit verschil veel groter te zijn dan op papier. Het verbruik was veel lager dan dat van de hatchback en de actieradius daarmee veel groter (633 km echte kilometers).

Weggedrag

Ondanks de verschillen in stroomlijn en gewicht is er in de praktijk geen verschil in het weggedrag van de EV4 hatchback en Fastback. Beide auto's zijn afgestemd op comfort. Om dat te bereiken schept Kia een grote afstand tussen de techniek en de bestuurder. Het gevoel in de besturing is daarom gering en steeds reageert de auto met enige vertraging op commando's van de bestuurder.

De EV4 is nadrukkelijk gericht op hen die geen SUV willen en die keuze heeft grotendeels te maken met het weggedrag. Daarom is het teleurstellend dat de EV4 zo tam en indirect reageert. Alleen wanneer de auto echt wordt geprovoceerd, is merkbaar dat de Fastback keurig in balans is. In de regel is de EV4 goedmoedig, stil en comfortabel.

Conclusie

Welke verdient de voorkeur: de Kia EV4 hatchback of Fastback? In theorie is de Fastback dankzij de gunstigere stroomlijn iets stiller en iets zuiniger. In de praktijk is daadwerkelijk een verschil in verbruik merkbaar. De rijgeluiden zijn in beide gevallen gering.

Een groot verschil betreft de toegang tot de bagageruimte. Die is bij de Fastback onhandig klein en lastig te bereiken. En alhoewel beide varianten van de EV4 een uiterlijk hebben dat enige gewenning vereist, valt de hatchback meer in de smaak. De Fastback lijkt door de lange overhang last te hebben van overgewicht en ernaast oogt de hatchback meer atletisch.

In vergelijking met elektrische auto's van andere merken onderscheidt iedere EV4 zich door de ruimte en het comfort. De uitrusting is modern en Kia benut alle voordelen die elektrisch rijden biedt. Daar kan nu de hele wereld van profiteren, of dat nu met de EV4 hatchback of Fastback is.