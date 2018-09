Kia presenteert nieuwe Ceed GT

13 september 2018 | Kia introduceert de nieuwe Ceed GT. Het sportieve model beleeft, samen met de nieuwe ProCeed GT, zijn werelddebuut op de Autosalon van Parijs 2018. De originele Kia cee'd GT en pro_cee'd GT die in 2013 op de markt kwamen, waren de eerste snelle hatchbacks van het Koreaanse automerk. De gloednieuwe versie gaat een stap verder met een 1,6-liter turbomotor, evenals een uitgebreide reeks technologie├źn voor comfort, veiligheid en gebruiksgemak. Bovendien is de GT voor het eerst leverbaar met een 7-traps automaat met dubbele koppeling, die optioneel wordt aangeboden. De handbediende zesversnellingsbak is standaard.

Het front wordt gekenmerkt door de nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten en glanzend zwarte afwerking. Evenals de standaard Ceed is de GT-versie voorzien van de nieuwste interpretatie van de 'ice cube' led-dagrijverlichting, geïntegreerd in de koplampunits. Uiteraard ontbreekt de tiger-nose grille niet, die bij de Ceed GT is voorzien van een donkere chroomrand en een subtiel GT-logo. Tevens is de honingraadgrille voorzien van subtiele rode details.

Van opzij valt direct de verchroomde raamlijst op, evenals de geprononceerde dorpels die afgewerkt zijn in zwart en rood. De standaard gemonteerde 18-inch lichtmetalen wielen hebben een opvallende rode naafkap die fraai matcht met de rode remklauwen. De bodemvrijheid van 135 mm is 5 mm lager dan bij de standaard Ceed, wat zorgt voor een sportieve ligging op de weg. De specifieke achterbumper is in dezelfde stijl als de voorbumper, met een diffuser in glanzend zwart en een GT-logo. Een subtiele dakspoiler maakt de sportieve uitstraling compleet. De Ceed GT wordt leverbaar met keuze uit acht exterieurkleuren die in alle gevallen passen bij de 18-inch wielen die exclusief aan de GT-uitvoering zijn voorbehouden.

Ook in het interieur zijn allerlei wijzigingen aangebracht om het sportieve karakter van de Ceed GT te versterken. Zo vervangt de zwarte hemelbekleding de standaard grijze bekleding. Het stuurwiel is vervangen door een sportstuur met afgeplatte onderzijde en GT-logo. Verder is de Ceed GT voorzien van aluminium pedalen en lichtmetalen schakelpeddels aan het stuurwiel bij de versie met automatische transmissie.

Voorin worden inzittenden getrakteerd op de nieuwste sportstoelen van Kia. Deze zetels zijn exclusief voor de Ceed GT ontworpen en bieden meer steun aan de zijkant en aan de dijbenen dan bij de originele cee'd GT. De sportstoelen zijn bekleed met een combinatie van zwart leder en suède en afgewerkt met rood stikwerk en een geborduurd rood GT-logo in de rugleuning.

De stijvere dempers voor en achter dragen bij aan de snellere reactie op stuurbewegingen Andere aanpassingen zijn te vinden in de stabilisatorstangen; die bewegen voor en achter iets meer mee zodat de banden ook bij hoge bochtsnelheden optimaal contact houden met het wegdek. Het standaard aanwezige Electronic Stability Control (ESC) is afgestemd om sportieve bestuurders meer vrijheid te geven en optimaal te laten genieten van de verhoogde wendbaarheid en de kleine mate van onderstuur door de slippende achteras. Vehicle Stability Management (VSM) en Torque Vectoring by Braking zijn eveneens standaard. Deze systemen assisteren de bestuurder met elektronisch gestuurde remingrepen om onderstuur in de bochten te elimineren.

De stopkracht wordt geleverd door de 320 mm remschijven op de vooras, met een 32 mm grotere diameter dan de standaard Ceed. Ze zijn ook 3 mm dikker voor een betere warmteabsorptie bij intensief gebruik. De Ceed GT is standaard uitgerust met Michelin Pilot Sport 4-banden.

Het model is voorzien van elektrische stuurbekrachtiging met een ratio van 12,7:1 voor een scherper stuurgedrag. De maximale stuuruitslag (uiterst links-uiterst rechts) vergt ook 2,44 omwentelingen; dat is 17 procent minder dan de vorige cee'd GT uit 2013.

De krachtbron produceert 150 kW (204 pk) bij 6.000 toeren per minuut. Het motorkoppel bedraagt 265 Nm tussen de 1.500 en 4.500 toeren per minuut. De Ceed GT is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak. Europese klanten vroegen echter ook om een variant met automaat. Kia komt nu aan die wens tegemoet met de introductie van een 7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT7). Kia maakt de officiële cijfers over acceleratie en topsnelheid bekend nadat het homologatieproces is voltooid.

Bij modellen met de 7-traps automaat met dubbele koppeling stelt het Drive Mode Select-systeem de bestuurder in staat om zijn rijervaring te personaliseren. Er is keuze uit de modi 'Normal' en 'Sport'. Beide modi hebben invloed op het stuurgedrag en de motorkarakteristiek van de auto. In 'Normal' realiseert het systeem een zo laag mogelijk brandstofverbruik en geniet de bestuurder van een neutraal stuurgedrag. In 'Sport' heeft de Ceed GT een fellere gasrespons voor een snellere acceleratie vanuit stilstand en tijdens het rijden, alsmede een zwaardere en directere besturing voor een sportievere rijervaring. Ook worden in de Sport-modus de versnellingen langer vastgehouden tijdens stevig accelereren, waardoor de bestuurder maximaal kan genieten van het piekvermogen bij 6.000 toeren per minuut.

De motor is gekoppeld aan een elektronische sound generator die het motorgeluid van de GT in het interieur benadrukt. Een sportief uitlaatgeluid is bereikt door toepassing van kleppen in de uitlaat.