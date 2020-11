Nieuwe motoren voor Kia Ceed

25 november 2020 | Kia maakt nieuwe aandrijflijnen beschikbaar voor alle uitvoeringen van de Ceed line-up. De nieuwe Smartstream 1.5 T-GDi vervangt de 1.4 T-GDi en belooft betere prestaties tegen lagere emissies. Zowel de 1.0 T-GDi als de nieuwe 1.5 T-GDi zijn binnenkort ook leverbaar als 48V EcoDynamics+ Mild-Hybrid met DCT7-automaat.

De nieuwe 1.5 T-GDi is beschikbaar voor alle vier de varianten. Met een vermogen van 118 kW / 160 pk bij 5.500 tpm is de nieuwe 1.5 T-GDi 14 procent krachtiger dan de vorige 1.4 T-GDi. Het maximale koppel is 4,5 procent hoger (253 Nm tussen 1.500 - 3.500 tpm). De benzinemotor is voorzien van de nieuwste Smartstream-innovaties van Kia, die de uitstoot verminderen en de prestaties verhogen. Een voorbeeld is onder meer het Continuously Variable Valve Duration (CVVD) dat de kleptiming van de motor doorlopend optimaliseert om de prestaties te verbeteren en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen. Een nieuw lagedruk-uitlaatgasrecirculatiesysteem (LP-EGR) is ook actief bij lagere toerentallen, waardoor het brandstofverbruik en de emissies verder worden verbeterd. De benzinepartikelfilters (GPF) verminderen de uitstoot van deeltjes.

Met de nieuwe 1.5 T-GDi benzinemotor als basis is er voor de Ceed line-up nu ook een EcoDynamics+ Mild-Hybrid in het programma. Deze extra schone aandrijflijn belooft dezelfde prestaties als de reguliere versie, tegen lagere emissies en een lager verbruik. De aandrijflijn vult het koppel van de benzinemotor aan met additionele trekkracht, die wordt geleverd door een compacte 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij.

De Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) zorgt ervoor dat de benzinemotor zo veel mogelijk wordt ondersteund door elektrische energie. De MHSG is via een riem verbonden met de krukas van de motor en schakelt naadloos tussen de 'motor' en 'generator'-modi. In 'motor'-modus biedt de MHSG tijdens het accelereren elektrische ondersteuning om de motorbelasting en emissies te verlagen. Tijdens het vertragen heeft de MHSG de mogelijkheid om over te schakelen op de 'generator'-modus, waarbij energie wordt teruggewonnen om de batterij op te laden.

Naast de nieuwe 1.5 T-GDi krijgt ook de 1.0 T-GDI een extra zuinige EcoDynamics+ uitvoering. De 88 kW / 120 pk sterke aandrijflijn met DCT7-automaat en 48V-technologie is exclusief voorbehouden aan de Ceed hatchback en Ceed Sportswagon. De recent geïntroduceerde 1.0 T-GDI blijft ook leverbaar met handgeschakelde zesbak zónder EcoDynamics+ technologie.

De nieuwe aandrijflijnen staan vanaf januari 2021 in de Nederlandse configurator en de prijzen worden binnenkort bekend gemaakt. Vanzelfsprekend geldt ook voor deze nieuwe versies de unieke garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer.

