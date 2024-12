Kia Ceed nu als Design Edition

De Design Editions zijn standaard voorzien van automatische airconditioning, een multimediasysteem met smartphone-integratie, een JBL Premium Sound system, stuurwiel- en stoelverwarming, parkeersensoren rondom en een arsenaal aan assistentiesystemen. De Sportswagon is daarboven uitgerust met een elektrisch bedienbare achterklep. De versies met DCT7-automaat zijn ook standaard voorzien van adaptieve cruise control, autonome noodremassistentie, autonome rijstrookvolgassistentie én fileassistentie.

De Ceed Hatchback en Ceed Sportswagon Design Edition zijn beschikbaar met de 1.0 T-GDi benzinemotor met handgeschakelde versnellingsbak of de 1.0 T-GDi MHEV-aandrijflijn met DCT7-automaat. Beide versies leveren 100 pk.

Prijzen

De Ceed Design Editions zijn per direct te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers. De Ceed Hatchback is er als Design Edition vanaf € 33.395,- en de Ceed Sportswagon vanaf € 34.895,-. Opwaarderen naar een MHEV DCT7-automaat is mogelijk tegen een meerprijs van € 2.000,-. Het productvoordeel op deze speciale uitvoeringen varieert van € 1.500,- voor de handgeschakelde versies tot € 3.000,- op de MHEV met DCT7-automaat.

Ze zijn leverbaar in vijf verschillende kleuren, waaronder een nieuwe kleur voor de Ceed; Wolf Grey. Casa White is de standaardkleur en alle overige exterieurkleuren zijn beschikbaar tegen een meerprijs van € 895,-. De eerste leveringen van de Ceed Design Editions in Nederland starten medio februari 2025.