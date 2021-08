Kia prijst de vernieuwde Ceed

26 augustus 2021 | Per direct is de vernieuwde Kia Ceed voor modeljaar 2022 te bestellen. Kia heeft bij de Ceed Hatchback, Ceed Sportswagon en ProCeed het uiterlijk vernieuwd en een aantal nieuwe veiligheidssystemen toegevoegd en verbeterd. Ook de brede line-up inclusief een Launch Edition en het motorenprogramma mét mild-hybride- en plug-in hybride aandrijfopties is versterkt. Vanaf eind oktober 2021 staan de vernieuwde Ceed-modellen bij de Nederlandse Kia-dealers. Prijzen beginnen bij 24.095 euro voor de Hatchback.

Uiterlijk heeft Kia het design van alle Ceed-modellen vernieuwd. Blinkvangers zijn het nieuwe front inclusief LED-verlichting en mooie stijlaccenten in de bumper, een vernieuwde achterzijde met LED-achterlichten en een hoogglans zwarte diffuser, nieuwe velgdesigns en een designupgrade voor de GT-modellen.

Het interieur is subtiel aangepast en voorzien van nieuwe materialen. Het is helemaal hightech dankzij het 12,3 inch grote digitale instrumentenpaneel in combinatie met een 10,25 inch multimedia- en navigatiescherm en tal van nieuwe functies.

Moderne connectiviteit is onder meer te danken aan de vernieuwde Kia Connect-app. Daarmee kunnen Ceed-rijders op afstand verbinding maken met hun auto. Nieuwe connectiviteitsfuncties omvatten de verbeterde zoekfunctionaliteit via spraakherkenning, een agendalink van derden met het navigatiesysteem en een valetmodus om de locatie van de auto te kunnen volgen wanneer anderen ermee rijden. Een zeer handige functie is de last-mile navigatie met augmented reality. Ceed-rijders kunnen hiermee de laatste meters van de geparkeerde auto naar de eindbestemming navigeren via de app. De Ceed Sportswagon PHEV biedt extra slimme functies, zoals het op afstand starten en stoppen van het laden van de batterij.

De vernieuwde Ceed-modelreeks biedt een brede keuze op het gebied van aandrijflijnen, waaronder plug-in hybride- (PHEV) en mild-hybride-opties, met vermogens die variëren van 120 tot 204 pk. De 1,0- en 1,5-liter benzinemotoren zijn allemaal uitgerust met de Smartstream-technologie van Kia.

Dit jaar is de nieuwe 1,5-liter T-GDi toegevoegd aan de Ceed en is gekoppeld aan een 7-traps transmissie met dubbele koppeling (DCT7) of een handgeschakelde 6-versnellingsbak en levert 117 kW / 160 pk. Deze krachtbron is ook verkrijgbaar als mild-hybride (MHEV).

De plug-in hybride-aandrijflijn (PHEV), die exclusief wordt geleverd in de Ceed Sportswagon, combineert een 1.6 GDi benzinemotor met een elektromotor en een 6-traps automaat. Deze aandrijflijn biedt met zijn 8,9 kWh-batterijpakket een theoretische elektrisch bereik van maximaal 50 kilometer (WLTP). Het gecombineerde totaalvermogen bedraagt 103 kW / 141 pk bij een maximumkoppel van 265 Nm.

Het topmodel, de GT, is voorzien van de 150 kW / 204 pk sterke 1,6-liter T-GDi-motor, standaard in combinatie met de DCT7-automaat.

Voortaan zijn de hatchback en Sportswagon er als ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line, GT-PlusLine en de Hatchback ook als GT topmodel. Met name voor de twee DynamicLine-varianten verwacht Kia veel belangstelling. Voor een meerprijs van € 2.000,- ten opzichte van de instapversie krijgt de DynamicLine bijvoorbeeld een jaar lang gratis Over-The-Air updates, de nieuwe full LED-koplampen, drie USB-aansluitingen, waarvan twee voor en één achter, luxe afwerking van het middenconsole met elektrisch bedienbare handrem, 10,25 inch full map navigatiesysteem met Kia Live Services inclusief Kia (UVO) Connect en vele andere extra's.

De DynamicPlusLine voegt daar voor € 1.500,- (Sportswagon: € 2.000,-) extra zaken aan toe, zoals stoel- en stuurwielverwarming, privacy glass, een slimme automatische achterklep (Sportswagon) en een draadloos oplaadstation voor de smartphone. De DynamicPlusLine is daarnaast voorzien van een pakket aan rijassistentiesystemen, uiteenlopend van dodehoekassistentie en uitstapwaarschuwing tot adaptieve cruise control met navigatieondersteuning (voor modellen met de DCT7-automaat).

Ook is de Ceed Sportswagon PHEV weer verkrijgbaar. Kia levert deze 103 kW / 141 pk sterke plug-in hybrideversie van de Sportswagon als DynamicLine, DynamicPlusLine en als luxe ExecutiveLine.

De extra dynamisch gelijnde Kia ProCeed wordt leverbaar met een keuze uit drie sportieve uitrustingsniveaus: GT-Line, GT-PlusLine en het topmodel, de GT. De standaard uitvoering betreft de zeer rijk uitgeruste GT-Line. Deze versie zit vol connectiviteit en een flinke reeks veiligheidssystemen. Desgewenst uit te breiden met het optionele glazen schuif-/kanteldak à € 895,-.

Om de introductie van de vernieuwde Ceed-serie extra aan te zetten, zijn de Ceed Hatchback en Ceed Sportswagon direct ook te bestellen als tijdelijke Launch Edition. Deze exclusieve introductieversie is beschikbaar voor uitvoeringen met een MHEV DCT7-automaat, heeft de complete DynamicPlusLine-uitvoering als basis en voegt daar een reeks voorzieningen aan toe. Voorbeelden zijn slimme parkeerassistentie (SPAS), parkeersensorenvóór, een 12,3 inch digitaal interactief instrumentencluster, een JBL premium sound system, een glazen schuif-/kanteldak, 17 inch lichtmetalen velgen en stoelverwarming achterin. De Ceed Hatchback Launch Edition is te bestellen vanaf € 32.990,-, de vanafprijs van de Sportswagon-versie bedraagt € 34.490,-.

De nieuwe Ceed line-up is met ingang van vandaag te bestellen. Prijzen beginnen bij € 24.095,- voor de Kia Ceed Hatchback (1.0 T-GDi ComfortLine), als Sportswagon is hij er vanaf € 25.095,-. De sportief gelijnde ProCeed is te rijden vanaf € 32.095,-, terwijl de nieuwe Kia Ceed Sportswagon PHEV plug-in hybride vanaf € 34.695,- in de prijslijst staat. Eind oktober 2021 staan de nieuwe Ceed-modellen in de showroom.

