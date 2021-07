Kia onthult de vernieuwde Ceed-familie

14 juli 2021 | De Ceed-familie van Kia wordt grondig vernieuwd voor modeljaar 2022. De verschillende uitvoeringen krijgen een vernieuwd design, meer geavanceerde voorzieningen en geƫlektrificeerde aandrijflijnen. De vijfdeurs hatchback, sportswagon en shooting brake krijgen een volledig opnieuw ontworpen voorzijde en sportieve updates aan de achterzijde. Ook het aanbod van lichtmetalen wielen en carrosseriekleuren wordt vernieuwd.

De vernieuwde Ceed-modellen krijgen een compleet nieuw front, waarop het gloednieuwe Kia-logo prijkt, het symbool voor 'Movement that inspires'. De zogenaamde 'Tiger Nose' grille heeft nu een zwarte hoogglansafwerking met details van satijnchroom. De plug-in hybrids krijgen een nieuwe, gesloten grille met een opvallende afwerking in contrasterende patronen. Aan weerszijden van de voorbumper bevinden zich twee grote luchtinlaten, voor een betere efficiency en een sportievere uitstraling. Andere nieuwe designelementen zijn de satijnchroomafwerking van het onderste luchtinlaatrooster en de vloeiende lijnen die doorlopen tot in de voorste wielkasten. Op de vernieuwde achterzijde is het nieuwe Kia-logo prominent aanwezig tussen de LED-achterlichtunits. De nieuwe, hoogglans zwarte diffuser geeft de achterbumper een sportievere uitstraling.

Alle Ceed-modellen krijgen nieuwe full-LED-koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting. De LED-mistlampen en de groot-/dimlichten zijn omringd door drie pijlvormige LED-modules. De LED-dagrijverlichting fungeert ook als richtingaanwijzer. De vijfdeurs GT-Line en GT krijgen nieuw ontworpen LED-achterlichtunits bestaande uit 48 honingraatvormige modules, omgeven door een rood frame. De multifunctionele modules zijn gepositioneerd in vijf rijen, achter getint glas. Nieuw voor deze GT-Line en GT uitvoeringen is dat de LED-richtingaanwijzers in sequentie oplichten.

Ook het aanbod van lichtmetalen velgen en carrosseriekleuren is vernieuwd. Zo zijn er drie volledig nieuwe designs op te merken; 16-inch lichtmetalen velgen,17-inch lichtmetalen GT-Line velgen en exclusieve 18-inch lichtmetalen GT velgen met rode accenten in de naafkap. Het aanbod van 13 carrosseriekleuren omvat vier nieuwe tinten; Machined Bronze, Lemon Splash, Yucca Steel Grey en Experience Green.

De GT krijgt speciale designupgrades mee waaronder opvallende, rode accenten aan de voor-, zij- en achterkant. Hij krijgt ook een geheel eigen Tiger Nose grille met een hoogglans zwarte afwerking en details van donker chroom. De voorbumper heeft een hoogglans zwarte luchtinlaatrooster met ronde accenten. De sportieve diffuser aan de achterzijde bevat een dubbele uitlaat en is ook afgewerkt met rode GT-accenten.

Er is keuze uit vijf verschillende stoelbekledingsmogelijkheden, waarvan drie met een aangepast design ten opzichte van het huidige modeljaar. Er kan onder meer worden gekozen voor met zwart suède en leder beklede kuipstoelen met contrasterende, grijze stiksels (GT-line) of opvallende rode stiksels voor de GT. De pookknop van de GT en GT-Line zijn geheel opnieuw ontworpen en hetzelfde geldt voor de versies met automaat die nu zijn voorzien van een versnellingspook die is bekleed met geperforeerd leder.

Verder wordt de bestuurder omringd met het 12,3-inch grote digitale instrumentenpaneel in combinatie met een 10,25-inch multimedia en navigatiescherm om de interactie van de bestuurder met de auto verder te verbeteren.

De portiersloten kunnen worden bediend via de nieuwe Smart Key en kan de motor worden gestart met een druk op de knop. Het infotainmentsysteem kan worden gekoppeld aan een JBL Premium-geluidssysteem met acht luidsprekers en Bluetooth-streaming om een ​​naadloze verbinding te creëren. De Sportswagon en de ProCeed zijn verkrijgbaar met een elektrisch bedienbare achterklep. Als de Smart Key detecteert dat de persoon met de sleutel op zak ​​achter de auto blijft staan, dan wordt automatisch de achterklep geopend. Bovendien kunnen de stoelen op de tweede rij met een druk op de knop, op afstand worden neergeklapt.

Bij het instappen wordt hij of zij begroet door een volledig digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel met keuze uit vier verschillende thema's. Bij een van de te kiezen thema's wordt de indeling van het scherm automatisch aangepast aan de weersomstandigheden en het tijdstip van de dag. Centraal op het dashboard bevindt zich het frameloze 10,25-inch display van het infotainment-, navigatie- en connectiviteitssysteem.

Met de vernieuwde Kia Connect-app kunnen Ceed-rijders op afstand verbinding maken met hun auto. Nieuwe connectiviteitsfuncties voor de Ceed-familie omvatten de verbeterde zoekfunctionaliteit via spraakherkenning, een agendalink van derden met het navigatiesysteem en een valetmodus om de locatie van de auto te kunnen volgen wanneer anderen ermee rijden.

Een handige functie is de last-mile navigatie met augmented reality. Ceed-rijders kunnen hiermee de laatste meters van de geparkeerde auto naar de eindbestemming navigeren via de app. De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid biedt extra gemaksfuncties, zoals het op afstand starten en stoppen van het laden van de batterij.

Met een nieuwe 'User Profile Transfer' functie kunnen gebruikers via de cloud een back-up maken van hun Kia Connect-voorkeuren. Daarmee kunnen ze de instellingen van het ene voertuig naar het andere overbrengen. Dit is bedoeld voor klanten die vaak wisselen tussen verschillende met Kia Connect uitgeruste auto's, zoals wagenparkbeheerders of gezinnen met meer dan één met Kia Connect uitgeruste auto in hun huishouden.

De dodehoekwaarschuwing van de huidige versie is vervangen door een actieve ontwijkingstechnologie. Bij het bedienen van de richtingaanwijzer om van rijstrook te wisselen, en als er een risico op een aanrijding met een voertuig aan de achterzijde bestaat, geeft het nieuwe Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) een waarschuwing. Als na de waarschuwing het risico op een aanrijding toeneemt, stuurt BCA de auto actief om een ​​aanrijding te helpen voorkomen.

Driver Attention Warning (DAW+) is bijgewerkt met een technologie die een visuele waarschuwing op het instrumentenpaneel geeft om de bestuurder te informeren dat de voorligger wegrijdt, zoals bij verkeerslichten of in langzaam rijdend verkeer.

Een andere vernieuwde ADAS-technologie is Lane Follow Assist (LFA). Deze voorziening kan nu onafhankelijk van de Smart Cruise Control (SCC) worden geactiveerd, waardoor Kia dit systeem nu ook kan aanbieden op versies met handgeschakelde versnellingsbak. Voorheen werd de SCC gedeactiveerd wanneer op het rempedaal werd getrapt, en daarmee werd ook het LFA uitgeschakeld. Het vernieuwde LFA kan daardoor vaker worden gebruikt, ook wanneer de cruise control niet actief is.

Parkeermanoeuvres worden gemakkelijker gemaakt met de Rear-View Monitor (RVM). Wanneer achteruit een parkeerplaats in gereden wordt, geeft RVM een afbeelding van de parkeerplaats weer om te helpen bij het parkeren. RVM is daarnaast uitgerust met een schakelaar om tijdens het rijden de camera te activeren. Zo kan de bestuurder zien wat er achter de auto gebeurt en bijvoorbeeld een aanhanger of fietsendrager bekijken. Dankzij de 1.0 megapixel camera krijgt de bestuurder dit voortaan duidelijker in beeld. Als de auto geparkeerd staat, waarschuwt het Safe Exit Warning-systeem (SEW) als een naderend voertuig wordt gedetecteerd door de geopende deur.

De waarschuwing voor kruisend verkeer van achteren is ook verbeterd. Het Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) detecteert nu ook of er gevaar dreigt door tegenliggers die van links en rechts komen. Als het risico na het geven van een waarschuwing aanhoudt, assisteert RCCA automatisch bij een noodstop om een ​​incident te voorkomen.

De Ceed-modelreeks biedt een brede keuze op het gebied van aandrijflijnen, waaronder een plug-in hybrid (PHEV) en mild-hybrids met vermogens die variëren van 120 tot 204 pk. De 1,0 en 1,5 liter benzinemotoren zijn allemaal uitgerust met de Smartstream-technologie van Kia. Zo is de Ceed leverbaar met een A-energielabel. De Smartstream-aandrijflijn bestaat onder meer uit Continuously Variable Valve Duration (CVVD)-motortechnologie om de prestaties te optimaliseren. CVVD dient ook om het brandstofverbruik te verbeteren, samen met de lage druk uitlaatgasrecirculatie (LP EGR), die een deel van de hete motorgassen terugvoert naar de verbrandingskamer.

De nieuwe 1,5 liter T-GDi-motor wordt geproduceerd in de Kia-fabriek in Slowakije; de thuisbasis van de gehele Ceed-familie. Deze nieuwe Smartstream-motor is gekoppeld aan een 7-traps transmissie met dubbele koppeling (DCT7) of een handgeschakelde 6-versnellingsbak en levert 160pk. De nieuwe 1.5 T-GDi motor is ook verkrijgbaar als mild-hybrid (MHEV).

De plug-in hybrids (PHEV) maken gebruik van de 1.6 GDi benzinemotor in combinatie met een elektromotor en een zestraps automaat met dubbele koppeling. Deze aandrijflijn biedt met zijn 8,9 kWh-batterijpakket een theoretisch elektrisch bereik van 57 km (WLTP) op een enkele acculading. Het gecombineerde totaalvermogen van de aandrijflijn betreft 141 pk / 103 kW met een maximaal koppel van 265 Nm.

Het topmodel, de GT is voorzien van de 204 pk sterke 1.6 liter T-GDi-motor met een uniek geluid. De GT is altijd gecombineerd met de DCT7-automaat.

De vernieuwde Ceed-familie gaat medio augustus 2021 in productie in de fabriek van Kia in Zilina, Slowakije. De eerste exemplaren arriveren medio september in Nederland.

Op zoek naar een Kia Ceed?

DAS import heeft er 2 vanaf € 22.626,-

Nieuwe motoren voor Kia Ceed 2021

25 november 2020

Kia Ceed 2018 nu ook als GT-Line

2 oktober 2018

Kia presenteert nieuwe Ceed GT 2018

13 september 2018

Kia Ceed vanaf 4 juli in de showroom

22 juni 2018