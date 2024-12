Motorhuis wordt KGM-dealer

Motorhuis brengt KGM en Isuzu samen onder één dak in de vestiging aan de Exportweg 3 in Delfgauw. Hans Stuivenberg, Directeur Sales van Motorhuis: "KGM en Isuzu zijn een waardevolle toevoeging aan ons portfolio. Als retailer van Stellantis, met zijn grote merkenwaaier, weten we hoe belangrijk het is om de waarden van elk afzonderlijk merk goed voor het voetlicht te brengen bij de klanten. De volledige elektrische Torres EVX van KGM is een betaalbaar Koreaans kwaliteitsproduct. Voor de pick-up van Isuzu, met zijn hoge trekgewicht, verwachten we veel belangstelling van diverse bedrijven in dit deel van Nederland. We hebben veel vertrouwen in de groei van deze merken."

Motorhuis is in 1919 in Leiden begonnen als 'Het Motorhuis'. Het bedrijf heeft een lange staat van dienst en is uitgegroeid tot een van de grotere autodealerbedrijven met diverse showrooms en servicecentra in het westen van Nederland.

Astara Nederland

KGM en Isuzu worden door Astara in Nederland geïmporteerd en gedistribueerd. De organisatie maakt deel uit van Astara Group, een internationale speler in de mobiliteitsbranche met meer dan dertig automerken in het portfolio en actief in negentien landen verdeeld over drie continenten. Astara heeft zich inmiddels bewezen in het introduceren van nieuwe merken op de markt, waaronder KGM (voorheen SsangYong). De aanstelling van Motorhuis als erkend dealer in Delfgauw markeert een stap in de verdere ontwikkeling van een landelijk dealernetwerk. Dat omvat momenteel zes dealerschappen. Naar verwachting groeit het netwerk naar minimaal tien KGM-dealers tegen het einde van Q1 2025. Met de komst van Motorhuis zijn er in Nederland nu elf Isuzu-dealers.

KGM en Isuzu

Het Koreaanse KGM, al actief als autoproducent sinds 1954, heeft dit jaar de 100% elektrische Torres EVX geïntroduceerd. Na de Torres EVX volgen vanaf 2025 meerdere nieuwe modellen, wat de productlijn moet diversifiëren en versterken.

Het Japanse Isuzu is al jaren een gerenommeerde speler in de pick-upmarkt. Met het oog op de aankomende BPM-regelgeving richt Isuzu zich daarnaast op de introductie van een elektrische pick-up met een trekvermogen van 3,5 ton, die medio volgend jaar gelanceerd wordt.