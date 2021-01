Jeep Wrangler

Jeep Wrangler 4xe beschikbaar als First Edition

22 januari 2021 | De Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybride kan nu al als exclusieve "First Edition" besteld worden via een speciale pre-booking website. De meest milieuvriendelijke Wrangler tot nu toe wordt halverwege dit jaar bij de Nederlandse Jeep-dealer verwacht. Nederland is samen met slechts 7 andere Europese landen het eerste land waar de nieuwe Jeep Wrangler 4xe al besteld kan worden.

