Jeep introduceert nieuwe Wrangler

16 juli 2018 | Jeep introduceert een geheel nieuwe generatie van de Wrangler. Hoewel het model compleet nieuw is, is het trouw gebleven aan zijn afkomst en heeft het zijn terreinkwaliteiten, authentieke Jeep-styling en hoogontwikkelde techniek behouden. Het resultaat is de meest capabele Wrangler tot nu toe, dankzij ongeƫvenaarde technische oplossingen, zoals twee verschillende 4x4-systemen (Command-Trac en Rock Trac) waarvan de toepassing afhankelijk is van de modeluitvoering. Tot de bijzondere details behoren Tru-Lok sperdifferentiƫlen in de voor- en achteras, een Trac-Lok zelfblokkerend achterasdifferentieel en een elektronisch loskoppelbare stabilisatorstang. De nieuwe Jeep Wrangler wordt in de tweede helft van dit jaar bij de Jeep-dealers in de EMEA-regio verwacht.

De nieuwe Jeep Wrangler bouwt qua vormgeving voort op de voorgaande modellen en is uiterlijk direct herkenbaar aan enkele traditionele Jeep-designelementen, variërend van de ronde koplampen tot de zevensleufs grille en van de trapeziumvormige wielkastranden tot de zichtbare deurscharnieren. Andere authentieke Wrangler-details zijn de neerklapbare voorruit, de sport-rolbeugel, de uitneembare deuren en de diverse opties voor het rijden in de openlucht met een hardtop of softtop. Het nieuwe exterieurdesign van de Wrangler toont stoer en robuust met grote, op de hoeken geplaatste wielen en een lagere gordellijn met grotere ruiten voor een beter zicht, vooral op extreme off-roadtrajecten.

Het Jeep-designteam heeft de zevensleufs grille een modernere uitstraling gegeven door beide buitenste grilleribben te laten doorkruisen door de koplampen, als hommage aan het beroemde CJ-model. De bovenkant van de rechthoekige grille is licht naar achteren gebogen voor een lagere luchtweerstand.

Bij de Sahara- en Rubicon-versies straalt de beschikbare led-verlichting van de koplampen en mistlampen helder wit licht uit, terwijl de dagrijlichten (DRL) thans een boog rond de buitenrand van de koplampen vormen. De voorste led-richtingaanwijzers zijn voorop de trapeziumvormige wielkastranden geplaatst en de traditionele vierkante achterlichten zijn met led-lampen leverbaar.

De Jeep Wrangler is uniek in zijn klasse vanwege de vele combinatiemogelijkheden voor het dak. Deze stellen klanten in staat om optimaal te genieten van het vrijheidgevoel dat het rijden in de openlucht biedt. Zo is het model de enige échte open 4x4 SUV op de markt.

Het nieuwe, elektrisch bedienbare Sky One-Touch-dak illustreert Wrangler's belofte van functionaliteit en avontuur doordat het met één druk op een knop het canvas dak over de volle lengte open- of dichtschuift. Daarnaast zijn nog twee andere dakopties leverbaar op de nieuwe Wrangler: een nieuwe Sunrider-softtop en een lichtere en gebruiksvriendelijker Freedom Top-hardtop die uit drie afzonderlijk verwijderbare panelen bestaat. De Sunrider-softtop is verbeterd door de toevoeging van twee extra bogen om het vouwdak te geleiden. Dit nieuwe design geeft minder windgeruis en vergemakkelijkt het geheel of gedeeltelijk openen van het dak. De modulaire, driedelige Freedom Top-hardtop is verbeterd door de introductie van lichtere Freedom-dakpanelen en nieuwe vergrendelingen waardoor de hardtop sneller kan worden verwijderd en gemonteerd. Afhankelijk van de modeluitvoering is de Freedom Top leverbaar in carrosseriekleur of in zwart.

De Sahara-versie is verkrijgbaar met een exclusief Overland-optiepakket dat het uiterlijk extra cachet geeft. Behalve een Overland-logo, omvat de set speciale 18-inch lichtmetalen velgen, een grille en reservewielkap in carrosseriekleur en chroomkleurige omlijstingen om de grillesleuven en de koplampen. Het exclusieve uiterlijk van het Overland-pakket wordt gecompleteerd door een stijlvol leren interieur en led-verlichting.

De op historische Jeep-modellen geïnspireerde middenconsole onderscheidt zich door zijn strakke vorm die aansluit bij het horizontale dashboarddesign. De afwerking verschilt per modeluitvoering. Zo hebben de Wrangler Sahara-versies een instrumentenpaneel dat ambachtelijk is bekleed met soft-touch-materiaal, voorzien van accentstiksel. Ook de deurpanelen voor bestuurder en voorpassagier hebben een soft-touch-oppervlak en zijn voorzien van langere armleuningen voor beter comfort.

Dankzij het feit dat de carrosserie op een afzonderlijk chassis is gemonteerd en de toepassing van uniek geconstrueerde wielophangingssystemen, beschikt de Wrangler over de voor Jeep kenmerkende 4x4-kwaliteiten. Bij de nieuwe Wrangler zijn zowel de rijeigenschappen op de weg als de veiligheid en het comfort van de inzittenden verbeterd. Het model heeft de beproefde achterwielophanging met vier smeedstalen langsgeleidearmen, Panhardstang en schroefveren behouden, terwijl de voorwielophanging een zijdelingse geleidestang en vier langsgeleidearmen omvat.

De vierde generatie Jeep Wrangler wordt aangeboden in drie verschillende uitrustingsniveaus: Sport, Sahara en Rubicon; alle versies zijn zowel in twee- als vierdeursuitvoering leverbaar. Exclusief op de Sahara-versie is een Overland-optiepakket verkrijgbaar dat een chiquere uitstraling geeft.

Er zijn twee verschillende 4x4-systemen leverbaar: de Sport en Sahara zijn uitgerust met Command-Trac, terwijl de Rubicon standaard is voorzien van Rock-Trac. Beide systemen hebben de nieuwe Selec-Trac-tussenbak met hoge en lage gearing. Deze maakt gebruikt van een sensorgestuurde tractieregeling om het aandrijfkoppel naar de voor- en achterwielen te regelen. Bij de Command-Trac-vierwielaandrijving heeft de lage gearing van de tussenbak een 2,72:1 reductie en worden Dana-voor- en achterassen van de nieuwste generatie toegepast. De Jeep Wrangler Rubicon beschikt over extra terreinkwaliteiten dankzij het Rock-Trac 4x4-systeem dat is uitgerust met een tussenbak met een reductie van 4,0:1 in de lage gearing, verzwaarde Dana 44-voor- en achterassen van de nieuwste generatie, evenals elektrisch bediende Tru-Lok sperdifferentiëlen om de meest extreme off-roadtrajecten het hoofd te kunnen bieden. De Rubicon-modellen beschikken ook over grotere maximum veerwegen dankzij een elektronisch ontkoppelbare stabilisatorstang. Met dit systeem kan de voorste stabilisatorstang worden losgekoppeld voor een extra grote verticale wieluitslag in ruw terrein. Het optionele Trac-Lok zelfblokkerende achterasdifferentieel zorgt voor extra koppel en grip bij het rijden op een ondergrond met weinig grip, zoals zand, grind, sneeuw of ijs.