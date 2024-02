Jeep vernieuwt Wrangler voor 2024

De vernieuwde Jeep Wrangler 4xe is voorzien van diverse connectiviteitsdiensten. Daartoe behoren draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Een nieuw touchscreen belooft voor een betere gebruikservaring. Het display is bijna 50% groter geworden ten opzichte van het voorgaande model en meet nu 12,3-inch in diameter. Bovendien biedt de interface mogelijkheden voor personalisatie met tot aan vijf gebruikersprofielen.

Daarnaast kunnen tot acht mobiele apparaten verbinding maken met een 4G LTE WiFi-hotspot. Het systeem wordt continu over-the-air geüpdatet. Nieuwe software wordt op deze manier gedownload zonder dat een bezoek aan de dealer nodig is. Zo biedt de nieuwe Wrangler 4xe Tom Tom-diensten met real-time verkeersinformatie die altijd de beste route voorstelt. De Sahara en Rubicon modellen zijn standaard voorzien van nieuwe, twaalfvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen.

Er zijn meer dan 85 veiligheidssystemen aan boord. Een onderdeel is het nieuwe Drowsy Driver Alert, dat waarschuwt wanneer de bestuurder vermoeid is. Het nieuwe Lane Departure Warning waarschuwt voor het naderen of overschrijden van wegmarkeringen. Het nieuwe Traffic Sign Information System herkent verkeersborden en toont deze aan de bestuurder. Nieuwe zij-airbags voor- en achterin vormen een aanvulling op de al bestaande zij-airbags en zorgen zo voor meer veiligheid.

De Jeep Wrangler voor modeljaar 2024 is per direct te bestellen. De Jeep Wrangler 4xe Sahara is leverbaar vanaf 90.800 euro incl. afleverkosten. De Jeep Wrangler 4xe Rubicon heeft een vanafprijs van 94.100 euro incl. afleverkosten.