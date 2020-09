Jeep introduceert Wrangler 4xe Plug-in Hybride

3 september 2020 | Jeep introduceert de Wrangler 4xe. De Jeep Wrangler 4xe-aandrijflijn integreert twee elektromotoren, een 400-volt accupakket met een zuinige viercilinderturbomotor en een achttraps automatische transmissie. De 2,0-liter I-4-motor met turbocompressor maakt deel uit van FCA's Global Medium Engine-familie. De plug-in hybride aandrijflijn van de Wrangler 4Xe is in staat tot zo'n 40 kilometer stil, emissievrij en elektrisch af te leggen.

Een vloeistofgekoelde motorgenerator met hoog voltage wordt aan de voorkant van de motor gemonteerd en vervangt de conventionele dynamo. Een robuuste riem verbindt de motorgenerator met de krukaspoelie van de motor. De motorgenerator laat de motor draaien voor een vrijwel naadloze, brandstofbesparende start-stop-werking en wekt elektriciteit op voor het accupakket. De Wrangler 4xe gebruikt geen conventionele 12 volt startmotor. De Wrangler 4xe is voorzien van een 12 volt accu om accessoires mee te laten lopen.

De tweede hoogspanningsmotorgenerator is aan de voorkant van de versnellingsbak gemonteerd en vervangt de conventionele koppelomvormer van een automatische transmissie. Twee koppelingen werken om het vermogen en koppel van de e-motor en motor te beheren. Een binaire koppeling (aan / uit) is gemonteerd tussen de 2 motoren. Wanneer deze koppeling open is, is er geen mechanische koppeling tussen de motor en de e-motor, waardoor deze de Wrangler 4xe alleen elektrisch kan aandrijven.

Wanneer de binaire koppeling is gesloten, wordt het koppel van de 2,0-liter motor en de stroom van de e-motor gecombineerd via de automatische transmissie. Een variabele koppeling die achter de e-motor is gemonteerd, beheert de koppeling met de transmissie om de rijeigenschappen en efficiëntie te verbeteren.

De lithium-ionbatterij van 400 volt, 17 kWh en 96 cellen van de Jeep Wrangler 4xe maakt gebruik van grafietchemie van nikkel-mangaan-kobalt. Het pakket en de bedieningselementen worden onder de stoel op de tweede rij gemonteerd, waar deze wordt beschermd tegen elementen van buitenaf. De stoel op de tweede rij is opnieuw ontworpen, waardoor het onderste kussen naar voren kan worden geklapt voor toegang tot de batterij.

Het pakket is ingekapseld in een aluminium behuizing en is uitgerust met een speciaal verwarmings- en koelcircuit om de batterij op de optimale temperatuur te houden. Het temperatuurregelcircuit omvat een speciale verwarmingsunit en een koelmachine die het Wrangler-koelmiddel voor airconditioning gebruikt om de koelvloeistoftemperatuur indien nodig te verlagen.

Het Wrangler 4xe-hybridesysteem omvat een Integrated Dual Charging Module (ICDM), die een acculader en een DC/DC-omzetter combineert in een enkele eenheid die compacter is dan twee afzonderlijke componenten, en een verkleinde Power Inverter Module (PIM). Deze componenten zijn ondergebracht en beschermd tegen beschadiging in een stalen constructie die onder het batterijpakket is gemonteerd. Alle hoogspanningselektronica, inclusief de bedrading tussen het accupakket en de elektromotoren, zijn afgedicht en waterdicht. Net als alle Trail Rated Jeep Wranglers, kan de Wrangler 4xe tot 76 cm doorwaden.

De elektrische laadpoort is voorzien van een open/dicht indrukklepje en bevindt zich linksvoor. De oplaadpoort bevat LED-indicatoren voor de oplaadstatus. Boven op het instrumentenpaneel is een LED-batterijniveaumonitor gemonteerd, waardoor het tijdens het opladen gemakkelijk in één oogopslag kan worden gecontroleerd.

De Wrangler 4xe hybride aandrijflijn heeft drie bedieningsmodi, bekend als E Selec. De bestuurder kan de gewenste aandrijflijn selecteren via knoppen op het instrumentenpaneel, links van het stuur. Ongeacht de geselecteerde modus werkt de Wrangler 4xe als hybride zodra de batterij bijna leeg is.

Hybride: de standaardmodus combineert het koppel van de 2,0-liter motor en de elektromotor. In deze modus gebruikt de aandrijflijn eerst de batterij en vervolgens de aandrijving van de viercilinder 2,0-liter turbomotor wanneer de batterij de minimale laadtoestand bereikt.

Electric: De aandrijflijn werkt alleen op emissievrij elektrisch vermogen totdat de accu de minimale lading bereikt of de bestuurder meer koppel vraagt (zoals plankgas geven), die de 2,0-liter motor inschakelt.

eSave: Geeft prioriteit aan de 2,0-liter motor, waardoor de batterijlading wordt bespaard voor later gebruik, zoals offroad-rijden met elektrische voertuigen of stedelijke gebieden. De bestuurder kan ook kiezen tussen batterijbesparing en batterijlading tijdens eSave via de Hybrid Electric Pages op het Uconnect-scherm

Om het voordeel van de E Selec-modi te optimaliseren, bevatten het Wrangler 4xe-bestuurdersinformatiedisplay en het Uconnect-touchscreen Eco Coaching-pagina's. Op de Eco Coaching-pagina's kunnen eigenaren het vermogen volgen en de impact van regeneratief remmen zien, laadtijden plannen (om bijv te profiteren van lagere elektrische tarieven) en hun rijgeschiedenis bekijken met een gedetailleerd overzicht van het elektriciteits- en benzineverbruik.

Regeneratief remmen is een belangrijk onderdeel van de milieuvriendelijke Wrangler 4xe. Wanneer de bestuurder het rempedaal intrapt, wordt het maximaal beschikbare regeneratieve remsysteem geactiveerd. De regeneratieve remfunctie verlengt ook de vervangingsperiode voor remblokken. Met ingeschakelde 4x4 leveren alle vier de wielen koppel voor regeneratief remmen, waardoor de energieterugwinning wordt gemaximaliseerd. Elektriciteit als gevolg van regeneratief remmen wordt naar het accupakket gevoerd om de ladingstoestand te behouden of te verhogen. De Wrangler 4xe beschikt ook over de mogelijkheid om de productie van regeneratieve energie te maximaliseren via een door de bestuurder te selecteren Max Regen-functie.

Wanneer Max Regen is ingeschakeld, vindt een meer assertieve regeneratieve remkalibratie plaats wanneer het voertuig uitrolt. Max Regen kan de Wrangler 4xe sneller vertragen dan standaard regeneratief remmen en meer elektriciteit genereren voor het batterijpakket. Eenmaal geselecteerd, blijft de Max Regen-functie ingeschakeld totdat de bestuurder deze uitschakelt.

De nieuwe Jeep Wrangler 4xe is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 4xe, Sahara 4xe en Rubicon 4xe. De Wrangler 4xe en Sahara 4xe zijn uitgerust met fulltime 4x4-systemen, de volgende generatie Dana 44-assen voor en achter en zijn uitgerust met de Selec-Trac-tussenbak met twee snelheden en een overbrengingsverhouding van 2,72: 1 in het lage bereik. Een beschikbaar Trac-Lok-achterdifferentieel met beperkte slip biedt extra grip en capaciteit in situaties met weinig tractie, zoals rijden over zand, grind, sneeuw of ijs.

