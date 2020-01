Autotest | Er zijn SUV's en er zijn terreinauto's. Op het oog is er weinig verschil tussen beide. Ze zijn beide groot, hoog en stoer. Maar onderhuids is er een wereld van verschil! Bij terreinwagens draait alles om prestaties in het terrein. Bij Sports Utility Vehicles hebben die capaciteiten plaats gemaakt voor luxe en comfort op de openbare weg. Maak kennis met één van de laatste pure terreinwagens: de Jeep Wrangler.

Veel merken hadden in het verleden een echte terreinwagen in het assortiment, maar vanwege de grotere vraag bieden ze nu voornamelijk SUV's aan. Jeep is groot geworden met terreinwagens en de Wrangler is altijd het visitekaartje van het merk geweest. De nieuwe Wrangler moest daarom trouw blijven aan zijn herkomst en dus is deze vierde generatie direct herkenbaar als een Jeep.

Vormgeving

Net als de allereerste Jeep uit 1940 heeft de Wrangler voor modeljaar 2019 losse wielkasten en treeplanken, kleine ronde koplampen en een smalle maar hoge grille met verticale lamellen. En daar blijft het niet bij. Talloze details verwijzen naar de stamvader. Let op de motorkapvergrendling aan de buitenkant, de portieren met scharnieren aan de buitenkant, de sprietantenne op de motorkap en natuurlijk het in delen afneembare dak. Leuke details voor deze nieuwe generatie zijn LED-dagrijverlichting in de wielkasten en Wrangler-logo's op de velgen. Kortom: de Wrangler mag dan een echt werkpaard zijn, het is ook een auto die om het imago wordt gekozen.

Het vraagt een bescheiden klim om plaats te kunnen nemen achter het stuurwiel, waarna de Wrangler pas écht anders dan anders is. De bestuurder zit bijzonder hoog (hoger dan in het gemiddelde bestelbusje!), kaarsrecht en kijkt over een plat dashboard door een kleine en lage voorruit naar buiten. Alhoewel de nieuwe Wrangler ook over de nieuwste techniek van moederbedrijf Fiat beschikt, zijn de knoppen voor de bediening zoveel mogelijk ingedeeld als bij het oermodel van de Wrangler. Het vraagt daarom enige studie om er achter te komen hoe alles werkt, maar uiteindelijk functioneert alles naar behoren. Helaas heeft het swingende Alpine-audiosysteem van de vorige Wrangler plaats gemaakt voor een heel wat tammer klinkend witmerk exemplaar.

De Wrangler is beschikbaar in een lange en korte uitvoering, ofwel als twee- of vierdeurs. De hier gereden vierdeurs is zo lang, dat de bestuurder moet oppassen om in de stad geen stoepjes mee te pakken met de achterwielen. Desondanks is de beenruimte achterin maar net voldoende voor volwassenen. De dakconstructie met losse panelen en luidsprekers in het dak beperkt de hoofdruimte achterin, maar precies boven de achterbank is deze voldoende. Vanwege het reservewiel achterop, wordt de achterklep in twee delen geopend: de onderkant scharniert zijwaarts, waarna de achterruit omhoog scharniert. Heel slim: in het hart van het reservewiel is een camera aangebracht, zodat de Wrangler ondanks de kleine achterruit toch eenvoudig is te parkeren.

„De meeste auto's in dit segment worden steeds verfijnder, maar het kenmerk van de Wrangler is juist het gebrek aan verfijning“

Motor

De grote vernieuwing van de nieuwe Wrangler zit in de techniek. De zescilinder benzinemotor van weleer heeft plaats gemaakt voor een beschaafde 2.0 liter viercilinder (alleen in Amerika is nog een zescilinder leverbaar). De viercilinder levert 272 pk /400 Nm en doet dat bovendien met een rust alsof het een zescilinder is. Wat ontbreekt is de overmacht van een zescilinder, want de nieuwe motor bepaalt zelf het tempo. Meer of minder gas geven heeft weinig effect. Alleen bij vol gas komt het volledige vermogen overtuigend los, maar dan loopt het verbruik zo sterk op dat menigeen het gas van schrik loslaat.

Weggedrag

De Wrangler is gemaakt voor gebruik in het terrein en dat is merkbaar op de openbare weg. In vergelijking met de vorige Wrangler is de stabiliteit sterk verbeterd, maar in vergelijking met moderne SUV's (die niets klaarspelen in het terrein) is de Wrangler in het nadeel. Op de snelweg valt de matige rechtuitstabiliteit op; de bestuurder moet continu kleine correcties uitvoeren om een rechte lijn te kunnen volgen. De Wrangler voelt zich het prettigst bij een gangetje van net geen 100 km/u. Dan zijn de rijgeluiden bescheiden (de matige stroomlijn zorgt op hoge snelheid voor veel rijgeluiden), blijft het verbruik beperkt tot 1 op 10 en houdt het koetswerk zich rustig.

Een groot verschil tussen een SUV en een terreinwagen zit in de capaciteiten in het terrein. Bij een SUV maakt de elektronica terreinrijden eenvoudig. Dit heeft echter tot gevolg dat onderdelen die daar niet voor zijn gemaakt extra worden belast (o.a. remmen die doorslippen van de wielen moeten voorkomen). De Wrangler is bedoeld voor intensief en dagelijks gebruik in het terrein en daarom is gekozen voor traditionele mechanische oplossingen.

Terreinrijden

Middels een hendel naast de versnellingspook kan worden gekozen voor tweewielaandrijving (voor op de openbare weg), vierwielaandrijving (voor licht terrein) en vierwielaandrijving met lage gearing (voor zwaar terrein en extreme hellingen). In het geval van de "Rubicon"-uitvoering komen daar speciale banden met profiel voor terreinrijden en "difflocks" bij. Met die laatste wordt voorkomen dat het motorvermogen naar het lichtst draaiende wiel gaat (omdat het in de lucht hangt of in de modder staat) voor nog meer grip in het terrein.

De hier gereden "Sahara"-uitvoering wist zich op snelwegbanden en met alleen vierwielaandrijving al uitstekend te bewijzen en gaf nog geen krimp in een terrein waar Sports Utility Vehicles het al heel zwaar zouden hebben. Dat heeft niet alleen te maken met de techniek, maar ook met de opzet van de Wrangler. Dankzij de bodemvrijheid kan de Wrangler over obstakels rijden die voor SUV's onmogelijke barrières vormen en dankzij de in- en uitloophoeken kan de Wrangler hellingen beklimmen waar andere auto's op vastlopen.

Conclusie

De Jeep Wrangler is een uitzonderlijke auto: het is één van de weinige echte terreinwagens (géén SUV) en het is een model dat al decennia lang trouw blijft aan het origineel. Het verschil met de vorige generatie lijkt daarom klein. Opnieuw is de vormgeving gebaseerd op het oermodel, maar onderhuids heeft de techniek een sprong vooruit gemaakt.

Als het gaat om de rijeigenschappen is de Wrangler ook een geval apart. De meeste auto's in dit segment worden steeds verfijnder, maar het kenmerk van de Wrangler is juist het gebrek aan verfijning. Alhoewel het weggedrag op de openbare weg is verbeterd, blijft de Wrangler een echte terreinwagen. In het terrein blijkt dat de kracht van de Wrangler te zijn, want dankzij het pure gevoel met het mechaniek kan de bestuurder het maximale uit de auto halen.