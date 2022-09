Jeep wil toonaangevend elektrisch SUV merk worden

Jeep® toont de eerste beelden van twee volledig elektrische SUV's; de volledig nieuwe Jeep Recon en een volledig nieuwe Wagoneer, codenaam Wagoneer S, die in Noord-Amerika en andere regio's over de hele wereld geïntroduceerd zullen worden. Het bevestigde ook dat de compleet nieuwe, volledig elektrische Jeep Avenger begin volgend jaar in Europa geïntroduceerd zal worden.

Jeep Avenger in 2023 in Europa

In Europa heeft het merk Jeep al een grote ommezwaai gemaakt door in landen als Nederland, Duitslanden Frankrijk alleen nog maar geëlektrificeerde SUV's aan te bieden. Tegen het einde van dit jaar zou in bijna alle Europese markten 100% van het Jeep® SUV-portfolio geëlektrificeerd zijn.

Het bekendgemaakte plan bouwt voort op dit 4xe momentum en ontwikkelt een portfolio van capabele, volledig elektrische voertuigen die ontworpen zijn voor de Europese markt. Het merk wil tegen 2025 vier zero-emissie voertuigen introduceren in Europa, met een aanbod in de belangrijkste volumesegmenten. Als gevolg van dit productoffensief zullen alle Jeep-voertuigen tegen 2030 100% elektrisch zijn.

Het eerste model van dit productoffensief is de gloednieuwe, volledig elektrische Jeep Avenger. Deze compacte SUV werd eerder dit jaar voorgesteld tijdens het strategische langetermijnplan van Stellantis "Dare Forward". Met een beoogde elektrische actieradius van 400 kilometer zal deze nieuwe SUV voor zijn segment goede bodemvrijheid, doorrij- en aanrijhoeken bieden, terwijl hij ook een modern en technologisch geavanceerd interieur belooft, met veel ruimte voor mensen en lading.

De Jeep Avenger debuteert op 17 oktober 2002 tijdens Autosalon van Parijs en nog diezelfde dag gaan de reserveringen open voor klanten. De volledig nieuwe Jeep Avenger zal begin 2023 in de showrooms verschijnen.

Jeep® blijft zijn wereldwijde 4xe-portfolio uitbreiden, waarbij het zijn 4x4-capaciteiten verbetert door het gebruik van elektrificatie en technologie. De details van het huidige plan zijn gericht op Noord-Amerika en Europa, maar specifieke plannen voor andere regio's zullen op een later tijdstip worden aangekondigd.

Noord Amerika

Voortbouwend op het succes van de Jeep Wrangler 4xe, het bestverkochte plug-in hybride voertuig (PHEV) in de VS, en de onlangs geïntroduceerde Grand Cherokee 4xe, ontwikkelt het merk een uitgebreide reeks geëlektrificeerde producten die specifiek zijn ontwikkeld om de capaciteiten van het merk te versterken en het bereik in Noord-Amerika uit te breiden.

Dit elektrificatieplan zal ook de Wagoneer-portfolio uitbreiden. Jeep® zal een volledig nieuwe, volledig elektrische Wagoneer aanbieden in het segment van middelgrote SUV's, terwijl de Wagoneermodellen in het segment van grote SUV's voorzien zullen zijn van aandrijflijnen met een geschatte gecombineerde actieradius van 500 mijl.

Tegen 2030 wil Jeep een volledig gamma nieuwe batterij-elektrische voertuigen (BEV) aanbieden, waarmee het een leidende positie in de SUV-industrie wil innemen in termen van het aantal modellen, segmentdeelname en verkoopvolume. Als gevolg daarvan zal 50% van de verkoop van het merk in de VS bestaan uit volledig elektrische voertuigen.

De nieuwe Jeep Recon: 100% Jeep; 100% Zero Emission

Een van de eerste volledig nieuwe elektrische SUV's die in Noord-Amerika op de markt komt, is de Jeep Recon. Dit gloednieuwe voertuig richt zich tot liefhebbers van avonturen in de buurt van stilte met een robuust, volledig elektrisch voertuigpakket.

De Jeep Recon is vanaf de basis ontworpen om 100% Jeep 4x4 en 100% zero emissie te zijn. Deze SUV zal uitsluitend worden aangeboden als BEV en zal off-road avonturen verbeteren met: Echte trail-capaciteiten met Jeep Selec-Terrain tractiemanagementsysteem, e-locker as-technologie, bescherming onder de carrosserie, trekhaken en agressieve off-roadbanden Authentieke Jeep vrijheid in de open lucht met een powertop met één druk op de knop, verwijderbare deuren en glas Het nieuwste generatie Uconnect-systeem, inclusief gedetailleerde kaarten van de meest opmerkelijke off-road routes

Deze wereldwijde SUV zal volgend jaar aan het publiek worden getoond en de productie zal in 2024 in Noord-Amerika beginnen. Klanten in de VS kunnen begin 2023 de nieuwe Jeep Recon BEV SUV reserveren. De Jeep Recon zal worden verkocht in belangrijke markten over de hele wereld, waaronder Europa.

Volledig elektrische Wagoneer

De Wagoneer-familie wordt ook uitgebreid met een volledig nieuwe SUV. Deze volledig elektrische auto met codenaam Wagoneer S, moet de aanwezigheid van het merk in het segment van de SUV's uitbreiden met een uniek, gestroomlijnd, aerodynamisch design en standaard 4x4-capaciteiten, met terreinbeheersing, geavanceerde Jeep-merkgerichte technologie en gunstige prestatiecijfers.

Deze nieuwe, volledig elektrische SUV zal uitsluitend worden aangeboden als BEV, met een bereik van 400 mijl op een enkele lading, 600 pk en een 0-60 mph tijd van ongeveer 3,5 seconden.

Met een exterieurdesign dat wordt gekenmerkt door een kenmerkende grille met LED-verlichting, wordt deze SUV aangedreven door aërodynamische efficiëntie, gecombineerd met het rechtopstaande iconische zijaanzicht van de Wagoneer.

De volledig nieuwe Wagoneer BEV zal ook volgend jaar aan het publiek worden getoond en de productie zal in 2024 in Noord-Amerika van start gaan. Klanten in de VS kunnen begin 2023 een reservering maken voor dit volledig elektrische Wagoneer-model. Hij zal worden verkocht op belangrijke markten over de hele wereld, waaronder Europa.