Jeep maakt prijzen Compass bekend

De nieuwe Jeep Compass biedt keuze uit twee geëlektrificeerde aandrijflijnen. De eerste is de e-Hybrid met een gecombineerd vermogen van 107 kW (145 pk). De volledig elektrische Full Electric Standard Range levert 157 kW (213 pk) en 345 Nm koppel. Hij biedt tot 500 kilometer actieradius (WLTP) en is voorzien van een regeneratief remsysteem voor extra energie-efficiëntie en dynamisch rijgedrag.

De Compass Altitude is vanaf nu te bestellen als e-Hybrid en als volledig elektrische Full Electric. De levering start in het eerste kwartaal van 2026.

De Jeep Compass e-Hybrid Altitude is standaard voorzien van onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting met automatische groot- en dimlicht, elektrisch inklapbare spiegels, comfortabele stoffen bekleding met lendensteun, dual-zone airconditioning, draadloze smartphonekoppeling, geavanceerde rijhulpsystemen en Jeep Selec Terrain-systeem met rijmodi Auto, Sport, Snow en Sand/Mud. In het interieur zorgen een 10,25 inch digitaal instrumentenpaneel en 16 inch infotainmentscherm voor gebruiksgemak en overzicht.

De volledig elektrische Altitude-variant onderscheidt zich met 19 inch lichtmetalen velgen en multilink achterwielophanging.

Connected Services

De nieuwe Compass is standaard uitgerust met Connected Services, die zowel in de auto als op afstand zijn te gebruiken. Ze verhogen het gebruiksgemak, de veiligheid en het vertrouwen onderweg. De diensten zijn verdeeld in twee pakketten:

Connect ONE: 10 jaar inbegrepen. Bevat essentiële functies zoals noodoproep, laadbeheer en pre-conditioning.

Connect PLUS: 12 maanden inbegrepen op de First Edition, 6 maanden op de overige versies. Biedt geavanceerde functies zoals connected navigatie, spraakbediening, diefstalassistentie en bediening op afstand.

Via de nieuwe Jeep 2.0-app kunnen bestuurders de status van de auto en van de batterij bekijken, de locatie van de auto controleren, laadstations vinden en laadsessies plannen. Een andere voorziening is de Digital Key: een virtuele sleutel op de smartphone. Daarmee is een fysieke sleutel niet meer nodig, bovendien is de Digital Key te delen via sms.

Jeep Nederland biedt voor alle auto's die in Nederland vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de Jeep Care Speciale Garantie. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Jeep-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd; tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Jeep Care Speciale Garantie valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen zoals arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.