Jeep onthult nieuwe Compass

De Jeep Compass wordt leverbaar in zes carrosseriekleuren, allemaal metallic. De tinten zijn geïnspireerd op natuurlijke landschappen. Zo zijn er de kleuren Hawaii (felgroen), Pacific (donkerblauw), Antarctica (wit), Amazonia (groenbruin), Yosemite (grijs) en Vulcano (zwart). Die laatste is niet te verwarren met Volcano, wat op de Jeep Avenger leverbaar is, aangezien Vulcano metallic is en refereert aan het vulkanische eiland Vulcano dat bij Sicilië ligt.

Met een bodemvrijheid tot 200 mm, aanrijhoek van 20 graden, overschrijdingshoek van 15 graden en afrijhoek van 26 graden is de nieuwe Compass geschikt om ruw terrein te trotseren. Hij kan door water tot 470 mm diep rijden. Tevens is Selec-Terrain standaard. Dit systeem helpt bestuurders in uitdagende omstandigheden en biedt extra grip en stabiliteit. De 360-graden carrosseriebescherming rondom, bekend van de Avenger, is altijd inbegrepen.

De aangepaste wielophanging met speciale veren, dempers en stabilisatorstangen tilt de handling en het comfort van de Compass naar een hoger niveau. Dat komt niet alleen door de grotere aanrijhoek van 27 graden, overschrijdingshoek van 16 graden en afrijhoek van 31 graden. Ook de ruimere bodemvrijheid en waterdoorwaadbaarheid dragen hieraan bij, terwijl Hill Descent Control standaard is.

De beenruimte is met 55 mm toegenomen ten opzichte van de huidige generatie. De opbergruimte in het interieur is vergroot tot 34 liter en de bagageruimte groeide met 45 liter tot 550 liter. De achterbank heeft een 40/20/40-indeling, waardoor de ruimte achterin flexibel is te benutten voor zowel passagiers als bagage.

Tot de standaarduitrusting behoort een nieuw infotainmentsysteem inclusief een 10-inch informatiedisplay, 16-inch touchscreen, connected services, over-the-air (OTA) updates en rijhulpsystemen die autonoom rijden op level 2 mogelijk maken. Technologie zoals een head-up display, semi-automatische mogelijkheid om van rijbaan te wisselen, LED matrixverlichting en het gebruik van de mobiele telefoon als autosleutel zijn, afhankelijk van de uitvoering, optioneel beschikbaar.

e-Hybrid, e-Hybrid Plug-in en Full Electric

Jeep biedt de nieuwe Compass aan met een keuze aan aandrijfopties, te beginnen met de 145 pk sterke e-Hybrid met een 48V mild-hybridesysteem. Daarna volgt de e-Hybrid Plug-in met een systeemvermogen van 195 pk. De Compass wordt ook leverbaar in drie volledig elektrische versies, variërend van een 213 pk sterke variant met voorwielaandrijving tot een vierwielaangedreven krachtpatser met 375 pk.

Laatstgenoemde heeft een nieuw, exclusief voor Jeep ontwikkelde elektromotor op de achteras die 49 kW extra piekvermogen en tot 232 Nm trekkracht levert. Door dit te koppelen aan een 14:1-reductor is maar liefst 3.100 Nm koppel beschikbaar op de achterwielen. Hiermee biedt de Compass tractie in uitdagende situaties, inclusief de mogelijkheid om een ​​helling van 20% te beklimmen, zelfs met nul grip op de voorwielen.

De volledig elektrische Compass biedt een theoretische actieradius tot 650 kilometer. Tevens is de accu geschikt voor DC-snelladen met vermogens tot 160 kW, waarmee die onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 20% tot 80% is op te laden.

Verder biedt het koetswerk van de nieuwe Compass een 10% lagere luchtweerstand, wat resulteert in een Cx-coëfficiënt onder de 0,3. Dit is mede bereikt door de toepassing van een Active Grille Shutter, luchtkanalen bij de wielen, scherpe hoeken achter en een volledig vlakke bodem aan de onderkant van de auto.