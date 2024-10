Jeep maakt specificaties Avenger 4xe bekend

Door het extra vermogen levert de Avenger 4xe een topsnelheid van 194 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in 9,5 seconden. Hij is 26 kW (36 pk) en 25 Nm krachtiger dan de Avenger e-Hybrid met voorwielaandrijving. Ondanks de verbeterde prestaties ligt de CO2-emissie nauwelijks hoger.

Een andere belangrijke eigenschap van de Jeep Avenger 4xe zijn de off-road prestaties, mede dankzij verbeterde aan- en afrijhoeken en de 10 mm ruimere bodemvrijheid. Het model heeft een 22° aanrijhoek, 21° breakover-hoek en 35° afrijhoek, gecombineerd met een bodemvrijheid van 210 mm. Samen met de verhoogde doorwadingscapaciteit tot 400 mm is deze Jeep bedoeld voor avonturiers die de ruige terreinen willen trotseren.

Daarnaast heeft de Avenger 4xe een korte overbrengingsverhouding (22,7:1) op de achteras, wat zorgt voor een extra hoeveelheid tractie. Hiermee is de Avenger in staat om hellingen van bijna 40% te overwinnen, ook op uitdagende ondergronden zoals gravel. Bij volledig gripverlies op de vooras is nog steeds een klim van 20% mogelijk. De standaard gemonteerde M+S-banden claimen volop grip in verschillende weersomstandigheden. All Terrain 3PMSF-banden zijn optioneel leverbaar voor degenen die verbeterde grip op uitdagender terrein wensen.

Afhankelijk van de gekozen rijmodus worden bij lage snelheden (achteruit of vooruit rijdend tot 30 km/u) alle wielen aangedreven met een 50:50-krachtverdeling. Bij snelheden tussen de 30 en 90 km/u springt de achteras alleen bij wanneer dat nodig is. Bij hoge snelheden boven de 90 km/u wordt de achterste elektromotor van de as ontkoppeld om het brandstofverbruik te optimaliseren.

De Selec-Terrain-functie biedt de mogelijkheid om de juiste rijmodus te kiezen, afgestemd op specifieke rijomstandigheden. In de modus Auto schakelt de vierwielaandrijving alleen in wanneer dat nodig is. In deze modus is het ook mogelijk om een afstand van een kilometer in de EV-modus te rijden met een maximumsnelheid tot 30 km/u. De modus Snow verbetert de grip en rijstabiliteit tijdens winterse ritten. In de stand Sand & Mud is de aandrijving afgestemd voor ongelijkmatig terrein, inclusief aangepaste versnellingsbakverhoudingen en tractiecontrole om grip te behouden. In de Sport-stand is het volledige potentieel van het aandrijfsysteem beschikbaar, inclusief een e-Boost voor de elektromotor op de achteras om sneller te accelereren. De Jeep Avenger 4xe is ook uitgerust met de door Jeep ontwikkelde Multilink achterwielophanging.

Het ontwerp van de Upland

De Jeep Avenger 4xe Upland valt op door zijn avontuurlijke uitstraling. Het exterieur trekt de aandacht met zijn robuuste accenten, zoals dakrails, sleepoog aan de achterzijde en specifiek ontworpen mistlampen die hoger en verder op de hoeken zijn geplaatst. De voor- en achterbumpers zijn gemaakt van materiaal dat in kleur is gegoten en afgewerkt met een krasbestendige laag. De grotere wielkasten voor bieden voordelen in rotsachtig terrein, terwijl hogere en grotere beschermdelen de kentekenplaat beschermen tegen een impact.

Vitale componenten zoals de onderste grille en de radar worden beschermd door de nieuw ontworpen robuuste voorbumper. Ook is de Jeep Avenger 4xe voorzien van een nieuwe motorkapsticker met een functioneel design. De sticker is gemaakt van een mat materiaal, zodat ongewenste schittering van de zon op de motorkap wordt voorkomen. Verder onderscheidt de Upland zich met opvallende groene accenten, 17 inch zwarte lichtmetalen velgen, LED-koplampen en zilveren skidplates.

De stoelen zijn bekleed met duurzame en wasbare materialen, die twee keer zo sterk zijn als de standaard stoffen bekleding. De stoelbekleding is volgens Jeep bestand tegen slijtage en frequente blootstelling aan water en vuil. Het interieur omvat ook zwarte hemelbekleding, een dashboard met zilveren accenten en speciaal 4xe-logo.

Tot de standaarduitrusting van de Jeep Avenger 4xe Upland behoren onder meer climate control en een met synthetisch leder bekleed stuurwiel. Het 10,25 inch touchscreen en het 10,25 inch digitale instrumentarium bieden integratie van infotainment en rijgegevens.

Op bergachtige wegen beloven functies zoals Hill Descent Control extra vertrouwen. In druk stadsverkeer is de 180° achteruitrijcamera met een 'droneview'-perspectief bedoeld om gemakkelijk en veilig te parkeren en manoeuvreren. Op het gebied van connectiviteit stellen de Telematic Box en Connected Services bestuurders in staat om geïnformeerd en in controle te blijven over voertuigfuncties via een smartphone. Verder past de automatische grootlichtregeling de lichtbundel aan op basis van de wegomstandigheden en het tegenliggend verkeer om verblinding van andere weggebruikers te voorkomen.

De Jeep Avenger 4xe is nu te bestellen in de uitvoering Upland voor prijzen vanaf € 39.150. De gelimiteerde The North Face is leverbaar vanaf € 44.150.