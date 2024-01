Jeep Avenger nu ook als e-Hybrid

De aandrijflijn van de Jeep Avenger e-Hybrid bestaat uit de 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 74 kW (100 pk) en 205 Nm koppel. De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een zestraps e-DCT6-automaat met dubbele koppeling. In de transmissie is een elektromotor van 21 kW en 55 Nm geïntegreerd, evenals de centrale transmissiemodule en omvormer die samen een compact geheel vormen. De elektromotor wordt gevoed door een 48V-batterij.

In de elektrische modus, die actief is bij snelheden tot 30 km/u, kan de Avenger e-Hybrid tot één kilometer volledig elektrisch rijden. Om brandstof te besparen, schakelt de benzinemotor uit als het gaspedaal wordt losgelaten en bij ritten bergafwaarts. Dankzij Belt Starter Generator Support belooft de aandrijflijn een naadloze en bijzonder stille overgang tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. De elektromotor verbetert het koppel bij lage toerentallen en zorgt voor een stille en snelle start. Het elektrische vermogen komt ook van pas voor de e-creeping-functie, waardoor een reeks korte voorwaartse bewegingen mogelijk is zonder invloed van het gaspedaal, wat gunstig is in situaties zoals files (e-queueing). De Avenger e-Hybrid kan ook 100% elektrisch geparkeerd worden (e-parking).

De elektromotor van het MHEV-systeem ondersteunt niet alleen de benzinemotor, maar fungeert ook als generator om de 48V-batterij op te laden tijdens remmen en uitrollen. Dankzij deze zelfladende technologie hoeft de Avenger e-Hybrid niet bij een laadpunt te worden opgeladen.

Verbruik en prestaties

Onder normale rijomstandigheden is de aandrijflijn ontworpen voor een optimaal brandstofverbruik, resulterend in een CO2-reductie tot 15% ten opzichte van een verbrandingsmotor met automatische transmissie. De toepassing van de Miller-cyclus verlaagt de CO2-uitstoot nog verder, resulterend in een geschatte CO2-emissie van 111 tot 114 gram per kilometer, wat overeenkomt met een theoretisch gemiddeld brandstofverbruik van 5,1 l/100 km. De brandstoftank heeft een inhoud van 44 liter. Mede dankzij de elektro-ondersteuning duurt de acceleratie van 0 naar 100 km/u zo'n 11 seconden.

Aanpassingen voor modeljaar 2024

Tegelijk met de introductie van de Avenger e-Hybrid introduceert Jeep diverse verbeteringen voor de Avenger. Zo is de compacte Jeep leverbaar met de nieuwe Open-Air Sky Roof. Ook nieuw (en tevens optioneel) is de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie en lederen bekleding.

De Avenger e-Hybrid is te herkennen aan de speciale badge. In het interieur kijkt de bestuurder uit op een 7-inch e-Hybrid-cluster met MHEV-informatie zoals rijmodus, motorstatusfeedback en vermogensmeterstanden. Een 10,25-inch e-Hybrid-cluster is optioneel verkrijgbaar. Daarnaast heeft het model schakelpeddels om zelf de schakelmomenten van de automaat met dubbele koppeling te bepalen.

Om het rijden aangenamer te maken, introduceert Jeep twee nieuwe connectiviteitspakketten: Connect ONE en Connect PLUS. Connect ONE biedt extra rijhulp- en veiligheidssystemen, terwijl Connect PLUS zich richt op extra connectiviteit aan bood, voornamelijk gericht op navigatie. Het infotainmentsysteem biedt verder over-the-air-software-updates, actuele verkeersinformatie, weerupdates, de locatie van tankstations (en brandstofprijzen) en een overzicht van beschikbare parkeerplaatsen in de stad. Dankzij de spraakassistent is het geven van instructies extra gemakkelijk.

Drie uitvoeringen

Jeep beperkt het modellengamma tot drie uitvoeringen (Longitude, Altitude en Summit). De Longitude heeft onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen en in carrosseriekleur uitgevoerde deurgrepen, aangevuld met grijze beschermplaten. Het interieur kenmerkt zich door een zwart generfd dashboard en stoelen met stoffen bekleding, een volledig digitaal instrumentenpaneel van 7-inch, een 10,25-inch centraal beeldscherm, cruise control en een armsteun voorin.

De veiligheidsuitrusting is standaard met Autonomous Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Lane Keep Assist, Driver Attention Assist, Hill Descent Control, Selec-Terrain, parkeersensoren achter en een elektrische parkeerrem. De Longitude biedt ook voorzieningen, zoals een telematicabox voor online diensten. Specifiek voor de 100% elektrische Avenger zijn automatische airco, Keyless Go en een Mode 3-laadkabel.

De uitvoering Altitude oogt stoer met lichtmetalen 17-inchwielen en zilverkleurige beschermplaten. Het interieur oogt is voorzien van premium stoelen met stof/vinyl bekleding, een in hoogte verstelbare laadvloer en een zilverkleurig dashboard met inzetstukken. Het stuurwiel is bekleed met synthetisch leder. Extra functies zoals een volledig digitaal instrumentenpaneel van 10,25-inch, automatische airconditioning en adaptieve cruisecontrol maken de Altitude compleet.

De derde en meest omvangrijke Summit-uitvoering is standaard uitgerust met 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-projectiekoplampen, led-achterlichten en privacy glass. In het interieur valt de meerkleurige sfeerverlichting op, net als een elektrochrome 'frameloze' achteruitkijkspiegel. Deze uitvoering is extra compleet met voorzieningen zoals keyless entry en start/stop knop, een draadloze oplader voor smartphones, dodehoekbewaking, een 180 graden achteruitrijcamera met 'drone view', 360 graden parkeerhulp, automatisch grootlicht, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een elektrische achterklep.

De Jeep Avenger met 1.2 benzinemotor (zonder MHEV techniek) is in de uitvoeringen Longitude en Altitude leverbaar.