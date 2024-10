Jeep Avenger

Jeep werkt samen met The North Face

21 oktober 2024 - Jeep en The North Face hebben de handen ineen geslagen voor de creatie van een speciale uitvoering van de Jeep Avenger 4xe: The North Face Edition. De oplage van de speciale editie is gelimiteerd tot 4.806 exemplaren, een verwijzing naar de hoogte van de Mont Blanc.