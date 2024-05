Jeep Avenger nu ook met vierwielaandrijving

Het extra vermogen zorgt ervoor dat de 4xe betere prestaties biedt. Het extra vermogen zorgt voor een topsnelheid van 194 km/u (+10 km/u ten opzichte van e-Hybrid-uitvoering) en een acceleratie van 0-100 km/u in 9,5 seconden. Hij is 26 kW (36 pk) en 25 Nm krachtiger dan de e-Hybrid met voorwielaandrijving.

De 4xe heeft verbeterde aan- en afrijhoeken, 10 mm meer bodemvrijheid en kan door maximaal 400 mm water rijden.

De aandrijflijn zorgt samen met een 22,7:1 overbrengingsverhouding op de achteras voor een hoog wielkoppel achter van 1.900 Nm. Daardoor is de Avenger 4xe in theorie in staat om hellingen van bijna 40% te overwinnen, ook op ondergronden zoals gravel. Bij volledig gripverlies op de vooras zou nog steeds een klim van 20% mogelijk zijn.

Bij lage snelheden (achter- en vooruitrijden tot 30 km/u) worden permanent alle vier de wielen met een 50:50 krachtverdeling aangedreven. Bij middelmatige snelheden (30 tot 90 km/u) springt de achteras alleen bij wanneer dat nodig is. Ook wanneer de achterwielen niet worden aangedreven, blijft de elektromotor verbonden met de achterwielen. Zo kan deze snel bijspringen wanneer de omstandigheden daarom vragen. Bij ingeschakelde vierwielaandrijving wordt de koppelverdeling afgestemd op de situatie, met een verhouding tot 50:50. Bij snelheden boven de 90 km/u is de Avenger 4xe altijd voorwielaangedreven en ontkoppelt de achterste elektromotor van de achteras. Dat verlaagt het brandstofverbruik.

Terreinwaardigheid

Bij het ontwerp van de Avenger 4xe staat terreinwaardigheid voorop. De gewijzigde exterieurelementen springen direct in het oog. Bijvoorbeeld de iets hoger en meer op de hoeken geplaatste mistverlichting, voor beter zicht in het donker. De dakrails en het sleepoog achter zijn zo vormgegeven dat ze aansluiten op het robuuste karakter van de auto.

De voor- en achterbumper zijn gemaakt van een materiaal dat in kleur is gegoten, afgewerkt met een krasbestendige laag. De grotere wielkasten voor bieden voordelen in rotsachtig terrein, terwijl hogere en grotere beschermdelen de kentekenplaat beschermen tegen een impact. Vitale componenten zoals de onderste grille en de radar worden beschermd door de robuuste voorbumper. Optioneel is de Jeep Avenger 4xe voorzien van een zogenaamde Hood Sticker met een functioneel ontwerp. De sticker is gemaakt van een mat materiaal, zodat ongewenste schittering van de zon op de motorkap wordt voorkomen.

Het interieur verwelkomt de inzittenden met nieuwe stoelen, die zijn gemaakt van volledig wasbare en robuuste materialen. Ze gaan volgens Jeep twee keer zo lang mee dan conventionele materialen en passen daarmee bij het avontuurlijke buitenleven. De standaard M+S-banden beloven grip in verschillende weersomstandigheden. Optioneel leverbaar zijn All Terrain 3MPSF-banden voor meer grip op uitdagend terrein.