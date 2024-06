Jeep introduceert Wagoneer S

De Jeep Wagoneer S wordt geleverd met volledig elektrische aandrijving en claimt een actieradius van ruim 300 mijl (bijna 500 kilometer). Het vermogen bedraagt 441 kW (600 pk) en met een koppel van ruim 800 Nm accelereert de Wagoneer S in zo'n 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Met het Selec Terrain-systeem belooft de SUV zijn bestuurder het vertrouwen dat hij onder alle omstandigheden tractie heeft (cijfers gelden voor de Amerikaanse specificatie in de Amerikaanse testcyclus).

Om het opladen zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken, is de Wagoneer S uitgerust met een batterijpakket van 400 volt en 100 kWh. Daarmee is de batterij via een DC-snellader onder ideale omstandigheden in 23 minuten van 20% tot 80% op te laden.

Rijeigenschappen

De basis voor de rijeigenschappen van de nieuwe Jeep Wagoneer S is het modulaire STLA Large-platform. De ontwerpers en ingenieurs van Jeep hebben dit platform aangepast aan de afmetingen, wielophanging en aandrijflijn van de Wagoneer S. De door Stellantis ontwikkelde elektrische aandrijfmodules (EDM's) drijven onafhankelijk van elkaar de voor- en achterwielen aan voor onmiddellijke reacties op het stroompedaal. Het Jeep Selec Terrain-systeem biedt vijf rijmodi: Auto, Sport, Eco, Snow en Sand.

De 3-in-1 EDM's in de Wagoneer S combineren de elektromotor, overbrenging en aandrijfelektronica in één compacte, efficiënte unit. De voorste EDM biedt de mogelijkheid de voorwielen te ontkoppelen om het energieverbruik te beperken en de actieradius te optimaliseren.

De toepassing van nieuwe technologie speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de Wagoneer S. De technici van Jeep hebben de torsiestijfheid van de carrosserie met 35% verhoogd ten opzichte van eerdere SUV's van Jeep in het middensegment. Dat verbetert niet alleen het rijgedrag en de reacties op de input van de bestuurder, het reduceert ook het geluids- en trillingsniveau in het interieur.

Exterieurdesign

Het front onderscheidt zich door de nieuw ontworpen grille met zeven sleuven, die niet meer nodig is voor koellucht voor de motor. Het front is nu gesloten en voorzien van verlichting die de Wagoneer S direct herkenbaar maakt. Deze verlichting is geïnspireerd op moderne architectuur en zorgt voor een onderscheidende uitstraling.

Het design van de carrosserie kenmerkt zich door de schuine plaatsing en ronde vormen van de motorkap en de voorruit, voor optimale aerodynamica en efficiëntie bij hoge snelheden. De aflopende daklijn duikt onder de achterspoiler omlaag en combineert functionaliteit en esthetiek in het kenmerkende Wagoneer-silhouet.

Carrosseriedesign

Voor volledig elektrische voertuigen is aerodynamica een cruciaal aspect van het ontwerp. De ontwerpers en ingenieurs van Jeep stelden zich ambitieuze doelen voor optimale aerodynamica. Met een rigoureus test- en ontwikkelingsprogramma, inclusief de modernste windtunnels, realiseerden ze een luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) van 0,29; de laagste ooit voor Jeep.

De daklijn en achterspoiler minimaliseren luchtwervelingen achter de auto. De verzonken portiergrepen en de achterspoiler met geïntegreerde vinnen geleiden de luchtstroom rond de carrosserie en reduceren turbulentie. Bovendien zorgen onder andere de speciale bodembeplating velgen en uniek gevormde dorpels ervoor dat de lucht soepel langs de wielkasten en de bodem van de Wagoneer S naar de achterkant stroomt en daarbij slechts minimale weerstand ondervindt. Dit alles draagt eraan bij dat de Wagoneer S de meest aerodynamische SUV van Jeep tot nu toe is.

Interieurdesign

Het interieur heeft 45 inch bruikbare schermruimte en een voor dit segment exclusief interactief scherm met elegante details voor de voorpassagier.

Het slank gevormde dashboard deelt designkenmerken met de huidige generatie Jeep Grand Wagoneer (niet leverbaar in Nederland), maar is volledig digitaal en voorzien van moderne bedieningselementen en interfaces. De focus ligt op het dashboard met een vleugelvorm, waarin de display optisch over de gehele breedte doorloopt. Het dashboard is afgewerkt met wijnrode stiksels en strakke metalen sierlijsten. Rond de opvallend vormgegeven 12,3-inch display in het midden past Jeep een rijke mix van materialen toe, onder meer een verfijnd sierelement van meerdere metalen met een geglazuurd patroon.

Het interieur bevat diverse nieuwe details, zoals een sportief dubbelspaaks stuurwiel, eveneens met wijnrood stikwerk en een afgeplatte onderkant. De rand van het stuurwiel is voorzien van een nieuwe coating van Cabo-vinyl, waardoor het gemakkelijk schoon te houden is. Elektronische ontgrendeling van de portieren is nieuw voor Jeep en te activeren met een aanraking met de duim. De startknop is verplaatst en afgewerkt met een metalen ring met een fijn aanvoelend patroon.

Ook leverbaar is een volledig pakket aanpasbare LED-verlichting met dag-/nachtinstellingen en actieve sfeerverlichting met 64 selecteerbare kleuren. De ruime, vijfpersoons Jeep Wagoneer S is tevens de enige BEV in zijn segment die ook achterin standaard is uitgerust met verwarmbare en geventileerde stoelen.

McIntosh-audiosysteem

Muziekliefhebbers die een premium audiosysteem wensen, vinden die in de nieuwe Wagoneer S. Dankzij de samenwerking met McIntosh biedt het specifiek afgestemde audiosysteem 19 luidsprekers. Met een versterker van 1.160 watt en een 12-inch subwoofer voor een baskwaliteit zorgt het krachtige audiosysteem voor een meeslepend geluid voor alle inzittenden.

Veiligheid

De nieuwe Jeep Wagoneer S bevat standaard meer dan 170 veiligheidsvoorzieningen, variërend van instrumenten die beter afleesbaar zijn tot systemen die helpen botsingen te vermijden met rijhulptechnologie. Tot de leverbare voorzieningen behoren onder meer Active Driving Assist, Intersection Collision Assist, Drowsy Driver Detection, Traffic Sign Recognition en Surround View-camera.

Met zijn flexibele architectuur als basis en zijn open software-platform kan de Jeep Wagoneer S innovatieve functies en diensten ontvangen, zoals extra geautomatiseerd rijden en prestatie- en andere technologieën, via over-the-air (OTA) updates. Met OTA-updates blijft de Jeep zich ontwikkelen.