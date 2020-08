Jeep introduceert Renegade 4xe en Compass 4xe

25 augustus 2020 | Jeep introduceert de Renegade 4xe en Compass 4xe. Beide zijn plug-in hybrids en hebben een actieradius tot 52 km op elektrische aandrijving. In hybride modus is de CO2-uitstoot minder dan 50 g/km, terwijl bij langdurig off-road rijden de twee elektromotoren met Powerloop ervoor zorgen dat eAWD-tractie altijd beschikbaar is. Aan de buitenkant lijken de nieuwe Jeep 4xe-modellen op de versies met verbrandingsmotor, maar onderscheiden zich met een opvallende blauwe kleur rond de badges.

Zowel Jeep Renegade 4xe als Compass 4xe combineren een 1,3-liter turbobenzinemotor met een elektromotor tussen de achteras die wordt aangedreven door een 11,4 kWh-batterij. De 1,3-liter turbomotor levert een vermogen van 130 pk of 180 pk. Daar komt 60 pk bij die geproduceerd wordt door de elektromotor. Een totaal dus van 190 pk of 240 pk (afhankelijk van de uitvoering). De elektromotor levert 250 Nm aan koppel, terwijl de verbrandingsmotor 270 Nm levert. De combinatie van een verbrandingsmotor en de elektrische units garandeert prestaties en maximaal rijplezier: acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,1 (Renegade S) en 7,3 (Compass S) seconden, topsnelheid van 130 km/u in volledig elektrisch en tot 200 km/u in hybride modus.

Alle elektronische componenten met hoog voltage, inclusief de regelmodules en de bedrading tussen de accu en elektromotoren, zijn volledig afgedicht en waterdicht. Als gevolg hiervan hebben alle 4xe-versies van de Renegade en Compass een waterdoorvoercapaciteit tot 40 cm en de specifieke off-road Trailhawk met de "Trail Rated" -badge kan doorwaadbare plaatsen tot 50 cm oversteken (alleen Compass).

De Jeep Renegade 4xe en Jeep Compass 4xe line-up omvat drie uitrustingsniveaus (Limited Business, S en Trailhawk) allemaal met vierwielaandrijving (eAWD), zestraps automatische transmissie en twee vermogensniveaus: 190 of 240 pk. Er is een scala aan opties beschikbaar, met maximaal 18 verschillende exterieurkleuren voor de Renegade en 22 voor de Compass. Deze omvatten Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black en Solid Black, plus 3 specifieke kleuren voor de Renegade - Bikini en Omaha Orange (beide op alle uitrustingsniveaus behalve de S) en Matt Green (alleen op de Trailhawk). Drie extra kleuren zijn exclusief voor de Compass - Ivory Tri-Coat, Blue Italia en Techno Green.

Op het gebied van veiligheid worden de nieuwe 4xe-modellen geleverd met Full LED-koplampen (op Renegade Trailhawk en S), Bi-Xenon-koplampen (op Compass), Forward Collision Warning, Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist, Traffic Sign Recognition (alleen op de Renegade) en parkeersensoren vóór en achter. Andere beschikbare veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer Blind Spot Detection, ParkView achteruitrijcamera met dynamische rasterlijnen, automatische Park Assist en Keyless entry & Go. Jeep 4xe beschikt ook standaard over het nieuwe Drowsy Driver Detection-systeem dat voor het eerst wordt aangeboden in een Jeep-model.

De nieuwe UconnectTM Services bieden toegang tot een scala aan functies via verschillende "touchpoints", waaronder de My Uconnect mobiele app, smartwatch, website, knoppen op het plafond en radio. Ze zijn beschikbaar op alle uitrustingsniveaus in combinatie met het 8,4-inch infotainmentsysteem. Deze services zijn onderverdeeld in basisdiensten;

My Assistant: een systeem dat de klant verbindt met een assistent om hulp te vragen bij pech en ondersteuning te krijgen voor het oplossen van problemen. De klant ontvangt ook een controlerapport per e-mail met informatie over de huidige status van de auto.

My Remote: vanaf hun smartphone kunnen klanten het laadniveau van het accupakket controleren en het opladen tijdens de voordeligste tijdvakken plannen. Andere op afstand te regelen functies zijn: het zoeken van de exacte locatie van de auto, het vergrendelen en ontgrendelen van de portieren, het in- en uitschakelen van de verlichting en het programmeren van de airconditioning.

My Car: een functie om de conditie van de auto te controleren, met directe controle van diverse parameters, variƫrend van bandenspanning tot onderhoudsschema.

My Navigation: via de mobiele app kan de bestuurder de bestemming naar het navigatiesysteem van de auto zenden, de route opzoeken, de verkeerssituatie en het weer onderweg bekijken, evenals de aanwezigheid van snelheidscamera's. Ook kunnen op de kaart oplaadpunten in de buurt worden opgezocht die met het huidige laadniveau van de accu's te bereiken zijn. De kaarten worden online bijgewerkt en zijn altijd up-to-date.

My Wi-Fi: een echte hotspot die tot acht elektronische apparaten met het internet verbindt, net als thuis. Met My Wi-Fi kan ook met de auto worden gecommuniceerd via de spraakondersteuningstechnologie van marktleider Amazon Alexa.

My eCharge: om laadsessies te beheren bij openbare laadpunten of via uw wallbox thuis.

My Theft Assistance: via deze functie worden klanten onmiddellijk op de hoogte gebracht indien hun auto wordt gestolen. Wanneer de diefstal door de politie wordt bevestigd, biedt de klantenservice assistentie bij het opsporen van de auto.

Jeep Compass vernieuwd voor 2020

14 mei 2020

Jeep Compass als Night Eagle Liberty

5 mei 2020

Jeep introduceert hybride-aandrijving

5 maart 2019

Jeep Cherokee ondergaat facelift 2019

13 september 2018