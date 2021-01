Jeep viert 80ste verjaardag met 80th Anniversary-uitvoeringen

28 januari 2021 | Jeep viert zijn 80ste verjaardag in 2021 onder andere met de introductie van '80th Anniversary' special-editions van de Renegade, Wrangler en de nieuwe Compass. De jubileumuitvoering van de Renegade staat nu bij de Nederlandse Jeep-dealer.

De Jeep Renegade 80th Anniversary Edition is voorzien van donkere details zoals een in zijdeglans grijs uitgevoerde 7 sleufs grille, donker privacyglas en een speciale 80th Anniversary badge. Een volledig LED lichtpakket, 19-inch lichtmetalen velgen en dakrails met een 'Granite Crystal'-afwerking zijn eveneens standaard. Overigens zorgen de Active Grille Shutters in het onderste deel van de voorbumper voor een lagere CO2. Binnen zijn hoogglans zwarte accenten en een zwarte hemelbekleding te vinden. Aan de zwarte met ruitpatroon uitgevoerde stoelbekleding zit een 80th Anniversary-label. Ook de Berber-vloermatten zijn voorzien van badges.

Standaard is de Jeep Renegade 80th Anniversary uitgerust met het Uconnect-systeem voorzien van 8,4-inch touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto, DAB-radio met GPS-navigatie, smartphone-integratie en Uconnect-services. Uniek aan de speciale uitvoering van het 80-jarig jubileum is een nieuw infotainment-opstartscherm met het thema "Since 1941".

Op het gebied van veiligheid wordt het jubileummodel geleverd met Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus, Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist, Traffic Sign Recognition en Keyless Go. Andere beschikbare veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer Blind Spot Detection, ParkView achteruitrijcamera met dynamische rasterlijnen en automatische Park Assist.

Naast de Plugin Hybride 4xe versie, zijn er 2 benzinemotoren leverbaar. Een 120 pk sterke 3-cilinder en een 150 pk sterke viercilinder die ook gekoppeld kan worden aan de soepel schakelende automatische DCT-versnellingsbak. De Jeep Renegade staat vanaf € 26.790 in de prijslijst. De Renegade 80th Anniversary Special Edition is er vanaf € 32.290.

De Jeep Wrangler is ook verkrijgbaar als '80th Anniversary' uitvoering. Deze is te herkennen aan specifieke tweekleurige lichtmetalen velgen met Granite Crystal-accenten, een in grijsmetallic uitgevoerde grille, koplamp- èn mistlampomlijsting. Full LED-koplampen, hardtop in carrosseriekleur en het speciale 80th Anniversary'-embleem op de voorspatbordverbreders dragen bij aan de exclusiviteit van dit speciale herdenkingsmodel.

Het interieur is voorzien van zwart lederen stoelen met het '80th Anniversary'-embleem, samen met een met leer bekleed dashboard met contraststiksels en specifieke zwarte vloermatten. De standaardtechnologie omvat het Uconnect 8.4 NAV-systeem met 8,4-inch touchscreen, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto, 7-inch TFT-display en een Alpine-audiosysteem met 9 luidsprekers en een subwoofer van 552 W.

Standaard veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer Blind Spot Monitoring met Cross-Path Detection achter, camera aan de achterzijde, parkeersensoren voor & achter en Keyless Enter 'N Go. De nieuwe Wrangler '80th Anniversary' zal in het voorjaar in Europa verkrijgbaar zijn met een 4-cilinder 2,0-liter turbobenzinemotor die 272 pk en 400 Nm koppel levert en is gekoppeld aan een achttraps automatische transmissie. Ook is de Plug-in hybride versie, de Wrangler 4xe, leverbaar als '80th Anniversary' jubileumuitvoering.

De Compass krijgt binnenkort een nieuw uiterlijk, interieur en nieuwe veiligheidssystemen. Hij wordt in het voorjaar leverbaar met benzine en Plug-in hybrideaandrijvingen en zal als eerste geïntroduceerd worden als '80th Anniversary' uitvoering. Meer informatie over de Nederlandse specificaties en prijzen worden later bekend gemaakt.

