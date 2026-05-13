Jeep vernieuwt Avenger

De zevensleufsgrille is een essentieel onderdeel van het Jeep-familiegevoel. Bij de vernieuwde Jeep Avenger wordt dit kenmerk versterkt door LED-verlichting. Dit detail, geïnspireerd op de nieuwe Compass, maakt de grille 's avonds zichtbaar en direct herkenbaar in het verkeer. Deze voorziening is standaard op de hogere uitvoeringen.

Karakteristieke stijlelementen zoals rondom aangebrachte beschermdelen, verzonken koplampen en 'molded-in-color' skidplates helpen schade bij kleine aanrakingen te voorkomen. De Jeep Avenger vernieuwt deze 360-gradenbescherming met aangepaste bumpers. Bij de 4xe-versie worden deze aangevuld met verticale rode accenten aan de voorzijde en de Jeep Shield. Nieuwe exterieurelementen zijn onder meer nieuw ontworpen 17- en 18-inch lichtmetalen velgen, uitgevoerd in lak of diamantgeslepen afwerking, en nieuwe naafdoppen met een gestileerd Jeep Willys-profiel. Het kleurenpalet van de nieuwe Jeep Avenger is uitgebreid met twee geheel nieuwe tinten: Forest en Bamboo. Deze worden toegevoegd aan Granite, Ruby, Snow, Storm en Volcano. De namen benadrukken de verbondenheid van het merk met de natuur. Voor extra persoonlijke uitstraling is een zwart dak als optie leverbaar.

Ook het interieur is vernieuwd. Doel is het verbeteren van de uitstraling, de materiaalbeleving en de afwerking van alle oppervlakken. De deurpanelen zijn uitgevoerd in zachter materiaal, het onderste deel van het dashboard is voorzien van een gewatteerd inzetstuk, de uitvoeringen Altitude en Summit krijgen nieuwe premium bekleding van stof en vinyl en de 4xe-versie beschikt over een nieuw groen interieur met afwasbare en slijtvaste materialen.

De bediening van het Jeep Selec Terrain-systeem is nu omlijst in rood en voorzien van een rubbercoating, zodat deze beter zichtbaar en eenvoudig te bedienen is. Met Selec Terrain kan de bestuurder de rijmodus afstemmen op de ondergrond. Dit gebeurt via specifieke instellingen voor gaspedaal, transmissie, tractie- en stabiliteitsregeling, stuurinrichting en bij de 4xe ook het koppelbeheer.

De Jeep Avenger beschikt over LED-matrixkoplampen. Dit nieuwe systeem zorgt voor beter zicht in het donker, verbeterde verlichting van de wegbermen en optimale verlichting in bochten. De lichtbundel past zich automatisch aan het verkeer en de snelheid aan, zonder tussenkomst van de bestuurder.

Dankzij een extra frontcamera biedt de nieuwe Jeep Avenger bovendien een 360 graden-weergave, die parkeermanoeuvres vereenvoudigt en helpt om kleine beschadigingen te voorkomen. Zodra de camera's zijn ingeschakeld, wordt een digitaal bovenaanzicht van de auto en de directe omgeving weergegeven op het touchscreen. Afhankelijk van de situatie kiest het systeem automatisch het beste perspectief en zoomniveau. De bestuurder kan deze weergave op elk moment handmatig aanpassen.