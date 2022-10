Jeep onthult Avenger

Jeep rust de Avenger uit met een elektrische aandrijflijn van de volgende generatie, die een nieuwe elektromotor en een nieuw accupakket omvat. De nieuwe elektrische 400 volt aandrijflijn wordt gemaakt door Emotors, een joint venture van Stellantis en Nidec Leroy-Somer Holding; een Franse producent van elektromotoren. Het vermogen bedraagt 115 kW (156 pk) en het koppel 260 Nm.

De nieuwe 54 kWh batterij, die Stellantis zelf produceert, heeft een hoge energiedichtheid en een gunstige verhouding van nominale en benutbare capaciteit. De batterij is opgebouwd uit 17 modules en 102 cellen. De NMC 811 lithium-ionbatterij (waarvan de kathode bestaat uit 80 procent nikkel, 10 procent mangaan en 10 procent kobalt, vandaar NMC 8:1:1) biedt een theoretische actieradius tot 400 km volgens de WLTP gecombineerde testcyclus en tot 550 km in de stad volgens de WLTP-stadscyclus.

De batterij is getest over meer dan 2 miljoen kilometer en heeft een plaats gekregen onder de zitplaatsen voorin en achterin en onder de middentunnel. Hij is beschermd door de bodembeschermplaten onder de auto en dankzij de riante bodemvrijheid.

Het opladen van de batterij kan met een 100 kW Mode 4 laadkabel aan een openbaar snellaadpunt (DC, gelijkstroom). Drie minuten laden is onder ideale omstandigheden genoeg voor 30 kilometer actieradius. 24 minuten laden aan hetzelfde laadpunt is dan voldoende op de batterij op te laden van 20 tot 80 procent van de batterijcapaciteit. Met een 11 kW Mode 3-laadkabel voor wisselstroom (AC) aan een Wallbox thuis of aan een openbaar laadstation is het mogelijk om de batterij volledig (van 0 tot 100 procent) op te laden in 5,5 uur.

Terreincapaciteiten

Een belangrijke pijler onder een Jeep SUV wordt gevormd door de terreincapaciteiten. De Avenger is de eerste voorwielaangedreven Jeep die standaard is uitgerust met Selec Terrain en Hill Descent Control. Het Selec Terrain-systeem biedt zes instellingen: 'Normal' voor de gewone dagelijkse ritten, 'Eco' om de actieradius zo groot mogelijk te maken, 'Sport' voor extra rijplezier, 'Snow' voor maximale grip op gladde wegen, 'Mud' om de prestaties in onverhard, modderig terrein te optimaliseren en de tractie te verhogen en 'Sand' om het risico om vast te raken in het zand te beperken.

De Avenger is 4,08 meter lang en daarmee 16 cm korter dan de Renegade. De korte overhang aan de voor- en achterzijde versterken zijn proporties. Verder geven de wielen, die groter zijn dan gewoonlijk voor een auto van dit formaat, de auto een extra krachtige uitstraling.

Dankzij de korte overhangen en de grote wielen heeft de Avenger met 200 mm de grootste bodemvrijheid van zijn segment. De grootte van de aanrijhoek (20 graden), de overrijhoek (20 graden) en de afrijhoek (32 grad) zijn essentieel voor off-road rijden.

Jeep-design

Het design van de Avenger is een moderne interpretatie van Jeep, maar dan in een compact jasje. De kenmerkende grille met zeven sleuven is sinds mensenheugenis een designkenmerk van Jeep. De grille is niet meer puur verticaal, zoals vroeger, maar heeft een functionele, meer horizontale vorm. Hij staat iets verder naar voren dan de koplampen, wat de koplampen beschermt bij een kleine aanrijding. De bolle spatborden zijn ook een klassiek designelement van Jeep. Ze stralen kracht en robuustheid uit en maken een solide indruk, zowel op de weg als in het terrein.

Van opzij vallen de hoekige wielkasten op; zo gevormd om het wiel maximale bewegingsruimte te bieden. De Avenger 1st Edition staat op gepolijste 18-inchwielen in een stoer design en met een diameter van 690 mm. Het silhouet van de Avenger is ontwikkeld voor optimale aerodynamiek en een dynamisch uiterlijk, dat versterkt wordt door de licht naar voren gebogen C-stijl - een herkenbaar detail van het huidige modellengamma van Jeep.

In de achterlichten is een ander klassiek kenmerk van Jeep te zien: de X-vorm van de jerrycan. De X is een thema in het interieur en op de carrosserie van de Avenger, door de zogenoemde X-Camo, een decoratief patroon dat de letter X combineert met het idee van 'camouflage'.

Bescherming rondom

Om eventuele schade van aanrijdingen op lage snelheid (ongeveer 70 procent van de schadegevallen in Europa gaat om aanrijdingen bij lage snelheid) heeft Jeep de Avenger voorzien van bodembeschermingsplaten, beschermingspanelen rondom op de carrosserie en bescherming voor de koplampen. De koplampen zijn niet alleen hoog geplaatst, maar ook voorzien van een solide behuizing, om schade bij aanrijdingen bij lage snelheid te voorkomen. De skidplates zijn gegoten in een door-en-door gekleurde polymeer. Daardoor zijn eventuele krassen niet zichtbaar. Op kwetsbare plaatsen, ook de portieren, is de bescherming van dikker materiaal gemaakt voor extra bescherming.

Interieur

Het interieur, waarin het slanke dashboard de blikvanger is, is geïnspireerd op elementen uit de geschiedenis van Jeep en vooral op dat van de Jeep Wrangler. In het interieur trekt het bovenste deel van het dashboard, met de horizontale 'balk' direct de aandacht. Daarin zijn de ventilatieopeningen, de interieurverlichting en een centraal geplaatste 10,25-inch touchscreen geplaatst, dat door zowel de bestuurder als alle passagiers is te zien. Eronder biedt het dashboard een grote, brede open bergruimte.

De Jeep Avenger onderscheidt zich in zijn segment met uitrustingsmogelijkheden, zoals de met leder beklede stoelen die elektrisch verstelbaar zijn en een massagefunctie hebben. De meerkleurige sfeerverlichting die de ogen helpt ontspannen tijdens het rijden in de duisternis en het brede zonnedak, dat later beschikbaar komt. De markeringsverlichting van de Avenger blijft zichtbaar als de achterklep geopend is, wat extra bescherming en veiligheid biedt.

De Avenger biedt in totaal 34 liter bergruimte in het interieur, terwijl het gemiddelde in zijn segment 15 liter is. Dat resultaat bereikte Jeep door alle ruimtes optimaal te benutten en functionele compartimenten te creëren die bij elkaar groot genoeg zijn voor bijvoorbeeld alle handbagage die men in een vliegtuig mag meenemen.

De middentunnel biedt flexibiliteit doordat die naar behoeven verplaatst en zelfs verwijderd kan worden om ruimte te maken voor het vervoer van grote voorwerpen. Een andere ruimte bevindt zich onder de knoppen van de automatische transmissie en is afgedekt met een magnetisch sluitende klep. In deze ruimte kan een mobiele telefoon worden opgeladen, terwijl er tegelijk ook een anderhalveliterfles in past.

De bagageruimte biedt 380 liter inhoud. Zijn functionaliteit komt ook tot uitdrukking in de geringe hoogte van de tildrempel (720 mm), de breedte van de opening van de bagageruimte (ruim een meter) en de handsfree bediening van de achterklep.

Atijd verbonden

Infotainment is in alle versies van de Avenger beschikbaar in de vorm van een 10,25-inch Uconnect Infotainmentsysteem met een volledig digitaal instrumentencluster in twee schermformaten: 7- en 10,25-inch. Uconnect 10,25-inch heeft smartphone-achtige graphics. Het systeem biedt verder de mogelijkheid om het scherm van de mobiele telefoon te spiegelen op het scherm in de Avenger via Android Auto en Apple CarPlay. De gebruiker kan zelf de content kiezen en samenstellen om zijn eigen interface te bouwen met maximaal twaalf widgets per pagina en maximaal zes pagina's. Ook TomTom-navigatie met verbeterde stemherkenningsfunctie en over-the-air updates zijn beschikbaar.

De Jeep Avenger biedt ook diensten en functies waarvan ook op afstand gebruik is te maken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld dankzij de Jeep Mobile App op hun smartphone de locatie van hun auto zien, op afstand de portieren ver- en ontgrendelen, de status van de batterij controleren, de airconditioning in de auto instellen en de batterij opladen. Ze kunnen ook contact houden met hun Avenger via gesproken opdrachten en een virtuele sprekende assistent.

Veiligheidsvoorzieningen

De Jeep Avenger biedt de mogelijkheid om op Level 2 autonoom te rijden. Dat houdt in dat de auto automatisch zijn snelheid en richting kan aanpassen, waarvoor hij gebruikmaakt van de Adaptive Cruise Control en Lane Centering. Daarmee blijft de Avenger in het midden van de rijstrook en op een veilige afstand van zijn voorligger rijden. Autonomie op Level 2 omvat ook Traffic Jam Assist, die het rijden ook in extreme drukte en files ontspannend en comfortabel maakt.

Verder is de Jeep Avenger uitgerust met:

Traffic Sign Recognition, dat verkeersborden herkent en interpreteert

Automatic Emergency Braking met voetgangers- en fietsersherkenning, dat de auto afremt en zo nodig tot stilstand brengt om ongevallen te voorkomen of in elk geval de gevolgen ervan te beperken

Drowsy Driver Alert, dat de bestuurder waarschuwt als zijn aandacht verslapt

Blind Spot Monitoring, dat voor de bestuurder eventueel verkeer in de dode hoek signaleert

Lane Keeping Assist, dat de bestuurder waarschuwt als de Avenger onbedoeld zijn rijstrook verlaat

Parkeersensoren rondom met Active Park Assist

180° achteruitrijcamera met weergave in vogelperspectief

Jeep Avenger 1st Edition

De Jeep Avenger 1st Edition is leverbaar in twee kleurencombinaties :Sun (geel) met het dak in Volcano (zwart) en Granite (grijs) met het dak in Volcano of volledig Volcano. Deze uitvoering is voorzien van privacy glass, lichtmetalen 18-inchwielen en LED-verlichting voor en achter. In het interieur is meerkleurige sfeerverlichting standaard, evenals een geel paneel op het dashboard, verwarmbare stoelen met gele accenten, een verwarmbare voorruit, een kussen op de middenconsole, een in hoogte verstelbare vloer in de bagageruimte en een handsfree te bedienen achterklep.

Verder is de 'Launch Edition' voorzien van het Uconnect 10-inch infotainmentsysteem met een 10,25-inch scherm, een 10,25-inch digitaal instrumentencluster, draadloos Apple CarPlay/Android Auto en draadloos opladen van de smartphone batterij met een draadloze oplader.

De uitrusting wordt gecompleteerd door de veelkleurige sfeerverlichting van het interieur, de automatische airconditioning, het Blind Spot System, de automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, parkeersensoren rondom in combinatie met een achteruitrijcamera met weergave in vogelperspectief en een Mode 3-laadkabel voor openbare laadstations.