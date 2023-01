Jeep Avenger is Auto van het Jaar 2023

De Avenger stond op de shortlist met 6 andere finalisten; Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X en de Volkswagen ID Buzz. De winnaar werd bepaald door een onafhankelijk panel van 57 juryleden uit 22 landen. De score van de Avenger was 328 punten met 21 'beste' stemmen, en hij had 87 punten voorsprong op het als tweede geplaatste voertuig. De juryleden uit op één na alle landen plaatsten de Avenger in een top drie 'podium'-positie.

Søren W. Rasmussen, de nieuwe voorzitter van de auto van het jaar-jury, zegt over het resultaat: "De Jeep Avenger is een welverdiende winnaar van de 'Auto van het Jaar'. Hij weerspiegelt op overtuigende wijze de tijd die de autowereld is binnengetreden en straalt met zijn design de grote verandering uit waar het bekende merk voor staat. De Jeep Avenger is een echte Europeaan en heeft zoveel goede eigenschappen dat een zeer tevreden jury achter de titel staat. Proficiat! "

"We zijn vereerd en trots dat deze gerenommeerde jury van Europese auto-experts de allereerste volledig elektrische SUV van het merk Jeep heeft verkozen tot Europese auto van het jaar." Aldus Christian Meunier, Jeep brand CEO. "Het is de eerste keer dat het merk Jeep zowel finalist als winnaar is in deze wedstrijd en het toont het belang aan van de Jeep Avenger als sleutelcomponent in onze wereldwijde elektrificatiestrategie, terwijl het merk op weg is om wereldleider te worden in zero -emissie SUV's. Proficiat aan alle andere finalisten in deze zware wedstrijd."

De introductie van de Jeep Avenger in Europa markeert het begin van de volgende fase van de elektrificatie van het merk Jeep waarin tegen 2025 vier volledig elektrische voertuigen op de markt zullen komen. De verkoop in Europa zal 100% puur elektrisch zijn.

De nieuwe Avenger is een compacte SUV die met een lengte van vier meter gepositioneerd is in de snelgroeiende B-SUV, het tweede grootste Europese segment qua volume. Hij heeft een theoretische actieradius tot 400 km in de WLTP-cyclus en meer dan 550 km in de stad. Een nieuwe elektrische aandrijflijn combineert een 400 volt elektromotor met 115 kilowatt en 260 Nm maximumkoppel en een nieuwe batterij van 54 kWh.

Na de introductie van de 1st Edition zijn nu ook de orderboeken voor het volledige gamma van de Avenger open. Er zijn vier uitvoeringen met optiepakketten om de Avenger verder aan te kleden. Jeep biedt ook twee uitvoeringen voor de zakelijk rijder. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar is de nieuwe Jeep Avenger leverbaar in Nederland. De prijslijst begint bij € 37.000, de netto bijtelling slechts € 88 per maand enPrivate lease kan vanaf € 459 per maand (exclusief SEPP subsidie) o.b.v. 60 maanden en 10.000 km.