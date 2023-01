Alle Jeep Avenger uitvoeringen nu te bestellen

Het Jeep Avenger-gamma bestaat uit vier uitvoeringen: Avenger, Longitude, Altitude en Summit. De Avenger-uitvoering is voorzien van onder meer veel technologie en connectiviteit en een elektrische actieradius van maximaal 400 kilometer in de WLTP-cyclus.

De uitrustingsniveaus van de Avenger:

Avenger: De Jeep Avenger in zijn puurste vorm. Deze uitvoering is standaard uitgerust met onder meer zwartgelakte stalen 16-inchwielen, Full-LED-koplampen, een infotainmentsysteem met 10,25-inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto, een digitaal 7-inch instrumentenpaneel, climate control en diverse ADAS-voorzieningen. Prijzen vanaf € 37.000,-.

Longitude: De Longitude biedt voor een meerprijs van € 1.500 aanvullende stijlelementen zoals lichtmetalen 16-inchwielen, portiergrepen in carrosseriekleur en parkeerhulp achter. Prijzen vanaf € 38.500,-.

Altitude: Met de Altitude gaat de uitrusting van de Avenger verder de hoogte in. Deze uitvoering belooft meer elegantie en comfort en onderscheidt zich door zijn lichtmetalen 17-inchwielen, zilverkleurige skidplates, zwart gespoten buitenspiegels, het digitale 10,25-inch instrumentenpaneel, bekleding in een combinatie van stof en vinyl, Passive entry, adaptieve cruisecontrol en een elektrisch handsfree te bedienen vijfde deur. De Altitude heeft een meerprijs van € 2.000,- ten opzichte van de Longitude. Prijzen vanaf € 40.500,-.

Summit: De top van het Avenger-gamma en qua uitrusting vergelijkbaar met de 1st Edition. Voor een meerprijs van € 3.000,- ten opzichte van de Altitude omvat de uitrusting van de Summit lichtmetalen 18-inchwielen, Full-LED-koplampen én -achterlichten, sfeerverlichting in meerdere kleuren, een gele sierlijst op het dashboard en een draadloze telefoonlader. Ook biedt de Summit Level 2 autonoom rijden en een 360o parkeercamera. Prijzen vanaf € 43.500,-.

Business Pack:voor de zakelijk rijder

Speciaal voor de zakelijk rijder biedt Jeep het Business Pack aan in combinatie met de uitvoeringen Longitude en Altitude. Het Business Pack omvat de meest gewilde opties onder zakelijke rijders: een geïntegreerd navigatiesysteem, een draadloze telefoonlader, verkeersbordherkenning, een achteruitrijcamera en een afdekking van de middenconsole. Het Business Pack heeft een meerprijs van respectievelijk € 1.100,- en € 850,- in combinatie met de Longitude- of Altitude-uitvoering.

Voor de uitrustingsniveaus Longitude, Altitude en Summit zijn in totaal vijf optiepakketten leverbaar om de Avenger verder naar wens samen te stellen: het Tech & Style Pack, het Winter Pack, het Driver Assistance Pack, het Led & Style Pack en het Infotainment Pack. Deze optiepakketten zijn niet met ieder uitrustingsniveau te combineren. De leverbare combinaties zijn vermeld op de volledige prijslijst van de Jeep Avenger.

De volledig elektrische Jeep Avenger is inmiddels te bestellen. In het tweede kwartaal van 2023 worden de eerste leveringen in Nederland verwacht.