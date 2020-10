Jaguar vernieuwt XF voor modeljaar 2021

6 oktober 2020 | De Jaguar XF en XF Sportbrake zijn vernieuwd voor modeljaar 2021. Ze stralen nu meer dynamiek uit. Het interieur kenmerkt zich door nieuwe materialen en infotainments- en connectiviteitstechnologie. De XF is voorzien van nieuwe 2.0 liter viercilinder dieselmotor, voorzien van Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) technologie, en de nieuwste generatie van Jaguars 2.0 liter Ingenium benzinemotoren met verbeterde efficiency.

Het uiterlijk van de Jaguar XF voor modeljaar 2021 kenmerkt zich door een nieuwe voorbumper met grotere en lager geplaatste luchtinlaten, waardoor de voorzijde breder oogt. Een bredere grille versterkt dit visuele aspect. De luchtuitlaten op de zijschermen voor zijn nu voorzien van het Jaguar Leaper embleem, als een duidelijk exponent van de buitengewone aandacht voor detail.

Nieuw zijn ook de zeer slanke LED-koplampen met 'Double J' dagrijverlichting, optioneel met Pixel LED-technologie. Met de functie Adaptive Driving Beam past het LED-verlichtingssysteem de verlichtingspatronen automatisch aan elke situatie aan. Deze functie analyseert continu de weg voor de auto en stelt automatisch het grootlicht zo in dat het risico van verblinding van tegenliggers en andere verkeersdeelnemers minimaal is en de weg en verkeersborden optimaal worden verlicht.

De vernieuwde Jaguar XF is in de uitvoeringen SE en HSE leverbaar met Auto High Beam Assist. Dit systeem switcht op basis van de beelden van de naar voren gerichte camera automatisch tussen groot- en dimlicht om het risico dat tegenliggers worden verblind te reduceren.

Een bredere achterbumper, waarvan het bovendeel in de carrosseriekleur is uitgevoerd, draagt evenzeer bij aan de bredere een lagere uitstraling van de XF. De XF heeft nu ook de donker getinte achterlichtbehuizingen, net als de XF Sportbrake. In de uitvoering R-Dynamic hebben de XF en XF Sportbrake een serie extra kenmerkende designelementen voor een sportievere look. Voor alle uitvoeringen is er nog een Black Exterior Pack voor een nog dynamischer aanblik, waarbij een aantal componenten is uitgevoerd in glanzend zwart.

De XF heeft een volledig nieuw interieur met meer luxe, verfijning en verbeterde connectiviteit. Het cockpitdesign is krachtiger en dynamischer, met een sterkere focus op de bestuurder. De nieuwe, sportief gevormde middenconsole biedt optioneel een voorziening voor draadloos opladen van de mobiele telefoon.

Het 11,4-inch HD curved touchscreen is in de middenconsole geïntegreerd en voorzien van een magnesium behuizing. Het is de poort naar het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem. De afwerking tekent zich af in houtfineer en aluminium in vormen voor de lijsten in de portieren en het dashboard. De nieuwe Drive Selector is aan de bovenzijde afgewerkt met het stiksel van een cricketbal. Het onderste deel is gemaakt van met precisie gevormd metaal waardoor de knop aangenamer aan zou voelen. 360 graden deuropeners sieren de portierpanelen, terwijl verbeterde portiervakken het opbergen van drinkflessen en andere spullen vergemakkelijkt.

De stoelen hebben bredere kussens, nieuw massagefuncties en grotere verwarmbare of te koelen delen. Het Jaguar-beeldmerk, de 'Leaper', is in bepaalde uitvoeringen in reliëf in de bekleding van de hoofdsteunen aangebracht en labels met het opschrift 'Est. 1935 Jaguar Coventry' verwijzen naar de rijke historie van het merk.

Cabin Air Ionisation verbetert de luchtkwaliteit in het interieur dankzij nanotechnologie waarmee allergenen en onplezierige geurtjes worden verwijderd. Het systeem filtert ultrakleine deeltjes (PM2,5) uit de lucht in het interieur. Inzittenden kunnen het systeem activeren met de Purify-knop.

Voor de nieuwe Jaguar XF en XF Sportbrake is te kiezen uit Ingenium viercilinder benzine- en dieselmotoren, gekoppeld aan een 8-trapsautomaat en achterwiel- dan wel vierwielaandrijving:

diesel: 150 kW (204 pk) MHEV 2.0 liter viercilinder turbo, 8-trapsautomaat, RWD/AWD

benzine: 184 kW (250 pk) 2.0 liter viercilinder turbo, 8-trapsautomaat, RWD/AWD

benzine: 221 kW (300 pk) 2.0 liter viercilinder turbo, 8-trapsautomaat, AWD

De dieselmotor levert een koppel van 430 Nm. De MHEV-technologie omvat een Belt integrated Starter Generator (BiSG). Die kan tijdens remmen en gas los de kinetische energie die anders verloren gaat, terugwinnen. Die energie wordt opgeslagen in een aparte 48-volt lithium-ion-batterij. Die levert energie voor de elektromotor als die de verbrandingsmotor ondersteunt bij accelereren en ondersteunt het verfijnde stop-startsysteem.

Met de nieuwe 150 kW (204 pk) sterke MHEV-dieselmotor accelereert de XF in 7,6 seconden van 0 naar 100 km/uur. De CO2-emissie bedraagt 130 g/km bij een theoretisch gemiddeld verbruik van 4,9 l/100 km. De XF Sportbrake AWD versie kan in 8,0 seconden van 0 naar 100 km/uur accelereren en produceert een CO2- emissie van 137 g/km en haalt een theoretisch verbruik van 5,2 l/100 km. Dit betekent 13 procent lagere CO2-uitstoot en een 14 procent lager verbruik in vergelijking met de uitgaande 2.0 liter diesel met 132 kW (180 pk), terwijl het maximum vermogen 18 kW (24 pk) hoger ligt.

De 2.0 liter benzinemotoren produceren respectievelijk 365 Nm en 400 Nm koppel. Beide zijn voorzien van een twin scroll turbo en Continuous Variable Valve Lift (CVVL, variabele klepbediening). De 184 kW (250 pk) sterke versie van de Jaguar XF verbruikt in theorie gemiddeld 8,0 l/100 km, heeft een CO2 -emissie van 181 g/km en accelereert van 0 naar 100 km/uur in 6,9 seconden. Voor de XF Sportbrake zijn de emissie- en verbruikscijfers 188 g/km en 8,3 l/100 km. Met de 221 kW (300 pk) versie met vierwielaandrijving is in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/uur te accelereren. De voor alle modellen standaard 8-trapsautomaat is ook handmatig te bedienen met schakelpaddles.

De vernieuwde XF is gebaseerd op Jaguars geavanceerde Electronic Vehicle Architecture (EVA 2.0). Die ondersteunt een gamma nieuwe technologieën om ervoor te zorgen dat de auto altijd verbonden en geheel up-to-date is. Zo is de nieuwste Pivi Pro-infotainmenttechnologie toegankelijk via de geheel nieuwe, gebogen 11,4-inch HD-touchscreen. Het grootste voordeel is de verbeterde helderheid: het scherm is drie keer helderder en 48 procent groter dan het 10-inchscherm van voorheen. De vereenvoudigde menustructuur biedt de mogelijkheid om 90 procent van de gebruikelijke functies te zien en te gebruiken met hooguit twee kliks.

Om snel toegang te bieden tot essentiële informatie is de XF uitgerust met een nieuwe 12,3-inch HD Interactive Driver Display. Met verbeterde weergave en een naar wens aan te passen lay-out kan de display navigatiekaarten op het volledige scherm met instructies per situatie weergeven, net als digitale meters, media, contactenlijst en infotainmentinformatie. In samenwerking met de nieuwste, optionele Head-up Display-technologie geeft de nieuwe F-PACE alle informatie die de bestuurder nodig heeft, zodat die zijn aandacht optimaal bij het verkeer kan houden.

Het nieuwe infotainmentsysteem omvat standaard Apple CarPlay, waarmee twee smartphones tegelijk zijn te koppelen via Bluetooth. Android Auto en Baidu CarLife zijn ook standaard beschikbaar, afhankelijk van de markt. Het optionele draadloos opladen van mobiele apparaten via de versterker van het telefoonsignaal biedt inzittenden de gelegenheid om hun smartphone snel op te laden. Het systeem maakt ook de ontvangst van de telefoon helderder dankzij de aanwezigheid van een externe antenne.

Pivi Pro-connectiviteit is beschikbaar dankzij de nieuwste embedded dual-sim technologie met twee LTE-modems. Daarmee kan het systeem meerdere functies tegelijk vervullen, zoals streaming van media en het downloaden van software-updates (SOTA) zonder dat de prestaties daaronder lijden. De geavanceerde connectiviteit zorgt ook voor minimale onderbrekingen vanwege weggevallen dekking, want het systeem scant de netwerkproviders voor het sterkste signaal.

De zogenoemde Active Road Noise Cancellation-technologie monitort continu de vibraties van het wegoppervlak en berekent de tegengestelde fase geluidsgolven om het geluid te onderdrukken, zodat de inzittenden er geen last van hebben. Dat zorgt voor minder geluid in het interieur en meer verfijning, zodat de inzittenden minder vermoeid raken .

Jaguars ClearSight Interior Rear View Mirror biedt de bestuurder een uitstekend zicht op de weg achter de auto. Het maakt gebruik van cameratechnologie. Die geeft een beeld op het HD-scherm in de achteruitkijkspiegel, niet verstoord door eventuele passagiers achterin, slecht licht of een met regen bedekte achterruit.

Voor meer gebruiksgemak kan de auto worden ver- en ontgrendeld en gestart met de Activity Key van de tweede generatie. Het is niet nodig om de conventionele sleutel mee te nemen. Het oplaadbare apparaatje bevat ook een horloge en functioneert tot zeven dagen zonder tussentijds te moeten worden opgeladen.

De Jaguar XF is ook voorzien van een aantal rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie. Bijvoorbeeld de Clear Exit Monitor, die passagiers voorin en achterin waarschuwt voor de nadering van een auto of fietser terwijl ze (gaan) uitstappen. En Adaptive Cruise Control bewaart automatisch een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger.

Jaguars toewijding aan het ontwikkelen en produceren van sterke en lichte auto's zet zich voort met de nieuwe XF. Voor de carrosseriestructuur van de auto maakt Jaguar veel gebruik van gerecycled aluminium uit een gesloten productiekringloop, voor meer duurzaamheid en een belangrijke bijdrage aan Jaguars reis naar Destination Zero, een wereld zonder emissies, ongevallen en files.

De vernieuwde Jaguar XF is er met de uitvoeringspakketten S, SE en HSE, die alle ook leverbaar zijn als R-Dynamic. Eveneens optioneel voor alle versies is het Black Exterior Pack.

Nieuwe vloermatten voor de Jaguar XF?

Dat kan! Vanaf € 48,-

Jaguar lanceert XF Chequered Flag

29 januari 2019

Jaguar XF wint Goldenes Lenkrad

9 november 2016

Jaguar XF nu als Corporate Edition

5 september 2016

Nieuwe Jaguar XF nu in Nederland

13 november 2015