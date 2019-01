Jaguar lanceert XF Chequered Flag

29 januari 2019 | Jaguar onthult als onderdeel van het nieuwe modeljaar de speciale Chequered Flag uitvoering van de XF Saloon en de XF Sportbrake. De Chequered Flag uitvoering heeft een aantal unieke uiterlijke kenmerken en bijzondere interieurdetails.

De Chequered Flag uitvoeringen onderscheiden zich met unieke badges op de flanken, een dynamische voorbumper, Black Pack, In carrosseriekleur gespoten sideskirts, een spoiler op de bagageklep en 18-inch Chalice hoogglans zwarte lichtmetalen wielen. De nieuwe speciale uitvoering is in drie carrosseriekleuren verkrijgbaar: Yulong White, Santorini black en Eiger Grey.

Het interieur van de XF Saloon en XF Sportbrake Chequered Flag valt op door designelementen, waaronder unieke instaplijsten met logo's en een instrumentenpaneel met Dark Hex aluminium afwerking. Daarnaast heeft deze versie een volledig met leder bekleed R-Sport interieur in de kleuren Jet/Jet of Jet/Red. Beide zijn voorzien van contrasterende stiksels.

De speciale uitvoering is daarnaast uitgerust met een aantal populaire opties, waaronder Navigation Pro met InControl Connect Pro en een Live Traffic functie die bestuurders helpt om verkeersopstoppingen te vermijden. Daarnaast kunnen gebruikers via een computer of app routes met het navigatiesysteem delen. De Share ETA functie biedt handige informatie, zoals beschikbare parkeerplaatsen en bijvoorbeeld informatie over brandstofprijzen. Daarnaast zijn er nog een 12,3-inch Interactive Driver Display en keyless entry.

Als onderdeel van het nieuwe modeljaar is een nieuw Smartphone pack, met Apple CarPlay en Android Auto, voortaan standaard op alle uitvoeringen van de XF. De technologie laat de gebruiker geselecteerde apps van zijn smartphone op het 10-inch touchscreen gebruiken.

De nieuwe Jaguar XF 20d Chequered Flag is er vanaf € 69.780,-. De Jaguar XF Sportbrake 20d Chequered Flag is er vanaf € 77.610,-.