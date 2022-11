Jaguar verrijkt uitrusting van E-PACE

Op zoek naar een Jaguar E-Pace P300 HSE AWD automaat?

bynco heeft er 2 vanaf € 30.880,-

Vanwege de grote populariteit van de R-Dynamic-uitvoeringen kiest Jaguar ervoor om voortaan alleen nog deze dynamische versies aan te bieden. Daarbij is er keuze uit drie uitvoeringen: R-Dynamic S, R-Dynamic SE en R-Dynamic HSE, waarbij de laatste alleen als P300e Electric Hybrid (PHEV) beschikbaar is.

De specifieke stylingdetails, waaronder de voorbumper met grote luchtinlaten, privacy glass en sportieve achterskirt benadrukken zijn karakter. In het interieur zorgen onder meer de Ebony hemelbekleding, schakelpeddels in Satin Chrome aan het stuurwiel, sportpedalen in gepolijst roestvrijstaal, sportstoelen met lederen bekleding en unieke stiknaden voor een eigen uitstraling.

Rijkere uitrusting

Verder is de uitrusting van alle uitvoeringen uitgebreid. De R-Dynamic S was reeds uitgerust met onder meer een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, adaptive cruise control (behalve D165 FWD), 11,4 inch HD kleuren touchscreen, connected navigatiesysteem, Online Pack met data-abonnement, Lane Keeping Assist, Driver Condition Monitoring, Traffic Sign Recognition & Adaptive Speed Limiter en het Track & Trace alarmsysteem Secure Tracker met een abonnement van 36 maanden. Voor het nieuwe modeljaar komen daar een elektrisch bediende achterklep, Interactive Driver Display (12,3 inch digitaal HD instrumentenpaneel) en een metalen dorpellijst voor de bagageruimte bij.

De R-Dynamic SE biedt voortaan ook een Black Exterior Pack, waarbij exterieurdetails die normaliter in Satin Chrome of carrosseriekleur zijn afgewerkt nu in hoogglans zwart zijn uitgevoerd. In het interieur zorgen een draadloze telefoonlader met signaalversterker in de middenconsole, verwarmbare voorstoelen en Keyless Entry voor een nog rijkere uitrusting. De veiligheid wordt verhoogd door de Rear Collision Monitor.

De uitrusting van de R-Dynamic HSE is uitgebreid met (naast de extra's van de SE) een dak in contrastkleur Black, hemelbekleding in Ebony Suedecloth, premium interieurverlichting met configureerbare ambianceverlichting en koel-/verwarmbare voorstoelen, waardoor de standaard met Windsor leder beklede voorstoelen meer zitcomfort claimen.

Lagere emissie- en verbruikswaarden

Door een optimalisering van motoren en aandrijflijn zijn de verbruiks- en emissiewaarden van de E-PACE gereduceerd. Zo is voor de 120 kW (163 pk) sterke D165 FWD een verbetering tot 10 g/km gerealiseerd, terwijl dezelfde motor met vierwielaandrijving een reductie tot 5 g/km laat zien. Bij de benzinemotoren zijn verbeteringen tot 7 g/km gerealiseerd en de emissies van de P300e Electric Hybrid (PHEV) zijn gereduceerd tot 31-35 g/km (WLTP TEL-TEH).