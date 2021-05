Jaguar E-PACE als R-Dynamic Black Edition

19 mei 2021 | Jaguar breidt het aanbod van de E-PACE uit met de nieuwe R-Dynamic Black Edition. Deze versie wordt gekenmerkt door zwarte exterieurdetails, 19-inch lichtmetalen wielen en een royale standaarduitrusting. Voor de gehele reeks geldt dat de Jaguar E-PACE beschikbaar wordt met draadloze Apple CarPlay en Android Auto via Software-Over-The-Air (SOTA), waarmee het comfort en gemak aan boord gaandeweg naar een hoger niveau getild wordt.

De Jaguar E-PACE R-Dynamic Black Edition is gebaseerd op de R-Dynamic S-uitvoering en standaard uitgerust met het Black Pack. De R-Dynamic Black Edition onderscheidt zich met zwarteexterieurelementen, 19-inch lichtmetalen wielen in Satin Grey, rode remklauwen, privacy glass en een panoramadak. Deze uitvoering is beschikbaar in combinatie met alle carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur Ostuni White.

De R-Dynamic Black Edition wordt ook gekenmerkt door zijn extra luxueus interieur en verbeterde connectiviteit. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de gebogen 11,4-inch touchscreen op de middenconsole, waarmee onder andere het Pivi Pro infotainmentsysteem te bedienen is.

Ook nieuw voor de Jaguar E-PACE is de draadloze connectie met Apple CarPlay en Android Auto, beide als onderdeel van een Software-Over-The-Air (SOTA) update die later dit jaar beschikbaar wordt voor de nieuwste modellen met het Pivi en Pivi Pro infotainmentsysteem.

Het Pivi Pro infotainmentsysteem werkt samen met de 12,3-inch Interactive Driver Display met verbeterde graphics en een naar wens aan te passen weergave. Verder zijn de grootlichtassistenten de geheugenfunctie voor de voorstoelen en buitenspiegels nu standaard op de S-uitvoering van de E-PACE, terwijl Meridian Audio Sound nu standaard is vanaf de SE-specificatie.

Jaguar levert de E-PACE R-Dynamic Black Edition met keuze uit alle 2,0-liter Ingenium benzine- en dieselmotoren, variërend van de D165 en D200 dieselmotoren tot de krachtigeP200 en P250 benzinemotoren. Deze maken allemaal gebruik van mild hybrid-technologie (MHEV) voor extra souplesse en efficiency en zijn standaard voorzien van een 9-trapsautomaat in combinatie met Advanced All-Wheel Drive.

Aan de top van het motorengamma van de Jaguar E-PACE staat de P300e PHEV. Deze plug-in hybride is leverbaar voor prijzen vanaf € 61.538 en combineert prestaties met een CO2-emissie vanaf 44 g/km. De aandrijflijn, waarbij de 1,5-liter driecilinder Ingenium benzinemotor en de Electric Rear Axle Drive (ERAD) samenwerken, staat garant voor een systeemvermogen van 227 kW (309 pk) en een acceleratie van 0-100 km/u in 6,5 seconden.

In de EV-modus kan de Jaguar E-PACE P300e PHEV in theorie tot 55 kilometer volledig elektrisch rijden, terwijl de SAVE-modus het mogelijk maakt om de batterij tijdens het rijden tot 85% op te laden, zodat deze energie op een later moment van de reis gebruikt kan worden voor emissievrij rijden.

