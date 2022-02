Jaguar E-pace nu ook als R-DYNAMIC Black

4 februari 2022 | De Jaguar E-PACE is als plug-in hybrid efficiënter dan voorheen, met lagere verbruiks- en CO2-waarden én een grotere elektrische actieradius. Bovendien dragen het dynamische design en de rijke standaarduitrusting, voortaan inclusief Adaptive Cruise Control, bij aan de compacte SUV.

De Jaguar E-PACE is in Nederland verkrijgbaar met een motorenaanbod, variërend van diesel- en benzinemotoren tot mild hybrid (MHEV) en plug-in hybrid (PHEV) aandrijflijnen. De PHEV is opnieuw WLTP-gecertificeerd met lagere CO2- en verbruikswaarden vanaf respectievelijk 32 g/km en 1,4 l/100 km. Dat was 44 g/km en 2,0 l/100 km. Bovendien is de elektrische actieradius toegenomen van 55 tot 59 km (WLTP). Deze gunstigere waarden resulteren ook in een lager BPM-tarief.

De E-PACE is beschikbaar met voor- of vierwielaandrijving. Met uitzondering van de D165 met voorwielaandrijving maken alle Ingenium benzine- en dieselmotoren gebruik van Jaguar's nieuwste mild hybrid-technologie die energie terugwint tijdens vertragen en opslaat in een accu. Het resultaat is een vlotter werkend stop-startsysteem en een lager brandstofverbruik, waarmee klanten profiteren van de voordelen van geëlektrificeerde aandrijving, zonder te hoeven opladen.

De Jaguar E-PACE biedt Connected infotainment. Dit multimediasysteem is direct klaar voor gebruik zodra het wordt ingeschakeld en komt inclusief geavanceerde navigatie en connectiviteitstechnologie. Software-updates zijn gratis beschikbaar via de ingebouwde dataverbinding. Bovendien kunnen die updates door de klant op ieder gewenst moment worden ingepland. Hierdoor beschikken klanten altijd over de nieuwste (navigatie)kaarten, apps en voertuigfuncties, zonder een dealer te hoeven bezoeken.

De Jaguar E-PACE is ook voorzien van slimme technologieën om het rijden eenvoudiger en plezieriger te maken. Zo zijn Apple CarPlay en Android Auto met draadloze connectie standaard. Een optionele, draadloze telefoonlader in de middenconsole kan geschikte smartphones opladen, waarbij een geïntegreerde signaalversterker de netwerkontvangst en WiFi optimaliseert. Bij de Jaguar E-PACE PHEV kunnen bestuurders voor hun volgende reis ook de gewenste start- en eindtijd voor het opladen van de accu instellen. Tevens is het met deze functie mogelijk om gebruik te maken van daltarieven en een specifieke laadstatus in te stellen, bijvoorbeeld maximaal 80%.

Technologische updates van de E-PACE hebben ook betrekking op de uitgebreide reeks Advanced Driver Assistance-functies. Zo is Adaptive Cruise Control voortaan standaard op alle uitvoeringen en is de veiligheidsverhogende functie Rear Collision Monitor standaard vanaf de uitvoering SE. Deze technologie maakt gebruik van radar om het gebied achter de auto voortdurend in de gaten te houden, wat betekent dat de auto is voorbereid om de ernst van een aanrijding voor inzittenden te beperken. Daarbij kan de optionele 3D Surround Camera de bestuurder laten zien wat er rondom de auto gebeurt bij snelheden tot 30 km/h. Manoeuvreren en rijden met lage snelheid wordt daarmee eenvoudiger dan voorheen.

De Jaguar E-PACE R-Dynamic is voortaan standaard uitgerust met privacy glass voor de achterportierruiten en achterruit. Dit versterkt de uitstraling en maakt het interieur en de bagageruimte moeilijker zichtbaar vanaf buiten. Verder zijn de buitenspiegels bij alle uitvoeringen niet alleen elektrisch verstel- en verwarmbaar, maar nu ook elektrisch inklapbaar. Daarbij is de buitenspiegel aan bestuurderszijde ook automatisch dimmend, zodat koplampen van achterliggers de bestuurder niet kunnen verblinden.

Nieuw in het aanbod van de Jaguar E-PACE is de uitvoering R-Dynamic Black. Die is gebaseerd op de R-Dynamic S en onderscheidt zich door zijn rijkere uitrusting en talrijke exterieurdetails in Gloss Black. Tot de unieke uitrusting van de R-Dynamic Black behoren onder meer een vast glazen panoramadak, het Black Exterior Pack (omlijsting zijruiten, grille en omlijsting, badges, 'JAGUAR' woordmerk en Jaguar leaper in Gloss Black), 19-inch 5-Spoke 'Style 5119' lichtmetalen velgen in Satin Dark Grey en hemelbekleding in Ebony Suedecloth. De standaarduitrusting omvat ook privacy glass, LED-koplampen met LED-signature dagrijverlichting, metalen dorpellijsten met R-Dynamic-logo en elektrisch verstelbare sportstoelen (twaalfvoudig voor bestuurder en tienvoudig voor voorpassagier) inclusief geheugenfunctie voor bestuurdersstoel. De stoelen zijn bekleed met generfd leder in Ebony dat uitstekend past bij het interieur in Ebony/Ebony.

De prijzen van de Jaguar E-PACE beginnen bij € 62.914. De nieuwe E-PACE R-Dynamic Black is leverbaar vanaf € 64.753.

