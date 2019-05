Jaguar E-Pace

Jaguar E-PACE nu ook als Chequered Flag

2 mei 2019 | De Jaguar E-PACE is nu ook leverbaar in de uitvoering Chequered Flag. Deze versie combineert unieke designdetails met een rijkere standaarduitrusting.De Chequered Flag-uitvoering van de Jaguar E-PACE is onder meer te herkennen aan de Chequered Flag-badges op de flanken en de 19-inch lichtmetalen wielen in Satin Dark Grey. Er is keuze uit drie carrosseriekleuren: Corris Grey, Yulong White en Photon Red die exclusief beschikbaar is voor de Chequered Flag-uitvoering. Bij het instappen vallen de Chequered Flag-instaplijsten op en zorgt de interieurbekleding 'Ebony Grained Leather' met rood stikwerk voor een nadrukkelijke premium-uitstraling.