Isuzu prijst D-Max EV

De Isuzu D-Max EV neemt een bijzondere positie in binnen de markt van 1-tons pick-ups. Het is volgens Isuzu de enige met volledig elektrische aandrijving én een laadvermogen tot 1.055 kg (Extended Cab). Ook het trekvermogen van 3.500 kg is even hoog als dat van vergelijkbare pick-ups met een verbrandingsmotor. Dankzij de 4WD-aandrijving is de Isuzu D-Max EV ook inzetbaar op onverhard terrein, bijvoorbeeld voor zware klussen in de bouw binnen stedelijke milieuzones.

Maten en gewichten

Met een lengte van 5,28 meter lang, hoogte van 1,81 meter en breedte van 1,96 meter is de D-Max EV groot en heeft hij een lange laadbak. Bij de Extended Cab is er ook extra laadruimte in de cabine achter het tussenpaneel. Bij de Double Cab met achterbank, die niet in aanmerking komt voor het fiscale grijs kenteken, is het gewicht iets hoger: 2.350 kg ten opzichte van 2.305 kg voor de Extended Cab. Het laadvermogen van de Double Cab is daardoor ook 45 kg lager en komt uit op 1.010 kg.

Rijbereik en vermogen

De Isuzu D-Max EV heeft een rijbereik van 263 km (theoretisch volgens WLTP gecombineerd). De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 67 kWh. De elektromotor levert maximaal 130 kW (177 pk) en een koppel van 325 Nm, dat direct vanuit stilstand beschikbaar is.

Prijzen en uitvoeringen

De D-Max EV is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

D-Max Extended Cab LSX € 68.990,-

D-Max Extended Cab V-Cross € 73.490,-

D-Max Double Cab LSX € 69.990,-

D-Max Double Cab V-Cross € 74.490,-

(Netto catalogusprijzen exclusief BTW)

Als LSX is de Isuzu D-Max EV standaard voorzien van onder meer Bi-LED-koplampen, mistlampen, stoelverwarming voorin, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, lederen bekleding, een 7 inch digitaal instrumentarium, een DAB-radiosysteem met extra luidsprekers, een 8 inch infotainmentscherm met draadloze Android Auto en Apple Carplay en een uitgebreid pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen. Daarbovenop biedt de V-Cross onder andere een 9 inch infotainmentscherm, extra USB-C-aansluitingen, koplampen met automatische nivellering, een soft opening-systeem op de laadklep en een luxueuzere uitstraling voor in- en exterieur.

Isuzu biedt op de D-Max EV 5 jaar of 100.000 km garantie. Voor de batterij geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km. De elektrische pick-up is per direct te bestellen bij de Isuzu-dealers. De levering bij de dealer, ook voor een proefrit, start vanaf oktober 2025.