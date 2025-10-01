Isuzu D-Max EV nu bij de dealer

De Isuzu D-Max EV combineert emissievrij rijden met de kwaliteiten die de klanten van Isuzu gewend zijn. Het model is leverbaar als Extended Cab en Double Cab en beschikt standaard over een ladderchassis en 4WD, waardoor hij geschikt is voor zwaar werk op onverhard terrein en binnen stedelijke milieuzones.

Met een lengte van 5,28 meter, breedte van 1,96 meter en hoogte van 1,81 meter biedt de D-Max EV royale binnenruimte en een ruime laadbak. De Extended Cab biedt extra laadruimte achter het tussenpaneel, terwijl de Double Cab plaats biedt aan vijf inzittenden.

De elektromotor levert 140 kW (190 pk) en een koppel van 325 Nm, direct beschikbaar vanuit stilstand. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 67 kWh, goed voor een theoretisch rijbereik tot 263 km (WLTP gecombineerd).

Uitvoeringen en prijzen (Netto catalogusprijzen excl. BTW):

De Isuzu D-Max EV is beschikbaar in vier varianten:

Extended Cab LSX € 68.990,-

Extended Cab V-Cross € 73.490,-

Double Cab LSX € 69.990,-

Double Cab V-Cross € 74.490,-

Standaarduitrusting

De D-Max EV is uitgerust met onder meer:

Bi-LED-koplampen en mistlampen

Lederen bekleding en stoelverwarming voorin

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

7 inch digitaal instrumentarium en DAB-audiosysteem

8 inch infotainmentscherm met draadloze Android Auto en Apple CarPlay

Pakket assistentie- en veiligheidssystemen

De V-Cross-uitvoering voegt daar onder meer een 9 inch infotainmentscherm, extra USB-C-aansluitingen, automatische koplampnivellering, een soft opening-systeem voor de laadklep en extra luxe details toe.

Garantie en beschikbaarheid

De Isuzu D-Max EV wordt geleverd met 5 jaar of 100.000 km garantie en een 8 jaar of 160.000 km batterijgarantie. Bestellen kan per direct bij de officiële Isuzu-dealers. De eerste leveringen in Nederland starten begin oktober 2025.