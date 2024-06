Hyundai vernieuwt Tucson

De TUCSON wordt leverbaar met keuze uit zes uitvoeringsniveaus (i-Motion, Comfort, Comfort Smart, N-Line Edition, Premium en N-Line) waarbij de standaarduitrusting van de basisversie i-Motion 17-inch lichtmetalen velgen met 215/65 R17-banden, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, getinte ramen, een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, DAB+, Bluelink en draadloze Apple CarPlay / Android Auto, Over-The-Air (OTA) software-updates en verscheidene innovatieve rijhulpsystemen omvat.

N-Line

De Hyundai TUCSON Hybrid en Plug-in Hybrid zijn er ook als N-Line, dit is de topuitvoering. Deze sportieve versie onderscheidt zich door nieuwe, op de autosport geïnspireerde designkenmerken, waaronder een agressiever ogende nieuwe voorbumper en achterbumper. Verder staat de N-Line op exclusieve 19-inch lichtmetalen velgen met 235/50 R19-banden en is hij voorzien van sideskirts in carrosseriekleur en diverse rode accenten in exterieur en interieur. Binnenin is de N-Line uitgerust met onder meer suède / lederlook stoelbekleding met rode stiksels, een sportstuurwiel, exclusieve aluminium design pedalen en tal van veiligheidsvoorzieningen.

Design

Opvallend is de hertekende grille met de nieuw ontworpen, futuristische Parametric Hidden Lights. De TUCSON is het eerste Hyundai-model in Europa dat is uitgerust met deze verlichtingstechnologie. Wanneer de verlichting is uitgeschakeld, lijkt de grille te zijn voorzien van donkere, geometrische patronen, zonder zichtbaar verschil met de geïntegreerde LED-dagrijlichten die dankzij lasersnijtechnologie een helderdere en luxere uitstraling hebben gekregen.

Ook de achterlichtunits van de TUCSON zijn voorzien van Parametric Hidden Lights. Die verschijnen als driehoekige delen aan weerszijden van de achterlichtunits en strekken zich horizontaal uit. De skidplate aan de achterzijde is groter en nu bovendien geïntegreerd in de bumperlijst waardoor de TUCSON nog breder oogt. De strakke vorm weerspiegelt de voorzijde en geeft een gevoel van stabiliteit. Het naadloos in de achterruit geïntegreerde glazen Hyundai-logo is de finishing touch van de indrukwekkende achterzijde van de TUCSON.

Het interieur van de TUCSON is volledig opnieuw ontworpen om nieuwe schermen en technologische elementen te kunnen integreren. Het nieuwe dashboard, met zijn prominente horizontale lijn en open opbergvak, vloeit over in de deurbekleding om het gevoel van ruimte te vergroten. Het nieuwe driespaaks stuurwiel biedt veel grip en ergonomisch geplaatste bedieningselementen voor gebruiksgemak.

Gebogen panoramisch beeldscherm

Achter het stuur van de nieuwe Hyundai TUCSON kijkt de bestuurder uit op een gebogen panoramisch beeldscherm die een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,3-inch infotainment-touchscreen omvat. Het 12,3-inch volledig digitale instrumentenpaneel geeft essentiële informatie weer, zoals snelheid en informatie over de rijsystemen. De centrale touchscreen van 12,3-inch geeft de bestuurder toegang tot alle connectiviteits- en infotainmentfuncties. Met de draadloze Apple CarPlay en Android Auto kunnen apps en muziek van een smartphone op het grote scherm worden weergeven.

De 12-inch Head-up Display projecteert informatie, zoals navigatieaanwijzingen en waarschuwingen, in het blikveld van de bestuurder en leidt hem of haar veilig door het verkeer. Met de 6,6-inch touchscreen voor de climate control gaan het instellen van de gewenste temperatuur en de luchtstroom eenvoudiger. Voor connectiviteit zorgen een 12V-stopcontact en twee USB-C-poorten (één met data-ondersteuning). Passagiers op de achterbank hebben toegang tot twee USB-C-poorten, gesitueerd onder de ventilatieroosters op de achterbank.

Software-updates

Dankzij de Over-The-Air (OTA) software-updates kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de Hyundai TUCSON updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn. De Digital Key 2 maakt het mogelijk de TUCSON te vergrendelen en ontgrendelen via een smartphone of smartwatch. Het systeem maakt gebruik van NFC-technologie (Near Field Communication).

Veiligheid

Voortaan is de SUV uitgerust met de nieuwste versie van Hyundai Smart Sense dat diverse actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt. Zo biedt de Surround View Monitor de bestuurder 360 graden zicht op de situatie rond de auto, zodat manoeuvreren in krappe ruimten eenvoudig wordt. Highway Driving Assist (HDA) 1.5 zorgt er bij het rijden op de snelweg voor dat de rijsnelheid en de afstand tot de voorligger constant blijft, terwijl het tegelijkertijd de TUCSON midden in de rijstrook houdt. De functie Safe Exit Warning (SEW) helpt ongelukken te voorkomen door voertuigen die van achteren naderen te detecteren; er volgt dan een waarschuwing in het dashboard en in de buitenspiegel en er is een geluidssignaal hoorbaar. Het zijwindstabiliteitscontrolesysteem monitort actief het onbedoeld verlaten van de rijstrook als gevolg van sterke zijwind om de bestaande rijrichting te behouden en de stabiliteit te garanderen.

Hybrid en als Plug-in Hybrid

De vernieuwde Hyundai TUCSON is er als Hybrid en als Plug-in Hybrid. In beide versies krijgt de nieuwe 1.6 T-GDI Smartstream-benzinemotor ondersteuning van een elektromotor. De TUCSON Hybrid wordt aangedreven door de 1.6 T-GDI-motor en een 44,2 kW sterke elektromotor die gevoed wordt door een lithium-ion-polymeerbatterij van 1,49 kWh. De 1.6 T-GDI-motor in de TUCSON Plug-in Hybrid krijgt assistentie van een 66,9 kW sterke elektromotor, gevoed door een 13,8 kWh lithium-ion-polymeerbatterij. De 1.6 T-GDI-motor in de TUCSON Hybrid en Plug-in Hybrid is voorzien van Hyundai's eigen Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD), die de motorprestaties zou verbeteren en het verbruik verlagen.