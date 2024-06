Hyundai bouwt 2 miljoenste Tucson

De geschiedenis van de TUCSON bij HMMC begon medio juni 2015 toen in deze fabriek de derde generatie van de SUV in productie ging. Gedurende meer dan vijf jaar werden in totaal 1.180.445 exemplaren van deze derde generatie geproduceerd. Momenteel rolt in de productiefaciliteit in Nošovice de vierde generatie van de TUCSON van de band.

Van de huidige generatie Hyundai TUCSON zijn vorig jaar 244.495 exemplaren geproduceerd, goed voor ongeveer 70 procent van de totale productie van HMMC. Deze auto's zijn geëxporteerd naar 70 landen over de hele wereld. In Europa vinden de meeste Hyundai's TUCSON hun weg naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

De Hyundai TUCSON is er als Hybrid en als Plug-in Hybrid. In beide versies krijgt de nieuwe 1.6 T-GDI Smartstream-benzinemotor ondersteuning van een elektromotor. Beide geëlektrificeerde aandrijflijnen zijn zeer in trek: twee van de vijf Hyundai's TUCSON die in Europa worden verkocht, zijn een TUCSON Hybrid of een TUCSON Plug-in Hybrid.