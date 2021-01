Hyundai onthult Tucson N Line

27 januari 2021 | Kort na de introductie van de nieuwe Tucson onthult Hyundai nu ook de sportieve N Line-uitvoering van deze SUV. De Tucson N Line combineert de zogenoemde ultimate dynamic-vormgeving van de TUCSON met de op de autosport geïnspireerde styling van N Line.

Het gespierde uiterlijk van de TUCSON N Line is ontwikkeld volgens Hyundai's designfilosofie Sensuous Sportiness en bevat uiteraard ook geraffineerde sportieve designelementen. De parametrische patronen geven de N Line-uitvoering een krachtig en energiek karakter, verder versterkt door zijn lage en brede proporties die zijn sportieve inslag benadrukken.

Aan de voorzijde zijn de parametrische patronen uitvoerig verwerkt in de grille, die hoger en breder is dan die van de andere versies van de TUCSON. Voor de N Line-uitvoering zijn de patronen uitgevoerd met randen, zodat ze afhankelijk van de zichthoek extra schittering geven. De grille draagt het N Line-logo en de koplampen zijn voorzien van een zwarte behuizing. De rechthoekige voorbumper heeft een geraffineerde luchtopening die groter is dan die van de andere TUCSON-versies en daarmee zorgt voor een extra sportievere uitstraling. De eveneens nieuw vormgegeven achterbumper vormt een fraai geheel met de zilverkleurige skidplate.

Van opzij kenmerkt de nieuwe TUCSON N Line zich door de dynamisch gevormde panelen in carrosseriekleur, met lijnen die de auto ranker maken. De omlijsting van de getinte ruiten is uitgevoerd in glanzend zwart. De scherpe hoek van de C-stijl geeft de auto een sportieve, voorwaarts gerichte dynamiek. De buitenspiegels in de kleur Phantom Black geven de ranke vormen van de TUCSON N Line een accent.

Om het sportieve karakter aan de achterzijde te benadrukken, is de TUCSON N Line uitgerust met een aerodynamische spoiler die langer is dan die van de andere versies van de TUCSON en die is voorzien van vinnen. De onderzijde van de achterbumper kenmerkt zich door de rode reflecterende rand en een diffusor. De opvallende uitlaten met dubbele eindpijpen laten zien dat de ontwerpers hun inspiratie hebben gehaald uit de autosportwereld.

De TUCSON N Line is uitgerust met krachtig en sportief ogende lichtmetalen 19-inch velgen. Het thema Sensuous Sportiness is daarin doorgezet met parametrische patronen in een geometrische structuur. En de wielkastranden in carrosseriekleur passen daar perfect bij.

Kopers van de TUCSON N Line kunnen kiezen uit zeven carrosseriekleuren. En om de auto verder te personaliseren, is bij vijf kleuren een dak in de kleur Phantom Black leverbaar:

Shadow Grey (exclusief voor de N Line-versie), optioneel met dak in Phantom Black

Polar White, optioneel met dak in Phantom Black

Engine Red, optioneel met dak in Phantom Black

Sunset Red, optioneel met dak in Phantom Black

Dark Knight, optioneel met dak in Phantom Black

Shimmering Silver

Phantom Black

De sportstoelen in de TUCSON N Line zijn voorzien van het N-logo, bekleed met zwart suède en leder, en afgewerkt met rood stiksel. Het rode stiksel komt terug in de deurbekleding en de armleuning. De met grijze stof beklede zachte rand over het dashboard is voorzien van rode accenten. Het speciale N-stuurwiel is verfraaid met het N-logo. Andere elementen in N-design zijn te vinden op de met leder beklede knop van de transmissiehendel ofwel de deksel van de shift-by-wire-console - afhankelijk van de gekozen transmissie. De zwarte hemelbekleding verleent het interieur een sportieve sfeer. Andere N Line-elementen zijn de metalen pedalen, voetsteun en dorpelpanelen.

Net als de reguliere TUCSON biedt ook de N Line-uitvoering keuze uit drie aandrijflijnen:

1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (110 kW/150 pk)

1.6 T-GDI Hybrid (169 kW/230 pk)

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (194,6 kW/265 pk)

De Hyundai TUCSON en TUCSON Hybrid staan nu in de showroom. De TUCSON Plug-in Hybrid volgt in het voorjaar. De TUCSON N Line is vanaf de lente van 2021 leverbaar.

