Hyundai Tucson bestaat 20 jaar

De Tucson 20th Anniversary Edition is een extra rijk uitgeruste versie gebaseerd op de Hyundai Tucson in Comfort Smart-uitvoering en kost € 49.995. Het tarief voor Private Lease begint bij € 699 (incl. BTW, op basis van 10.000 km/60 maanden) en voor Zakelijke Lease bij € 595 per maand (excl. BTW, op basis van 10.000 km/60 maanden). Hij is beschikbaar in de exclusieve carrosseriekleur Pine Green Matte en staat op speciale 19-inch lichtmetalen '20th Anniversary' velgen in een Satin Dark Grey-finish met 235/50 R19-banden.

De 20th Anniversary Edition-badge aan de achterzijde maakt direct duidelijk dat het hier om een bijzondere uitvoering gaat. Die jubileumbadge keert ook terug op de dorpellijsten en op de hoofdsteunen van de stoelen. Binnenin onderscheidt de Tucson 20th Anniversary Edition zich door suède/lederlook stoelbekleding met stiksels in de jubileumkleur Pine Green.

Vierde generatie Tucson

De speciale 20th Anniversary Edition-uitvoering is een Tucson van de vierde generatie die sinds kort van de band rolt in de Hyundai-fabriek in het Tsjechische Nošovice.

De Comfort Smart-uitvoering waarop de Tucson 20th Anniversary Edition is gebaseerd, is een extra rijk uitgeruste versie van de SUV en onderscheidt zich onder meer door een KRELL Premium-audiosysteem, een verwarmbaar stuurwiel, privacy glass, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, verwarmbare stoelen vóór, een warmtewerende voorruit en gekleurde interieurverlichting. Bovendien is de Tucson 20th Anniversary Edition uitgerust met een 11 kW 3-fase laadkabel en een ICCB-kabel (In-Cable Control Box).

Een stukje geschiedenis

De Tucson is al jaren Hyundai's bestverkopende SUV in zowel Nederland als Europa. In 2022 was de Tucson in Nederland de op een na bestverkochte SUV in zijn klasse en mocht hij zich zelfs de bestverkochte compacte SUV van Europa noemen. In dat jaar verlieten er in totaal 150.803 de Europese showrooms. Wereldwijd zijn er sinds zijn debuut in 2004 wereldwijd in totaal ruim 7 miljoen van verkocht.

Van de huidige generatie Hyundai Tucson zijn er vorig jaar 244.495 exemplaren geproduceerd, goed voor ongeveer 70 procent van de totale productie van HMMC. Deze auto's zijn geëxporteerd naar 70 landen over de hele wereld. Eerder dit jaar rolde in Nošovice het twee miljoenste exemplaar van de Tucson van de band sinds de productie van de SUV in 2015 verhuisde naar de fabriek in Tsjechië, ook een mijlpaal.