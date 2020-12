Hyundai maakt prijzen nieuwe Tucson bekend

14 december 2020 | De prijzen van de nieuwe Hyundai Tucson zijn bekend. De familie-SUV verschijnt vanaf medio januari 2021 in de showroom en zal verkrijgbaar zijn vanaf 34.995 euro. Dat betreft de Tucson 1.6 T-GDI 48V in i-Motion-uitvoering. De vanafprijzen van de Tucson 1.6 T-GDI Hybrid (i-Motion-uitvoering) en Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (Comfort) bedragen respectievelijk 37.995 euro en 43.995 euro.

De instapversie i-Motion is uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, cruise control met snelheidslimiet, Digitale Radio (DAB+), een volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch) en een achteruitrijcamera. De Comfort-uitvoering voegt daar onder meer een 10,25-inch multimediascherm met navigatie, Bluelink met smartphone-app, LIVE Services, centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, volledige LED-verlichting aan de voorzijde, privacy glas en verwarmbare voorstoelen aan toe. De topversie Premium is voorzien van 19-inch lichtmetalen velgen, lederlook stoelbekleding, verwarmbare stoelen, Blind-spot View Monitor (BVM), Remote Smart Parking Assist (RSPA, niet op MHEV) en elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming en ventilatie. Bekijk hier een compleet overzicht van alle uitvoeringsdetails.

De volledig digitale cockpit van de nieuwe Tucson bestaat uit een 10,25-inch instrumentencluster en een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie. Beide schermen zijn te personaliseren. Het kleurenthema van de digitale cockpit verandert bijvoorbeeld afhankelijk van de gekozen rijstand. Hyundai biedt met het infotainmentsysteem tevens de nieuwste Bluelink Connected Car-diensten, zoals Connected Routing, Last Mile Navigation, live parkeerinformatie en een nieuwe functie voor gebruikersprofielen. Klanten kunnen hun voertuig lokaliseren, op afstand ver-/ontgrendelen en informatie over het brandstofpeil bekijken via de Bluelink-app.

De hybride-versie van de Tucson heeft een nieuwe 1,6-liter T-GDI Smartstream benzinemotor, een 44,2 kW sterke elektromotor, een 1,49 kWh lithium-ion-polymeerbatterij en een zestrapsautomaat. Met een systeemvermogen van 169 kW (230 pk) is dit de op-een-na sterkste aandrijflijn in het gamma.

De 1,6-liter T-GDi Smartstream-motor in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid krijgt assistentie van een 66,9 kW sterke elektromotor met een maximumkoppel van 304 Nm, gevoed door een 13,8 kWh lithium-ion-polymeerbatterij. Samen leveren de krachtbronnen een vermogen van 194,5 (265 pk) en 350 Nm aan maximumkoppel. Deze aandrijflijn biedt een elektrische actieradius tot aan 56 km (WLTP, voorlopige waarde). De automatische transmissie (6AT) en de standaard vierwielaandrijving beloven een soepele vermogensafgifte en goede tractie.

Hyundai levert ook een aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie. Dit is een 1,6-liter T-GDI Smartstream-benzinemotor met 110 kW (150 pk) vermogen en voorwielaandrijving in combinatie met een Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT) of een zeventrapsautomaat (7DCT).

Hyundai bouwt de geheel nieuwe Tucson op een eveneens geheel nieuw platform. Dit heeft niet alleen geresulteerd in dynamischere proporties, maar ook in een ruimer interieur. De Tucson is ten opzichte van de vorige generatie 20 millimeter langer, 15 millimeter breder en de wielbasis is met 10 millimeter toegenomen. Daardoor is de SUV ruimer dan ooit tevoren.

Passagiers achterin genieten van 26 millimeter extra beenruimte. Dit is bereikt door een slimme plaatsing van technische aandrijfcomponenten, zoals een batterij onder de achterbank. Afhankelijk van de motorisering is de bagageruimte vergroot met 45 tot 103 liter inhoud. De bagageruimte meet nu 616 of 1.795 liter inhoud met neergeklapte achterbankleuning voor de hybride versie.

Hyundai levert de nieuwe Tucson in negen exterieurkleuren, waaronder drie volledig nieuwe tinten: Shimmering Silver, Amazon Gray en Teal Blue. Elke exterieurkleur is leverbaar in combinatie met een dak in de contrasterende kleur Phantom Black of Dark Knight.

De nieuwe Tucson staat vanaf medio januari 2021 in de Nederlandse Hyundai-showrooms. Hyundai trapt af met de benzineversie met 48-volt mild hybrid-technologie en de hybride-versie gevolgd door de Tucson Plug-in Hybride en later in 2021 een sportieve N Line-uitvoering.

