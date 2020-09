Hyundai onthult nieuwe Tucson

15 september 2020 | Hyundai heeft de compleet nieuwe generatie Tucson onthuld. De volledig nieuwe Hyundai Tucson is leverbaar met zowel verbrandingsmotoren als elektrische aandrijving. De marktintroductie van deze vierde generatie van de Tucson vindt januari 2021 plaats. Snel gevolgd door een plug-in hybride-versie en een sportieve N Line-uitvoering.

Niet alleen is de nieuwe Tucson een evolutie van het model van de vorige generatie, hij vertegenwoordigt ook een revolutie voor Hyundai op het gebied van design. Zo is de carrosserie groter, hij is ook breder dan zijn voorganger. Zijn gespierde uitstraling combineert scherpe hoeken en dynamische proporties met gebeitelde oppervlakken, wat zorgt voor een progressieve uitstraling zonder afbreuk te doen aan het SUV-karakter van de Tucson.

De Tucson is de eerste geheel nieuwe SUV van Hyundai die is ontwikkeld volgens de nieuwe designtaal Sensuous Sportiness. Deze ontwerpfilosofie wordt gekenmerkt door de harmonie tussen vier fundamentele elementen: proportie, architectuur, styling en technologie. Het doel is om Hyundai-modellen een zinnenprikkelende uitstraling te geven met emotionele waarde, mede door innovatieve technologie en oplossingen.

Het meest in het oog springende element van de nieuwe Tucson is zonder twijfel de grille, waarin Hyundai op eigen wijze zogenoemde Parametric Hidden Lights heeft verwerkt. Is de verlichting uitgeschakeld, dan vallen de donkere geometrische patronen van de grille op en is er geen onderscheid tussen de designelementen en de kenmerkende LED-dagrijverlichting die naadloos in de grille is geïntegreerd. Wordt de dagrijverlichting ingeschakeld, dan verandert het donkerchromen design van de grille dankzij state-of-the-art halfspiegelverlichtingstechnologie in juweelachtige vormen. Het voegt een opvallend element toe aan het verder zeer clean ogende design.

De parametrische juwelen vormen ook een prominent ontwerpelement op de flanken van de nieuwe Tucson. Scherp gestileerde oppervlakken zorgen voor een contrast tussen het gestroomlijnde silhouet en de wigvorm. Het suggereert een voorwaartse beweging, zelfs als de auto stilstaat. De strakke atletische vormen gaan naadloos over in hoekige wielkasten. Een chromen accentlijn met een scherpe parabolische vorm, beginnend bij de buitenspiegels en doorlopend tot aan de C-stijl, zorgt voor een luxueus contrast op het verdere doorgaans sportieve design. Van opzij gezien valt ook de scherpe en gewaagde karakterlijn op, die harmonieus aansluit bij het robuuste en ruige uiterlijk van de dynamische en hoekige wielkasten.

De achterzijde van de nieuwe Tucson valt op dankzij brede achterlichten met parametrische verborgen lichtdetails. In de achterbumper zijn ook parametrische patroondetails met een driedimensionaal effect verwerkt. En de Tucson heeft als eerste Hyundai-model een verborgen achterruitwisser, verwerkt onder de spoiler. De hightech designelementen worden aangevuld door een Hyundai-logo van glad glas, dat er driedimensionaal uitziet maar eigenlijk niet uitsteekt, in tegenstelling tot het traditionele embleem van de autofabrikant.

Hyundai levert de nieuwe Tucson in negen exterieurkleuren, waaronder drie volledig nieuwe tinten: Shimmering Silver, Amazon Gray en Teal. Elke exterieurkleur is leverbaar in combinatie met een dak in de contrasterende kleur Phantom Black of Dark Knight.

De klant geniet van een volledig te personaliseren infotainmentsysteem. De nieuwe 10,25-inch AVN-T-touchscreen heeft geen fysieke knoppen en schakelaars. Alles is volledig via aanraking te bedienen, zoals het instellen van de verwarming, ventilatie en airconditioning. Dat maakt van de Tucson de eerste Hyundai met een zogenoemd 'full touchscreen' middenconsole. Het interieur is afgewerkt met zacht aanvoelende materialen.

Het instrumentarium van de Tucson is lager geplaatst en heeft geen ronde tellers en meters meer. De brede rand van het dashboard sluit aan op de portierpanelen en omarmt als het ware de inzittenden. De middenconsole vormt een vloeiend geheel met de console tussen de stoelen. Voor het bedieningsgemak is de armsteun verbonden met de shift-by-wire-installatie, zodat de hand van de bestuurder er direct op valt.

De volledig digitale cockpit bestaat uit een 10,25-inch instrumentencluster en een 10,25-inch AVN-T-touchscreen. Beide schermen zijn volledig te personaliseren. Het kleurenthema van de digitale cockpit verandert bijvoorbeeld afhankelijk van de gekozen rijstand.

Hyundai biedt met het infotainmentsysteem tevens de nieuwste Bluelink Connected Car-diensten, zoals Connected Routing, Last Mile Navigation, live parkeerinformatie en een nieuwe functie voor gebruikersprofielen. Klanten kunnen hun voertuig lokaliseren, op afstand ver-/ontgrendelen en informatie over het brandstofpeil bekijken via de Bluelink-app

Met de nieuwe functie voor gebruikersprofielen kunnen klanten maximaal twee hoofdaccounts en één gastaccount installeren en een profielfoto uploaden via de Bluelink-app. In het gebruikersprofiel worden de infotainmentvoorkeuren van gebruikers, zoals taal, Bluetooth, navigatie, spraakherkenning en hun favoriete radiostations, in de cloud opgeslagen.

Als bestuurders de Tucson binnen een straal van 200 meter tot twee kilometer van de bestemming moeten parkeren, kan Last Mile Navigation worden geactiveerd om de begeleiding die in de auto is gepauzeerd te hervatten in de Bluelink-app op de smartphone van de bestuurder.

Met de nieuwe cloud-based Connected Routing-navigatie worden rijroutes berekend op een server in de Bluelink-cloud-omgeving. Dit resulteert niet alleen in snellere routelaadtijden, maar zorgt ook voor nauwkeurigere verkeersvoorspellingen en aankomsttijden alsook een betrouwbaardere herberekening van de route. De automatische invulfunctie van Connected Routing bespaart tijd voor bestuurders bij het selecteren van een bestemming.

Het infotainmentsysteem in de nieuwe Hyundai Tucson ondersteunt Apple CarPlay (en Android Auto voorbereiding). Via de 8-inch Display Audio zijn smartphones draadloos te koppelen. Andere infotainment- en connectiviteitsfuncties zijn onder meer een KRELL Premium-audiosysteem, een inductielader in de middenconsole om smartphones draadloos op te laden en USB-laadpoorten voorin en achterin.

Een nieuwe voorziening in de geheel nieuwe Tucson is kalenderintegratie in het infotainmentsysteem. Dit houdt in dat de gebruiker zijn Apple- of Google-agenda op de AVN-T-touchscreen kan bekijken. Synchronisatie gebeurt via de instellingen van de Bluelink-app. Via Hyundai LIVE Services is real-time parkeerinformatie en informatie over tankstationlocaties inclusief prijzen en weersinformatie op te vragen. Bestemmingen of POI's kunnen ook vanuit de Bluelink-app naar het navigatiesysteem in de auto worden gestuurd.

Een primeur voor Hyundai is de zogeheten Multi-Air Mode-technologie, die bestaat uit een combinatie van directe en indirecte ventilatieopeningen voor de airconditioning en de verwarming. Het creëert een binnenklimaat met behulp van een geleidelijke, zachte luchtstroom. Bij activatie van de Multi-Air Mode stroomt er geleidelijk lucht uit de nieuwe multi-air slots voorin, naast de normale ventilatieopeningen. Het totale volume qua verspreide lucht blijft hetzelfde en is daarom net zo effectief in het koelen of verwarmen van het interieur. De geleidelijke uitstroom van de lucht voorkomt echter onaangenaam direct contact met een sterke koele of juist warme luchtstroom.

De klimaatregeling met drie zones is nu ook geschikt voor zowel de passagiers achterin als de inzittenden voorin. Bovendien zorgen geventileerde en verwarmbare stoelen voorin en verwarmbare stoelen achterin voor meer comfort voor bestuurder en passagiers.

Met een Walk-in Device kan de bestuurder de passagiersstoel voorin verschuiven en achterover zetten voor het gemak van de inzittenden voorin of achterin door simpelweg een knop op de zijsteun van de stoel te gebruiken. In de Rear Sleeping Mode kunnen bestuurder en bijrijder voorin naar muziek luisteren, zonder de slapende inzittenden achterin te storen. Het signaal naar de luidsprekers achterin wordt dan onderbroken.

De achterbank is in delen neerklapbaar in een verhouding van 40:20:40. De hendels bevinden zich in de zijwanden van de kofferbak. Met Remote Folding kunnen de stoelen bovendien op afstand worden neergeklapt.

Hyundai bouwt de geheel nieuwe Tucson op een eveneens geheel nieuw platform. Dit heeft niet alleen geresulteerd in dynamischere proporties, maar ook in een ruimer interieur. De Tucson is ten opzichte van de vorige generatie 20 millimeter langer, 15 millimeter breder en de wielbasis is met 10 millimeter toegenomen. Daardoor is de SUV ruimer dan voorheen.

Passagiers achterin genieten van 26 millimeter extra beenruimte. Dit is bereikt door een slimme plaatsing van technische aandrijfcomponenten, zoals een batterij onder de achterbank. Afhankelijk van de motorisering is de bagageruimte vergroot met 33 tot 107 liter inhoud. De bagageruimte meet nu 620 of 1.799 liter inhoud met neergeklapte achterbankleuning.

De nieuwe Tucson is voorzien van zeven airbags, inclusief een nieuwe zijairbag achterin. Dit voorkomt dat passagiers op de achterbank bij een aanrijding met elkaar in botsing komen, waardoor de kans op ernstig letsel wordt verkleind. Worden de airbags geactiveerd in geval van een frontale of zijdelingse aanrijding, dan zorgt Multi-Collision Braking automatisch voor een noodstop om het risico op secundaire of meervoudige aanrijdingen te verkleinen.

Tevens is de Tucson uitgerust met Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met herkenning van voetgangers, fietsers en auto's. Als het systeem een mogelijke aanrijding detecteert en de bestuurder niet op tijd reageert, remt het de auto automatisch. FCA heeft nu voor het eerst ook een Junction Turning-functie waardoor het systeem ook op kruispunten actief is. Deze functie detecteert tegemoetkomende auto's van de andere kant wanneer de bestuurder op een kruising linksaf slaat. Als een aanrijding aannemelijk is, activeert het systeem automatisch de remmen.

De nieuwe Hyundai Tucson biedt dankzij de nieuwe Terrain Mode-keuzeschakelaar ook mogelijkheden buiten de gebaande paden. Terrain Mode is beschikbaar op de hybride-versie met automatische transmissie en maakt gebruik van Hyundai's eigen HTRAC-vierwielaandrijvingstechnologie. Dit systeem maakt afhankelijk van de wielgrip en de voertuigsnelheid een betere koppelverdeling over de wielen mogelijk voor maximale grip. Er is keuze uit de rijmodi Mud, Sand en Snow.

De hybride-versie van de Tucson heeft een nieuwe 1,6-liter T-GDI Smartstream benzinemotor, een 44,2 kW sterke elektromotor, een 1,49 kWh lithium-ion-polymeerbatterij en een zestrapsautomaat. Er is bij deze versie keuze uit voorwiel- of vierwielaandrijving. Met een systeemvermogen van 169 kW (230 pk) is dit voorlopig de sterkste aandrijflijn in het gamma.

Hyundai levert ook een aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie. Dit is een 1,6-liter T-GDI Smartstream-benzinemotor met 110 kW (150 pk) vermogen en voorwielaandrijving met een Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT).

Om brandstof te besparen, koppelt de iMT de motor los van de transmissie nadat de bestuurder het gaspedaal loslaat. De auto komt zodoende in de vrijloopmodus. In een fractie van een seconde start de motor weer in dezelfde versnelling zodra de bestuurder de rem of het gaspedaal intrapt, dankzij het vermogen van de Mild Hybrid Starter Generator (MHSG).

De 1.6 T-GDI Smartstream-benzinemotor is voorzien van innovatieve Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD). Deze vorm van continu variabele klepbediening werkt twee kanten op: niet alleen verbetert de techniek de prestaties van de motor, CVVD reduceert ook het verbruik en de emissie. De variabele klepbediening reguleert afhankelijk van de rijomstandigheden de tijd die de inlaatkleppen geopend en gesloten zijn.

De nieuwe Hyundai Tucson staat vanaf januari 2021 in de Nederlandse Hyundai-showrooms. Hyundai trapt af met de benzineversie met 48-volt mild hybrid-technologie en de hybride-versie gevolgd door de Tucson Plug-in Hybrid, net als een bijzonder sportieve N Line-uitvoering. Prijzen maakt Hyundai binnenkort bekend.

