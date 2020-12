Hyundai geeft specificaties Tucson PHEV vrij

8 december 2020 | Hyundai maakt nu de eerste specificaties bekend van de volledig nieuwe Tucson Plug-in Hybrid, die in het voorjaar van 2021 op de markt zal komen in Europa. Deze aandrijflijn biedt een elektrische actieradius tot aan 50 km (WLTP, voorlopige waarde). De 1,6-liter T-GDi Smartstream-motor krijgt ondersteuning van een elektromotor, die beide zijn gekoppeld aan een 6-traps automaat.

De volledig nieuwe Tucson Plug-in Hybrid heeft de derde generatie van de beproefde 1,6-liter T-GDi Smartstream-motor als basis, die assistentie krijgt van een 66,9 kW sterke elektromotor met een maximumkoppel van 304 Nm, gevoed door een 13,8 kWh lithium-polymeer batterij. Samen leveren de krachtbronnen een vermogen van 194,5 (265 pk) en 350 Nm aan maximumkoppel. De automatische transmissie (6AT) en de standaard vierwielaandrijving claimen een soepele vermogensafgifte en sublieme tractie.

De nieuwe Tucson Plug-in Hybrid is uitgerust een Active Air Flap die de luchtstroom door de grille regelt aan de hand van diverse parameters, zoals de temperatuur van de motorkoelvloeistof en de rijsnelheid. Deze functie minimaliseert de luchtweerstand en maximaliseert de brandstofefficiency.

Net zoals bij alle hybride-auto's rijdt ook de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid bij lage snelheden alleen met de elektromotor. Het is ook mogelijk puur elektrisch te rijden door de betreffende rijmodus te kiezen over een afstand tot aan 50 kilometer (WLTP, voorlopige waarde). De Tucson Plug-in Hybrid is voorzien van een 7,2 kW lader waarmee hij is op te laden aan openbare laadstations en een wallbox thuis.

Dankzij een batterij in de bodemplaat biedt de Tucson Plug-in Hybrid een ruim interieur. De inzittenden achterin hebben een beenruimte van 955 mm. De bagageruimte van de nieuwe Tucson Plug-in Hybrid is groter dan die van de vorige generatie Tucson met 558 liter (+9 procent). Bij een neergeklapte achterbank neemt het volume toe naar 1.737 liter (+15 procent).

De standaard vierwielaandrijving (4WD) is uitgerust met Hyundai HTRAC-technologie en een Terrain Mode-keuzeschakelaar. HTRAC is in staat om de aandrijfkracht te verdelen tussen de voor- en achterwielen afhankelijk van de grip en de rijomstandigheden. Met Terrain Mode kan de bestuurder zelf kracht, koppel en remwerking aanpassen op de wegcondities.

De nieuwe Tucson krijgt een reeks bestuurdersassistentiesystemen en veiligheidsvoorzieningen mee. Zoals Remote Smart Parking Assist (RSPA), waarmee de auto zelfstandig kan parkeren in moeilijke bereikbare parkeerplekken. Highway Driving Assist (HDA) houdt de auto binnen de lijnen van de rijstrook en past indien nodig de snelheid aan aan de maximaal toegestane snelheid en op naderende bochten op basis van data in het navigatiesysteem. Alleen op de Tucson Plug-in Hybrid is ook Parking Collision-avoidance Assist beschikbaar. Dit systeem signaleert obstakels bij achteruit inparkeren en waarschuwt de bestuurder daarvoor niet alleen met een hoorbaar en visueel signaal, het remt indien nodig de auto ook automatisch.

De volledig nieuwe Hyundai Tucson Plug-in Hybrid is leverbaar vanaf voorjaar 2021.

